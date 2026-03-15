Résultat municipale 2026 à Saint-Brès (34670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Brès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Brès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent JAOUL
Laurent JAOUL (21 élus) Ensemble pour Saint-Brès 		954 53,48%
  • Laurent JAOUL
  • Marie-José OLIVER
  • Patrick BOURLON
  • Patricia MELLINAS
  • Joël CANTIÉ
  • Hélène RAYNAL
  • Vincent CRASSOUS
  • Josy SCHWARTZ
  • Jean-Luc COLOMA
  • Agnès LESCOMBES
  • Philippe DURAND
  • Claudine DEMURU
  • Jean-Philippe DE FIRMAS DE PÉRIÈS
  • Maryse SAUVETERRE
  • David BENHAMOU
  • Michelle MAURIN
  • Yoann PÉRIGNON
  • Corinne PONSY
  • Bruno DA SILVA
  • Marie-Christine CUZIN
  • Aurélien FERRIER
Frédérique REA
Frédérique REA (6 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SAINT-BRES ! 		830 46,52%
  • Frédérique REA
  • Olivier GIRAUDEAU
  • Emilie MALAFOSSE
  • Didier GOMEZ
  • Agnès ROUSSEAU
  • Julien CUCUMEL
Participation au scrutin Saint-Brès
Taux de participation 66,50%
Taux d'abstention 33,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 1 828

Source : ministère de l’Intérieur

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