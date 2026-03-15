En direct

19:17 - Dynamique électorale à Saint-Brès : une analyse socio-démographique Dans la commune de Saint-Brès, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections municipales. Dans la ville, 17,65% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,34% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 555 €/mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1788 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,95%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,17%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,46%), témoignent d'une population instruite à Saint-Brès, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Saint-Brès ? Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Saint-Brès en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 26,91% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 51,38% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 21,68% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Brès comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,49% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,20% pour le mouvement nationaliste. Il s'imposera avec 53,35% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Fanny Dombre-Coste.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Saint-Brès ? En ce jour de municipales 2026 à Saint-Brès, la mobilisation sera décortiquée. La mobilisation s'élevait à 17,29 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (bien loin des 44,7 % observés au niveau national), en pleine crise sanitaire liée au Covid-19 à l'époque. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,01 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 47,95 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 68,22 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 52,91 % des citoyens locaux. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire s'affiche donc plutôt comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Saint-Brès Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Brès avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,49% des votes. Lauriane Troise (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Saint-Brès une vingtaine de jours plus tard avec 42,20%. Laurence Cristol (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 27,92%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lauriane Troise culminant à 53,35% des voix dans la localité. Le panorama politique de Saint-Brès a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Saint-Brès : retour sur les résultats de la dernière présidentielle en date Globalement, le paysage électoral fait de Saint-Brès une ville à la croisée des chemins politiques. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Brès plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 26,91% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,31%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,38% pour Marine Le Pen, contre 48,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Brès soutenaient en priorité Philippe Saurel (DVG) avec 34,87% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Laurence Cristol (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,14% des voix.

12:58 - La municipalité a-t-elle baissé les impôts à Saint-Brès ? À Saint-Brès, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 725 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 837 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu plus de 44,53 % en 2024 (contre 23,08 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 52 400 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 1 002 030 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 21,83 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Laurent Jaoul s'est imposé à Saint-Brès Les résultats des précédentes municipales à Saint-Brès ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Saint-brès avec vous' a logiquement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Saint-Brès, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Un mandat après cette élection sans véritable concurrence, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse très clair a déjà été apporté.