Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brevin-les-Pins : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Saint-Brevin-les-Pins [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Saint-Brevin-les-Pins
- Résultat municipale 2020 Saint-Brevin-les-Pins
- Résultat municipale 2014 Saint-Brevin-les-Pins
- Bureaux de vote à Saint-Brevin-les-Pins
- Saint-Brevin-les-Pins (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brevin-les-Pins [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Brevin-les-Pins sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Brevin-les-Pins.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Brevin-les-Pins
13:10 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Saint-Brevin-les-Pins
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Brevin-les-Pins ont offert un aperçu clair des forces politiques en présence. Lors de la première manche électorale, Benoît Guerin (La République en marche) a creusé l'écart en récoltant 1 207 soutiens (24,91%). À ses trousses, Yannick Morez (Divers centre) a recueilli 24,42% des voix. Avec un écart aussi étroit, la fin du deuxième tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Yannick Morez l'a finalement emporté avec 1 649 voix (33,34%), face à Benoît Guerin s'adjugeant 1 557 votants (31,47%) et Véronique Rey-Thibault avec 1 133 électeurs (22,90%). Le challenger a réussi à faire basculer le rapport de force, actant un spectaculaire renversement de tendance. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., ajoutant 442 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Saint-Brevin-les-Pins ?
Les municipales se déroulent ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires des 35 000 communes françaises. En comparaison, le 1er tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. Consultez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Saint-Brevin-les-Pins. Pour voter, les citoyens de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Saint-Brevin-les-Pins. Les résultats à Saint-Brevin-les-Pins seront visibles ici dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Brevin-les-Pins
|Tête de listeListe
|
Nathalie Le Berre
Liste divers droite
SAINT-BREVIN, NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR
|
|
Dorothée Pacaud
Liste divers centre
ENGAGÉS POUR SAINT-BREVIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick Morez (22 élus) Continuons d'agir pour saint-brevin
|1 649
|33,34%
|
|Benoît Guerin (5 élus) Oui demain
|1 557
|31,47%
|
|Véronique Rey-Thibault (4 élus) Une ambition pour saint-brevin
|1 133
|22,90%
|
|Nathalie Le Berre (2 élus) Rassemblement pour saint-brevin
|607
|12,27%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brevin-les-Pins
|Taux de participation
|44,11%
|Taux d'abstention
|55,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 059
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît Guerin Oui demain
|1 207
|24,91%
|Yannick Morez Continuons d'agir pour saint-brevin
|1 183
|24,42%
|Véronique Rey-Thibault Une ambition pour saint-brevin
|1 023
|21,11%
|Bernard Revel Saint-brevin autrement
|736
|15,19%
|Nathalie Le Berre Avec vous pour saint brevin
|695
|14,34%
|Participation au scrutin
|Saint-Brevin-les-Pins
|Taux de participation
|44,06%
|Taux d'abstention
|55,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 056
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick Haury (29 élus) Vivre dans la confiance
|4 462
|71,38%
|
|Jean-Philippe Reverdy (3 élus) Un projet pour tous, un avenir pour chacun
|1 151
|18,41%
|
|Stéphane Bertrand (1 élu) Ecologistes et citoyens a saint brevin
|638
|10,20%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brevin-les-Pins
|Taux de participation
|65,20%
|Taux d'abstention
|34,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|6 452
Villes voisines de Saint-Brevin-les-Pins
- Saint-Brevin-les-Pins (44250)
- Ecole primaire à Saint-Brevin-les-Pins
- Maternités à Saint-Brevin-les-Pins
- Crèches et garderies à Saint-Brevin-les-Pins
- Classement des collèges à Saint-Brevin-les-Pins
- Salaires à Saint-Brevin-les-Pins
- Impôts à Saint-Brevin-les-Pins
- Dette et budget de Saint-Brevin-les-Pins
- Climat et historique météo de Saint-Brevin-les-Pins
- Accidents à Saint-Brevin-les-Pins
- Délinquance à Saint-Brevin-les-Pins
- Inondations à Saint-Brevin-les-Pins
- Nombre de médecins à Saint-Brevin-les-Pins
- Pollution à Saint-Brevin-les-Pins
- Entreprises à Saint-Brevin-les-Pins
- Prix immobilier à Saint-Brevin-les-Pins