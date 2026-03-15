Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brevin-les-Pins : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Brevin-les-Pins

Tête de listeListe
Nathalie Le Berre
Nathalie Le Berre Liste divers droite
SAINT-BREVIN, NOTRE COMMUNE, NOTRE AVENIR
  • Nathalie Le Berre
  • Cyril Randon
  • Marion Gabard
  • Patrick Le Goas
  • Hélène Forest
  • Philippe Durand
  • Mercedes Busom
  • Henri-Pierre Wacheux
  • Anne-Sophie Neveux
  • Jean-Michel Babin
  • Virginie Ascargorta
  • Cédric Moyon
  • Laëtitia Le Fur
  • Benoît Guerin
  • Isabelle Depardon Megi
  • Olivier Hamelet
  • Béatrice Thoury
  • Patrice Hiron
  • Gaëlle Vaudez
  • Dominique Bisson
  • Ambre Lebreton
  • Antoine Leobon
  • Isabelle Liot
  • Marc Gauvrit
  • Catherine Freour
  • Christophe Babonneau
  • Jennifer Gille-Naves
  • Justin Epaillard
  • Ghislaine Lefeuvre
  • Yves Fromentin
  • Patricia Facelina
  • Xavier Coudin
  • Nicole Guihard
Dorothée Pacaud
Dorothée Pacaud Liste divers centre
ENGAGÉS POUR SAINT-BREVIN
  • Dorothée Pacaud
  • Thierry Deville
  • Bleuenn Houssais
  • Arnaud Verger
  • Melisandre Lhommeau
  • Geoffroy Purkart
  • Melina Pouchard-Raynaud
  • Éric Touret
  • Delphine Bucco
  • Renaud Bourguignon
  • Sylvie Gautreau
  • Renaldo Mazzobel
  • Ambre Tanguy
  • Alain Coutret
  • Claudine Bredeloux
  • Pierre Chereau
  • Stephanie Blais-Arrazat
  • Stanislas Rougevin-Baville
  • Emilie Gournay
  • Thierry Ouisse
  • Marie Brard Robert
  • Baptiste Renaudineau
  • Marie-Dominique Pujo
  • Jean-François Golhen
  • Severine Porcher
  • Aimeric Osset
  • Laure Girard
  • Jean-Daniel Andrieu
  • Beatrice Gigant
  • Stéphane Lebret
  • Sabine Couët
  • Dominique Pinson
  • Maryvonne Peeters

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick Morez
Yannick Morez (22 élus) Continuons d'agir pour saint-brevin 		1 649 33,34%
  • Yannick Morez
  • Dorothée Pacaud
  • Thierry Deville
  • Melisandre Bourel
  • Geoffroy Purkart
  • Sylvie Gautreau
  • Alain Coutret
  • Josiane Bellanger
  • Eric Touret
  • Claudine Peyssy
  • Pierre Chereau
  • Sylvie Labarthe
  • Renaud Bourguignon
  • Sabine Couet
  • Thierry Ouisse
  • Severine Porcher
  • Jean-François Golhen
  • Murielle Dumas
  • Sébastien Bellier
  • Marie Robert
  • Aimeric Osset
  • Maryvonne Peeters
Benoît Guerin
Benoît Guerin (5 élus) Oui demain 		1 557 31,47%
  • Benoît Guerin
  • Lucie Voisin
  • Antoine Leobon
  • Mercédès Busom
  • Yannick Haury
Véronique Rey-Thibault
Véronique Rey-Thibault (4 élus) Une ambition pour saint-brevin 		1 133 22,90%
  • Véronique Rey-Thibault
  • Marc Bernardeau
  • Carole Beaud
  • Xavier Arnaud
Nathalie Le Berre
Nathalie Le Berre (2 élus) Rassemblement pour saint-brevin 		607 12,27%
  • Nathalie Le Berre
  • Bernard Revel
Participation au scrutin Saint-Brevin-les-Pins
Taux de participation 44,11%
Taux d'abstention 55,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 059

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît Guerin
Benoît Guerin Oui demain 		1 207 24,91%
Yannick Morez
Yannick Morez Continuons d'agir pour saint-brevin 		1 183 24,42%
Véronique Rey-Thibault
Véronique Rey-Thibault Une ambition pour saint-brevin 		1 023 21,11%
Bernard Revel
Bernard Revel Saint-brevin autrement 		736 15,19%
Nathalie Le Berre
Nathalie Le Berre Avec vous pour saint brevin 		695 14,34%
Participation au scrutin Saint-Brevin-les-Pins
Taux de participation 44,06%
Taux d'abstention 55,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 056

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick Haury
Yannick Haury (29 élus) Vivre dans la confiance 		4 462 71,38%
  • Yannick Haury
  • Lucie Voisin
  • Eric Touret
  • Nathalie Le Berre
  • Marc Ferre
  • Dorothée Pacaud
  • Yannick Morez
  • Sylvie Gautreau
  • Thierry Deville
  • Annie Boutin
  • Alain Beaulieu
  • Hélène Herbouiller
  • Jean-Pierre Gournay
  • Marine Kuhn
  • Benoît Guerin
  • Murielle Dumas
  • Grégory Fougle
  • Maryvonne Peeters
  • Pierrre Chereau
  • Marie Robert
  • Christophe Karim
  • Anna Garry
  • Paul Chéneau
  • Marie-France Kleb
  • Gérard Beillevaire
  • Michèle Daubresse-Chasle
  • Jean-François Golhen
  • Claudine Piot
  • Thierry Ouisse
Jean-Philippe Reverdy
Jean-Philippe Reverdy (3 élus) Un projet pour tous, un avenir pour chacun 		1 151 18,41%
  • Jean-Philippe Reverdy
  • Maryvette Macaire-Le Lamer
  • Erick Bouzidi
Stéphane Bertrand
Stéphane Bertrand (1 élu) Ecologistes et citoyens a saint brevin 		638 10,20%
  • Stéphane Bertrand
Participation au scrutin Saint-Brevin-les-Pins
Taux de participation 65,20%
Taux d'abstention 34,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 6 452

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