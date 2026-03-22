Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-Courcelles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Brice-Courcelles

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Brice-Courcelles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dominique Pargny
Dominique Pargny Liste Divers
SBC2026 ESPRIT VILLAGE
  • Dominique Pargny
  • Laurence Deruytère
  • Philippe Malnuit
  • Océane Paris
  • Olivier Bouchenies
  • Aurélie Baudart
  • Frédérick Paroche
  • Christine Vanden-Borre
  • Gilles Persinet
  • Véronique Avelange
  • Florian Boré
  • Maryline Thénot
  • Bertrand Lebegue
  • Valérie Deprez
  • Alexandre Dubuisson
  • Colette Dupont
  • Florian Colonval
  • Magali Manteau
  • Saâd Karoumi
  • Nadine Vasseur
  • Louis Plet
  • Patricia Tharsis
  • Bruno Cichostepski
  • Patricia Dervin
  • Romain Barbey
  • Françoise Hourdeaux
  • Jean-Yves Monflier
Séverine Henry
Séverine Henry Liste Divers
Réunis pour Saint-Brice-Courcelles
  • Séverine Henry
  • Romuald Klein
  • Evelyne Fernandez-Toussaint
  • Florian Marchand
  • Manuella Romand
  • Pascal Roussel
  • Laëtitia Cherrière
  • Gaël Fernandes Da Silva
  • Virginie Monaco
  • Michel Servautout
  • Annick Rivez-Schmitte
  • Christian Pourrier
  • Nadia Dayras-Mailly
  • Maxim Bertaux
  • Claire Borrossi
  • Hugo Fernandez-Niewrzeda
  • Therese Auffroy
  • Hervé Lagarde
  • Fatima Ouchikh
  • Frédéric Rabouille
  • Marie France-Mendes
  • Loïc Oger
  • Taouès Guidicelli
  • James Miché
  • Martine Casanova
  • Jérôme Friedmann
  • Sandra Genand-Delabaere
  • Eric Lebrun
  • Annie Giblard
Evelyne Quentin
Evelyne Quentin Liste divers gauche
Vivre et Agir Ensemble
  • Evelyne Quentin
  • Xavier Thiery
  • Ambre Perriguey
  • Pascal Vernant
  • Maryse Morelle
  • Bernard Hannequin
  • Catherine Cabourg
  • Luc Petit
  • Flavie Loeffler
  • Benoit Hincelin
  • Belgin Comert
  • Arnaud Pellerin
  • Cindy Brun
  • Alain Martin
  • Angélique Comte-Caquet
  • Maxime Guizani
  • Pauline Seynave
  • Franck Faucheux
  • Marylène Paruit
  • Laurent Gondel
  • Ingrid Claudin
  • Sébastien Morlat
  • Peggy Beauvais
  • Virgile Gressier
  • Joanny Dhotelle
  • Jean-Christophe Nolot
  • Chloé Barloy
  • Yohan Maronne
  • Monique Laurent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-Courcelles

Tête de listeListe Voix % des voix
Séverine HENRY
Séverine HENRY (Ballotage) Réunis pour Saint-Brice-Courcelles 		627 37,73%
Evelyne QUENTIN
Evelyne QUENTIN (Ballotage) Vivre et Agir Ensemble 		563 33,87%
Dominique PARGNY
Dominique PARGNY (Ballotage) SBC2026 ESPRIT VILLAGE 		472 28,40%
Participation au scrutin Saint-Brice-Courcelles
Taux de participation 56,52%
Taux d'abstention 43,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 700

Source : ministère de l’Intérieur

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