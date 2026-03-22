Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-Courcelles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-Courcelles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Brice-Courcelles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Brice-Courcelles.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Brice-Courcelles
11:42 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Saint-Brice-Courcelles
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Brice-Courcelles, le scrutin a vu 56,52 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Séverine Henry qui a dominé avec 37,73 % des suffrages exprimés. Derrière, Evelyne Quentin (Divers gauche) a pris la position de dauphine avec 33,87 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Dominique Pargny s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Brice-Courcelles
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Brice-Courcelles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dominique Pargny
Liste Divers
SBC2026 ESPRIT VILLAGE
|
|
Séverine Henry
Liste Divers
Réunis pour Saint-Brice-Courcelles
|
|
Evelyne Quentin
Liste divers gauche
Vivre et Agir Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-Courcelles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Séverine HENRY (Ballotage) Réunis pour Saint-Brice-Courcelles
|627
|37,73%
|Evelyne QUENTIN (Ballotage) Vivre et Agir Ensemble
|563
|33,87%
|Dominique PARGNY (Ballotage) SBC2026 ESPRIT VILLAGE
|472
|28,40%
|Participation au scrutin
|Saint-Brice-Courcelles
|Taux de participation
|56,52%
|Taux d'abstention
|43,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|1 700
Source : ministère de l’Intérieur
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