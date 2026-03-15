Résultat municipale 2026 à Saint-Brice (77160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Saint-Brice - Tour 1
- Election municipale 2026 à Saint-Brice [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Brice a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Brice, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Pierre MOTHRÉ (12 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE, UNE AUTRE VISION...
|178
|50,14%
|
|Bernard René LANGLET (3 élus) SAINT BRICE - NOTRE VILLAGE - NOTRE AVENIR
|177
|49,86%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brice
|Taux de participation
|62,61%
|Taux d'abstention
|37,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|370
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Brice [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Brice en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Brice
19:20 - Élections municipales à Saint-Brice : impact de la démographie et de l'économie locale
Quelle influence la population de Saint-Brice exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 19,09% des résidents sont des enfants, et 8,13% sont des personnes âgées. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,43%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 390 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,00%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,20%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,03% à Saint-Brice, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.
17:57 - À Saint-Brice, le Rassemblement national se positionne en force aux municipales 2026
Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière élection municipale à Saint-Brice il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 25,78% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,26% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 24,47% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 34,46% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,08% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,00% pour le RN. Il finira avec 43,92% lors du vote final.
16:58 - Quelle mobilisation attendre à Saint-Brice aux municipales ?
En parallèle de la municipale 2026, le niveau de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Saint-Brice. Pour rappel, la participation s'élevait à 53,27 % lors des municipales de 2020, au-dessus de la moyenne nationale alors qu'à cause du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux. L'élection suprême en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 77,72 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,28 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 50,98 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 70,65 %. Précédemment, le scrutin européen avait réuni 53,57 % des citoyens locaux. En prenant du recul, les données esquissent à l'arrivée une localité civiquement engagée par rapport au reste de la France.
15:59 - L'année de la dissolution, comment Saint-Brice a-t-elle voté ?
Le choc des Européennes 2024 à Saint-Brice avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (36,08%), avec en deuxième position François-Xavier Bellamy qui avait récolté 17,53% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Brice avaient ensuite placé en tête Julien Limongi (Rassemblement National) avec 40,00% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 37,87%. Au second tour, c'est en revanche Isabelle Perigault (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 56,08% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Saint-Brice a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.
14:57 - Bien avant les municipales 2026, Saint-Brice demeure un territoire difficile à situer politiquement
En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Brice était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 25,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,15%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en donnant 51,26% pour Marine Le Pen, contre 48,74% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Brice soutenaient en priorité Isabelle Perigault (LR) avec 34,04% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,54% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Brice s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.
12:58 - À Saint-Brice, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat
Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Brice, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 6,84 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 3 200 euros la même année, loin des quelque 67 400 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Brice est passé à environ 33,68 % en 2024 (contre 13,08 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Saint-Brice s'est établi à 936 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 513 € relevés en 2020.
11:59 - Les résultats des dernières municipales à Saint-Brice
Qui avait remporté les municipales il y a 6 ans à Saint-Brice ? Pour rappel, ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, laissant aux électeurs la possibilité de sélectionner plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 14 sièges ont par ailleurs été pourvus. Sébastien Leroy a réuni le plus de bulletins avec 55,97% des suffrages. Juste derrière, Frédéric Fadin a capté 54,94% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Clarisse Ledan, avec 54,26% des suffrages. Un second tour a ensuite été organisé avec 16 candidats en lice. Lors de ce second tour, Michèle Daudon a terminé en tête avec 95 bulletins (45,23%), devançant Stéphanie Sagot qui a obtenu 20,95% des électeurs inscrits et Patrick Martinand obtenant 24 voix (11,42%). Les résultats ont acté une différence nette. Pour les élections municipales 2026 à Saint-Brice, cette dynamique si particulière sera à nouveau observée avec intérêt. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.
09:57 - À quelle heure ferme le bureau de vote de Saint-Brice ?
Ce dimanche 15 mars, les 552 électeurs de Saint-Brice sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Saint-Brice. A noter que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Saint-Brice sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Pour recevoir gratuitement les résultats des élections à Saint-Brice dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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