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19:20 - Élections municipales à Saint-Brice : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population de Saint-Brice exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 19,09% des résidents sont des enfants, et 8,13% sont des personnes âgées. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,43%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 390 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,00%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,20%) indique des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,03% à Saint-Brice, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - À Saint-Brice, le Rassemblement national se positionne en force aux municipales 2026 Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière élection municipale à Saint-Brice il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 25,78% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,26% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 24,47% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 34,46% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,08% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 40,00% pour le RN. Il finira avec 43,92% lors du vote final.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Saint-Brice aux municipales ? En parallèle de la municipale 2026, le niveau de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Saint-Brice. Pour rappel, la participation s'élevait à 53,27 % lors des municipales de 2020, au-dessus de la moyenne nationale alors qu'à cause du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux. L'élection suprême en 2022 avait en revanche attiré les électeurs, avec 77,72 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,28 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 50,98 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 70,65 %. Précédemment, le scrutin européen avait réuni 53,57 % des citoyens locaux. En prenant du recul, les données esquissent à l'arrivée une localité civiquement engagée par rapport au reste de la France.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Saint-Brice a-t-elle voté ? Le choc des Européennes 2024 à Saint-Brice avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (36,08%), avec en deuxième position François-Xavier Bellamy qui avait récolté 17,53% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Saint-Brice avaient ensuite placé en tête Julien Limongi (Rassemblement National) avec 40,00% au premier tour, devant Isabelle Perigault (Les Républicains) avec 37,87%. Au second tour, c'est en revanche Isabelle Perigault (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 56,08% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Saint-Brice a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Saint-Brice demeure un territoire difficile à situer politiquement En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Brice était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 25,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 23,15%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en donnant 51,26% pour Marine Le Pen, contre 48,74% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Brice soutenaient en priorité Isabelle Perigault (LR) avec 34,04% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,54% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Saint-Brice s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - À Saint-Brice, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Saint-Brice, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 6,84 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 3 200 euros la même année, loin des quelque 67 400 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette chute importante de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Saint-Brice est passé à environ 33,68 % en 2024 (contre 13,08 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Saint-Brice s'est établi à 936 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 513 € relevés en 2020.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Saint-Brice Qui avait remporté les municipales il y a 6 ans à Saint-Brice ? Pour rappel, ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et l'absence de listes, laissant aux électeurs la possibilité de sélectionner plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 14 sièges ont par ailleurs été pourvus. Sébastien Leroy a réuni le plus de bulletins avec 55,97% des suffrages. Juste derrière, Frédéric Fadin a capté 54,94% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Clarisse Ledan, avec 54,26% des suffrages. Un second tour a ensuite été organisé avec 16 candidats en lice. Lors de ce second tour, Michèle Daudon a terminé en tête avec 95 bulletins (45,23%), devançant Stéphanie Sagot qui a obtenu 20,95% des électeurs inscrits et Patrick Martinand obtenant 24 voix (11,42%). Les résultats ont acté une différence nette. Pour les élections municipales 2026 à Saint-Brice, cette dynamique si particulière sera à nouveau observée avec intérêt. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.