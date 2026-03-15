Résultat municipale 2026 à Saint-Brice (77160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Brice a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Brice, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Pierre MOTHRÉ
Marie-Pierre MOTHRÉ (12 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE, UNE AUTRE VISION... 		178 50,14%
  • Marie-Pierre MOTHRÉ
  • Robert FONTENELLE
  • Virginie BOURON
  • Sébastien LEROY
  • Cécile CHARTIER
  • Yannick SOULAT
  • Stéphanie ADIRI
  • Lionel BOUCHER
  • Carol GLUSEK
  • Rémi BOSCHER
  • Sylvie DE OLIVEIRA
  • Thierry BORNÈRES
Bernard René LANGLET
Bernard René LANGLET (3 élus) SAINT BRICE - NOTRE VILLAGE - NOTRE AVENIR 		177 49,86%
  • Bernard René LANGLET
  • Alexandra TAVARES
  • Michaël MORCRETTE
Participation au scrutin Saint-Brice
Taux de participation 62,61%
Taux d'abstention 37,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 370

Source : ministère de l’Intérieur

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