Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-sous-Forêt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-sous-Forêt

Tête de listeListe
Pierrick Chatellier
Pierrick Chatellier Liste divers droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR SAINT-BRICE-SOUS-FORET
  • Pierrick Chatellier
  • Yousra Hadj
  • Cyril Delmas
  • Kathia Yalcin
  • Pierre Lapert
  • Brigitte Armellino
  • Michel Taillez
  • Isabelle Burger
  • Joâo Helder Lourenco
  • Natali de Oliveira
  • Edwin Fidan
  • Maria Vaz
  • Clint Yalap
  • Rose-Marie Delanne
  • Michel Moha
  • Patricia Béatrice Vandewoestyne
  • Marc Savarimouttou
  • Delphine Taillez
  • Ilan Joseph Malka
  • Luana Da Silva Dos Santos
  • Aroul Selvaradjou
  • Anne Herveau
  • Raad Khamo Shamas
  • Steacy Delmas
  • Thierry Burger
  • Suzanne Sekerci
  • Eli Hamache
  • Elena Cattelet
  • Jean-Louis Soulier
  • Eva Marques
  • Miguel Dos Santos
  • Caroline Casubolo
  • Dany Luis Lourenco--Ramos
Virginie Prehoubert
Virginie Prehoubert Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SAINT-BRICE
  • Virginie Prehoubert
  • Thierry Fellous
  • Laetitia Boccara
  • Patrice Barbelanne
  • Marie-Helene Fromain
  • Sébastien Gall
  • Justine Yabas
  • Kévin Meimoun
  • Norah Tordjman
  • Idir Belarbi
  • Cécile Dubois
  • Nicolas Topcu
  • Victoria Hugel
  • Afif Hamouda
  • Lou Bouchet
  • Fabien Loisel
  • Sengül Sonmez
  • Gérard Lacaze
  • Anaïs Sokil
  • Jean-Pierre Yalcin
  • Eva Bertelli
  • René Bouckaert
  • Hélène Yanan
  • Ilkay Ilhan
  • Marie Lemarquis
  • Sofien Maatoug
  • Marlène Barkats
  • Jorge Pereira
  • Christelle Fouchere
  • Laurent Benaroch
  • Shana Allali
  • Jacky Lachaux
  • Rebecca Sitruk
  • Rennis Tshimba
  • Cindy Luzzato
Térence Bandudi-Kusa
Térence Bandudi-Kusa Liste divers gauche
SAINT-BRICE DEMAIN
  • Térence Bandudi-Kusa
  • Samia Ladhari
  • Meloud Bounegab
  • Idelma Collymore
  • Mathias Isidoro
  • Victoria Yabas
  • Mickaël Brunet
  • Céline Grilo Tome
  • Jérôme Bourget
  • Sadia Meziane
  • Julien Bros
  • Hanim Girvin
  • Cédric Nzaba
  • Ouassila Hafsi
  • Raphaël Zouba
  • Sandès Yahiaoui
  • Robin Faujour
  • Marion Derchux
  • Mickaël Velasco
  • Nawel Abidallah
  • Haïm Perez
  • Myriam Somaï
  • Mourad Taver
  • Sharon Benichou
  • Heïddy Chater
  • Imane Zila
  • Patrice Yalap
  • Caroline Debillot
  • Jean Salda
  • Brigitte Beaumanoir
  • Marvin Ariche
  • Funda Can
  • Allan El Baz
  • Anaïs Normandie
  • Dylan Pulquerie
Jean-Baptiste Marly
Jean-Baptiste Marly Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINT-BRICE
  • Jean-Baptiste Marly
  • Johanna Zanarelli
  • Dove Abitbol
  • Véronique Cohen-Jonathan
  • Isaac Barchichat
  • Magali Simon
  • Jean-Luc Germain
  • Marie-France Vialatou
  • José Taieb
  • Isabelle Perrin
  • Giuseppe Carino
  • Ophélie Attal
  • Eric Denebour
  • Chirly Scetbon
  • Bruno Boemia
  • Renée Abécassis
  • Charly Palmier
  • Nelly Marciano
  • Maurice Attia
  • Sabrina Teboul
  • Jonathan Haziza
  • Valérie Uzan
  • Antony Robert
  • Sydney Uzan
  • Dejan Radojevic
  • Brigitte Lainé
  • Philippe Cauchois
  • Sabrina Elbaz
  • Michel Guetta
  • Corinne Paradis
  • Fabien Vialatou
  • Janine Detoc
  • François Lopez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Leleux
Nicolas Leleux (24 élus) Ensemble pour saint-brice 		1 325 44,04%
  • Nicolas Leleux
  • Virginie Prehoubert
  • Thierry Fellous
  • Laetitia Boccara
  • Isaac Barchichat
  • Aurélie Hurpet
  • Sébastien Gall
  • Norah Tordjman
  • Yonni Secnazi
  • Marlène Barkats
  • Dominique Cousseau
  • Françoise Cheenne
  • Laurent Mendy
  • Elena Chocron
  • Ali Mir
  • Corinne Levitt
  • Patrice Barbelanne
  • Vanessa Lamy
  • Mamadou Doucouré
  • Cécile Dubois
  • Joseph Lahiany
  • Marie Lemarquis
  • Franck Hagège
  • Brigitte Itchah
Jean-Pierre Yalcin
Jean-Pierre Yalcin (6 élus) Tous unis pour une nouvelle energie a saint brice 		1 175 39,06%
  • Jean-Pierre Yalcin
  • Marie-Helene Fromain
  • Michel Taillez
  • Marie-Line Marchand
  • Pierre Lapert
  • Amandine Prevot
Marc Guyot
Marc Guyot (3 élus) Saint-brice unie 		508 16,88%
  • Marc Guyot
  • Céline Salfati
  • Pierre Baudin
Participation au scrutin Saint-Brice-sous-Forêt
Taux de participation 35,30%
Taux d'abstention 64,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 093

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Yalcin
Jean-Pierre Yalcin Tous unis pour saint brice 		826 27,48%
Nicolas Leleux
Nicolas Leleux Ensemble pour saint-brice 		780 25,95%
Michel Taillez
Michel Taillez Une energie nouvelle pour saint-brice 		588 19,56%
Didier Arnal
Didier Arnal Bien vivre à saint-brice-sous-foret 		509 16,93%
Céline Salfati
Céline Salfati Un nouveau cap pour ma ville, saint-brice-sous-foret 		302 10,04%
Participation au scrutin Saint-Brice-sous-Forêt
Taux de participation 35,37%
Taux d'abstention 64,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 094

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Lorand
Alain Lorand (28 élus) Unis pour saint brice 		3 055 68,79%
  • Alain Lorand
  • Marcelle Cayrac
  • Matthieu Pariot
  • Céline Salfati
  • Marc Lebreton
  • Maria Hélèna Fromain
  • Jean Mazouz
  • Stéphanie Guittonneau
  • Michel Taillez
  • Laëtitia Dahan
  • William Degryse
  • Virginie Henneuse
  • Patrick Baldassari
  • Chantal Nedellec
  • Angele Jean Noel
  • Noëlle Salfati
  • Roger Gagne
  • Janet Yalcin
  • Jean-Luc Germain
  • Eliane Ganipeau
  • Cyril Delmas
  • Frédérique-Jeanne Besson
  • Jean-Pierre Yalcin
  • Isabelle Burger
  • René Bouckaert
  • Nicole Lucan
  • Philippe Strady
  • Nathalie Gontier
Didier Arnal
Didier Arnal (5 élus) Bien vivre a saint brice 2014 		1 386 31,20%
  • Didier Arnal
  • Amandine Clavaud
  • Marc Guyot
  • Anne Dufour
  • Michel Moha
Participation au scrutin Saint-Brice-sous-Forêt
Taux de participation 51,65%
Taux d'abstention 48,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,29%
Nombre de votants 4 689

Villes voisines de Saint-Brice-sous-Forêt

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