Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-sous-Forêt : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-sous-Forêt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Brice-sous-Forêt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Brice-sous-Forêt.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Brice-sous-Forêt
13:09 - Résultat des municipales 2020 : comment Nicolas Leleux s'est imposé à Saint-Brice-sous-Forêt
Les configurations politiques locales restent déterminées par le verdict du dernier scrutin communal à Saint-Brice-sous-Forêt. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Pierre Yalcin (Divers droite) a décroché la tête du classement en rassemblant 27,48% des soutiens. Sur la seconde marche, Nicolas Leleux (La République en marche) a obtenu 780 voix (25,95%). Le trio de tête a été complété par Michel Taillez (Divers), rassemblant 588 voix (19,56%). Avec un écart aussi étroit, la fin du 2ème tour interrogeait. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Nicolas Leleux l'a finalement emporté avec 44,04% des suffrages, face à Jean-Pierre Yalcin rassemblant 1 175 électeurs (39,06%) et Marc Guyot réunissant 508 voix (16,88%). Le challenger a su renverser la vapeur, actant un spectaculaire renversement de tendance. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Nicolas Leleux a pu profiter du report de voix des électeurs Divers, engrangeant 499 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) ?
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Saint-Brice-sous-Forêt de se faire entendre sur les enjeux qui affectent leur ville. À Saint-Brice-sous-Forêt et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Pour mémoire, Nicolas Leleux a remporté l'élection au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Saint-Brice-sous-Forêt. A noter que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Saint-Brice-sous-Forêt sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats des élections à Saint-Brice-sous-Forêt dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-sous-Forêt
|Tête de listeListe
|
Pierrick Chatellier
Liste divers droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR SAINT-BRICE-SOUS-FORET
|
|
Virginie Prehoubert
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR SAINT-BRICE
|
|
Térence Bandudi-Kusa
Liste divers gauche
SAINT-BRICE DEMAIN
|
|
Jean-Baptiste Marly
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR SAINT-BRICE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Leleux (24 élus) Ensemble pour saint-brice
|1 325
|44,04%
|
|Jean-Pierre Yalcin (6 élus) Tous unis pour une nouvelle energie a saint brice
|1 175
|39,06%
|
|Marc Guyot (3 élus) Saint-brice unie
|508
|16,88%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brice-sous-Forêt
|Taux de participation
|35,30%
|Taux d'abstention
|64,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 093
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Yalcin Tous unis pour saint brice
|826
|27,48%
|Nicolas Leleux Ensemble pour saint-brice
|780
|25,95%
|Michel Taillez Une energie nouvelle pour saint-brice
|588
|19,56%
|Didier Arnal Bien vivre à saint-brice-sous-foret
|509
|16,93%
|Céline Salfati Un nouveau cap pour ma ville, saint-brice-sous-foret
|302
|10,04%
|Participation au scrutin
|Saint-Brice-sous-Forêt
|Taux de participation
|35,37%
|Taux d'abstention
|64,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 094
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Lorand (28 élus) Unis pour saint brice
|3 055
|68,79%
|
|Didier Arnal (5 élus) Bien vivre a saint brice 2014
|1 386
|31,20%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brice-sous-Forêt
|Taux de participation
|51,65%
|Taux d'abstention
|48,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,29%
|Nombre de votants
|4 689
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