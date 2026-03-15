Résultat municipale 2026 à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Brice-sous-Forêt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Brice-sous-Forêt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-sous-Forêt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie PREHOUBERT
Virginie PREHOUBERT (26 élus) ENSEMBLE POUR SAINT-BRICE 		2 517 52,30%
  • Virginie PREHOUBERT
  • Thierry FELLOUS
  • Laetitia BOCCARA
  • Patrice BARBELANNE
  • Marie-Helene FROMAIN
  • Sébastien GALL
  • Justine YABAS
  • Kévin MEIMOUN
  • Norah TORDJMAN
  • Idir BELARBI
  • Cécile DUBOIS
  • Nicolas TOPCU
  • Victoria HUGEL
  • Afif HAMOUDA
  • Lou BOUCHET
  • Fabien LOISEL
  • Sengül SONMEZ
  • Gérard LACAZE
  • Anaïs SOKIL
  • Jean-Pierre YALCIN
  • Eva BERTELLI
  • René BOUCKAERT
  • Hélène YANAN
  • Ilkay ILHAN
  • Marie LEMARQUIS
  • Sofien MAATOUG
Térence BANDUDI-KUSA
Térence BANDUDI-KUSA (3 élus) SAINT-BRICE DEMAIN 		1 042 21,65%
  • Térence BANDUDI-KUSA
  • Samia LADHARI
  • Meloud BOUNEGAB
Jean-Baptiste MARLY
Jean-Baptiste MARLY (3 élus) RASSEMBLEMENT POUR SAINT-BRICE 		909 18,89%
  • Jean-Baptiste MARLY
  • Johanna ZANARELLI
  • Dove ABITBOL
Pierrick CHATELLIER
Pierrick CHATELLIER (1 élu) UN NOUVEL ÉLAN POUR SAINT-BRICE-SOUS-FORET 		345 7,17%
  • Pierrick CHATELLIER
Participation au scrutin Saint-Brice-sous-Forêt
Taux de participation 52,03%
Taux d'abstention 47,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 4 882

Source : ministère de l’Intérieur

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