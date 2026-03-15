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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Brice-sous-Forêt À Saint-Brice-sous-Forêt, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections municipales. Avec une densité de population de 2535 habitants/km² et un taux de chômage de 12,02%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (19,09%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 5853 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 17,01% et d'une population étrangère de 10,38% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,76% à Saint-Brice-sous-Forêt, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Que pèse le RN à Saint-Brice-sous-Forêt aux municipales ? Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des municipales à Saint-Brice-sous-Forêt en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 16,81% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,01% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 15,60% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Saint-Brice-sous-Forêt comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 27,96% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 30,79% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 51,03% lors du vote final et la victoire de Romain Eskenazi.

16:58 - Rétrospective : la participation à Saint-Brice-sous-Forêt avant 2026 Dans le cadre de cette municipale à Saint-Brice-sous-Forêt, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. La participation s'élevait à 35,37 % pour le premier tour des municipales de 2020, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid planait sur l'événement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 72,76 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). La mobilisation atteignait de son côté 48,62 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 64,38 %, contre seulement 37,16 % en 2022. En prenant du recul, les données esquissent in fine une localité en déficit de participation face aux moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Saint-Brice-sous-Forêt nettement ancré au centre il y a deux ans À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Saint-Brice-sous-Forêt avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 27,96% des votes. David Quentin (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Saint-Brice-sous-Forêt après la dissolution avec 30,79%. Romain Eskenazi (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 29,44%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, David Quentin culminant à 51,03% des voix sur place. Le paysage politique de Saint-Brice-sous-Forêt a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Saint-Brice-sous-Forêt lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Saint-Brice-sous-Forêt votaient en priorité pour Emmanuel Macron (25,70%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 24,96%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,99% pour Emmanuel Macron, contre 36,01% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Saint-Brice-sous-Forêt portaient leur choix sur Romain Eskenazi (Nupes) avec 28,93% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Dominique Da Silva (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 54,38% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Brice-sous-Forêt s'inscrit comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Et si l'élection à Saint-Brice-sous-Forêt se jouait sur la fiscalité ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Saint-Brice-sous-Forêt, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 15,11 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 150 580 € la même année, marquant une forte baisse face aux 4 037 720 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Saint-Brice-sous-Forêt a évolué pour se fixer à 39,50 % en 2024 (contre 19,82 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Saint-Brice-sous-Forêt s'est chiffrée à 1 305 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 103 € quatre ans auparavant.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Nicolas Leleux s'est imposé à Saint-Brice-sous-Forêt Les configurations politiques locales restent déterminées par le verdict du dernier scrutin communal à Saint-Brice-sous-Forêt. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-Pierre Yalcin (Divers droite) a décroché la tête du classement en rassemblant 27,48% des soutiens. Sur la seconde marche, Nicolas Leleux (La République en marche) a obtenu 780 voix (25,95%). Le trio de tête a été complété par Michel Taillez (Divers), rassemblant 588 voix (19,56%). Avec un écart aussi étroit, la fin du 2ème tour interrogeait. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Nicolas Leleux l'a finalement emporté avec 44,04% des suffrages, face à Jean-Pierre Yalcin rassemblant 1 175 électeurs (39,06%) et Marc Guyot réunissant 508 voix (16,88%). Le challenger a su renverser la vapeur, actant un spectaculaire renversement de tendance. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Nicolas Leleux a pu profiter du report de voix des électeurs Divers, engrangeant 499 voix supplémentaires entre les deux tours.