Résultat municipale 2026 à Saint-Brice-sur-Vienne (87200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Brice-sur-Vienne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Brice-sur-Vienne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brice-sur-Vienne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laëtitia CALENDREAU
Laëtitia CALENDREAU (16 élus) Fidèles à Saint-Brice, tournés vers l'avenir 		576 63,30%
  • Laëtitia CALENDREAU
  • Stéphane PRÉVOST
  • Christine BERLAND
  • Thierry GOURAUD
  • Annie SOULAT
  • Charles BOURLOIS
  • Séverine BELLAYER
  • Grégory DAUGERON
  • Chantal PAULAT
  • Jimmy GRANDJEAN
  • Pauline TEILLET
  • Jean-Claude PAULET
  • Sandrine AMERYCKX
  • Guillaume PAUTY
  • Cécile NAPOL
  • Anthony TAILLEBOCQ
Pierrick GOUTERON
Pierrick GOUTERON (3 élus) Construisons ensemble Saint Brice sur Vienne 		334 36,70%
  • Pierrick GOUTERON
  • Violène VOUZELAUD
  • Christian PELGRIMS
Participation au scrutin Saint-Brice-sur-Vienne
Taux de participation 67,24%
Taux d'abstention 32,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Nombre de votants 942

Source : ministère de l’Intérieur

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