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19:20 - Élections municipales à Saint-Brice-sur-Vienne : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Brice-sur-Vienne montrent des tendances claires susceptibles d'affecter les résultats des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,33%. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,34%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 995 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,88%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,66%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Brice-sur-Vienne mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,05% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Vote RN à Saint-Brice-sur-Vienne : les derniers résultats Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Saint-Brice-sur-Vienne il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 25,89% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,07% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 23,89% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 37,88% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,48% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,45% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 46,06% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Saint-Brice-sur-Vienne au crible Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Saint-Brice-sur-Vienne, le nombre total de bulletins dépouillés jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 56,19 % lors des municipales de 2020 (un niveau plutôt élevé), de nombreux électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 099 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 82,14 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 60,22 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,38 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,17 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez participative.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Saint-Brice-sur-Vienne La physionomie politique de Saint-Brice-sur-Vienne a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Saint-Brice-sur-Vienne avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 32,48% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Brice-sur-Vienne avaient ensuite favorisé Sabrina Minguet (Rassemblement National) avec 38,45% au premier tour, devant Stéphane Delautrette (Union de la gauche) avec 35,36%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Stéphane Delautrette (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 53,94%.

14:57 - À Saint-Brice-sur-Vienne, les électeurs ont dessiné un chemin clair lors des derniers scrutins nationaux Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Brice-sur-Vienne accordaient leurs suffrages à Stéphane Delautrette (Nupes) avec 38,63% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,12%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Brice-sur-Vienne votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (25,89%), surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,22%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,93% pour Emmanuel Macron, contre 47,07% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Brice-sur-Vienne comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les contribuables de Saint-Brice-sur-Vienne se prononceront-ils sur la question fiscale ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Saint-Brice-sur-Vienne, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 15,12 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 19 000 euros. Une recette bien loin des 296 920 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Saint-Brice-sur-Vienne atteint désormais un peu moins de 40,21 % en 2024 (contre 20,85 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Saint-Brice-sur-Vienne s'est établi à 723 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 670 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Saint-Brice-sur-Vienne Les rapports de force politiques locaux actuels restent, plus que jamais, marqués par le verdict du dernier scrutin à Saint-Brice-sur-Vienne. Dès le premier tour de scrutin, Laëtitia Calendreau a surclassé ses concurrents en obtenant 66,76% des soutiens. Juste derrière, Fréderic Bâcle a obtenu 33,23% des votes. Ce succès d'emblée a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Saint-Brice-sur-Vienne, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette hégémonie ce dimanche, la minorité devra déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.