Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Brieuc

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Brieuc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Henri Alloy
Henri Alloy Liste de La France insoumise
Saint-Brieuc en commun
  • Henri Alloy
  • Morgane Le Bars
  • Axel Gourmelen
  • Marion Gorgiard
  • Thierry Thibault
  • Flora Sallembien
  • Guillaume Hamon
  • Fatima Ramdami
  • Christian Renard
  • Amandine Tardivel
  • Christian Prigent
  • Florence Lemotheux
  • Georges Samson
  • Manon Gosselin
  • Jean Honoré
  • Chloé Demeslay
  • Édouard Le Moigne
  • Noémie Roussillon
  • Gilles Thoreux
  • Christine Hamon-Rondo
  • Baptiste Pineau
  • Marie Dominique Anglesio
  • Jean-Yves Migaise
  • Valérie Desnot
  • Basile Poquillon
  • Katell Philippe
  • Gérard Yvet
  • Véronique Gelot
  • Jacques Le Pivert
  • Valérie özcan
  • Yann Labas
  • Christine Avenel
  • Anatole Bertin
  • Laure Haon
  • Hüseyin Kosanak
  • Sylvie Le Gall
  • Romain Garanger
  • Sophie Leyniac
  • Clément Laskar
  • Charlène Minon
  • Ronan Michel
  • Aude Corbeau
  • Gildas Verneau
  • Rozenn Le Guern
  • Valentin Noilhetas
Victor Bonnot
Victor Bonnot Liste divers droite
Aimons Saint-Brieuc
  • Victor Bonnot
  • Catherine Lemaitre
  • Marc Picquette
  • Isabelle Imbert
  • Bernard Croguennec
  • Marie-Hélène Reignier
  • Boris Guillou
  • Stéphanie Billon
  • Laurent Lutse
  • Marina André
  • Raphaël Le Mehauté
  • Joëlle Conin
  • Maxime Dumoulin
  • Emma Poedras
  • Adil Bouklata
  • Caroline Daniel
  • Jean-Charles Minier
  • Lucile Moglia
  • Pascal Connen
  • Françoise Amossé-Mevel
  • Alain Atlan
  • Marie-Chantal Naciri
  • Jules Roos
  • Charlotte Giannoli
  • Said Bendarraz
  • Annie Milin
  • René Savidan
  • Jennifer Le Du
  • Jérôme Gaborel
  • Laurence Cointot
  • Jean-Christophe Le Got
  • Gwennael Tano
  • Dominique Prigent
  • Marie-Anne Iliou
  • Xavier Burlot
  • Sarah Guingo Moussa
  • Mael Dalgliesh
  • Angelique Signac
  • Vincent Jegou
  • Carole de Tilly
  • Daniel Leboucher
  • Stephanie Stentzel - Le Cardinal
  • Bastian Dufilhol
Hervé Guihard
Hervé Guihard Liste d'union à gauche
Vivre Saint-Brieuc
  • Hervé Guihard
  • Cigdem Aktas
  • Thibaut Le Hingrat
  • Aline Le Boëdec
  • Stéphane Favrais
  • Blandine Claessens
  • Didier Le Buhan
  • Nadia Druillennec
  • Stéphane L'Her
  • Astrid Blomart
  • Romain Rollant
  • Anne Planchot
  • Nicolas Nguyen
  • Morgane Creisméas
  • Antonin Renevot
  • Emilie Teffo
  • Yannick Le Cam
  • Florence Portzer
  • Ludovic Le Moignic
  • Maryline Prevost
  • Rachid Dyda
  • Anne-Sophie Lange
  • François Portzer
  • Elyne Jacquemet
  • Damien Gaspaillard
  • Yildiz Aslan
  • Ludovic Gouyette
  • Sophie Cherot
  • Nicolas Le Luherne
  • Juliana San Geroteo
  • Thierry Stiefvater
  • Anne-Marie David
  • Rémi Larhant
  • Laura Saïr
  • Alexis Brulin
  • Nawal El Morabit
  • Charles Maguin
  • Pascale Le Cam
  • Alban Robine
  • Ozge Kilcik
  • Thierry Buhé
  • Madeleine Lefaucheur
  • Christophe Soreau
  • Priscilla Janot
  • Charles Labedan
Pierre-Yves Thomas
Pierre-Yves Thomas Liste d'extrême droite
Saint-Brieuc, LA droite pour tous !
  • Pierre-Yves Thomas
  • Chloé Perraud
  • Benoit Callet
  • Josiane Bectarte
  • Jean-Luc Ceccaldi
  • Marie Lenuzza
  • Erwann Leclerc
  • Andrée Guillin
  • Julien Abherve
  • Sandra Morales
  • Christian Delhelle
  • Sylvie Ley
  • Christian Le Pecheur
  • Annie Aubin
  • Xavier Gaudu
  • Gaëtane Galliot
  • Jean-Luc Milin
  • Josiane Norree
  • Patrick Nicol
  • Marie Salone
  • Camille Daniau
  • Marie Gallet
  • Thomas Bourillot
  • Marie Maçon
  • Michel Fralin
  • Laurence Dubus
  • Jean-Pierre Guillery
  • Catherine Delhelle
  • Patrick Lariviere
  • Marie Motais
  • Laurent Antignac
  • Marie-France Berlandi
  • Pierre Page
  • Marie Jouan
  • Alain Thomas
  • Maud Parmentier
  • Henri Le Felic
  • Marie Cotton
  • Jean-Jacques Liscouet
  • Marcelle Somme
  • Emmanuel Pelletier
  • Danièle Gralland
  • Pierre-Yves Lopin
  • Martine Chappe
  • Robert Morin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé GUIHARD
Hervé GUIHARD (Ballotage) Vivre Saint-Brieuc 		5 047 33,20%
Victor BONNOT
Victor BONNOT (Ballotage) Aimons Saint-Brieuc 		4 820 31,70%
Pierre-Yves THOMAS
Pierre-Yves THOMAS (Ballotage) Saint-Brieuc, LA droite pour tous ! 		1 963 12,91%
Henri ALLOY
Henri ALLOY (Ballotage) Saint-Brieuc en commun 		1 781 11,71%
Joannic MARTIN
Joannic MARTIN Un nouvel horizon pour Saint-Brieuc 		1 000 6,58%
Alain LE FOL
Alain LE FOL Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs 		398 2,62%
Tony CORBIÈRE
Tony CORBIÈRE UNITÉ POUR COMBATTRE L'AUSTÉRITÉ A SAINT-BRIEUC 		194 1,28%
Participation au scrutin Saint-Brieuc
Taux de participation 55,66%
Taux d'abstention 44,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 15 619

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Côtes-d'Armor ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Côtes-d'Armor. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Brieuc

En savoir plus sur Saint-Brieuc