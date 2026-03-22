Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc : les résultats du 2e tour

Programme de Henri Alloy à Saint-Brieuc (Saint-Brieuc en commun)

La santé, une priorité

Aider à l'installation de médecins, généralistes et spécialistes, à commencer par le Centre de santé est essentiel pour améliorer l'accès aux soins. Il est également important d'initier la prévention santé dans toutes les compétences sociales, scolaires et associatives de la ville. Ces actions visent à garantir une meilleure santé pour tous les citoyens.

Des mobilités facilitées

Impulser la gratuité des TUB pour les jeunes de moins de 26 ans, les personnes âgées et celles à faibles revenus est une mesure clé pour améliorer la mobilité. Il est nécessaire de revoir les lignes de leur fréquence et de sécuriser le maillage des voies cyclables. Ces initiatives visent à faciliter les déplacements, notamment pour les personnes en situation de handicap.

Enfance, l'école de tous

Élargir l'ouverture des crèches et fournir aux écoliers du public un kit scolaire gratuit sont des mesures importantes pour soutenir les familles. L'arrêt du plastique à la cantine, de la cuisine à l'assiette, contribue à une alimentation plus saine. La mise en œuvre de l'EVAR* est également essentielle pour l'éducation des jeunes.

Une démocratie active

Assurer aux citoyen-nes un temps de parole et la délibération de pétitions lors des Conseils municipaux renforce la démocratie locale. La mise en place d'un référendum local sur les grands sujets permet d'impliquer davantage les habitants dans les décisions. Exiger la publication de l'ordre du jour de chaque Conseil d'agglomération garantit la transparence des actions municipales.