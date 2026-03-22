Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Brieuc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Brieuc.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Brieuc
11:51 - Hervé Guihard, Victor Bonnot et Pierre-Yves Thomas forment le trio de tête à Saint-Brieuc
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Brieuc, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 44,34 %. À l'issue du dépouillement, c'est Hervé Guihard (Union de la gauche) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 33,20 % des voix. À sa suite, Victor Bonnot (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 31,70 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Hervé Guihard a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 1,4 point. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Pierre-Yves Thomas (Extrême droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Henri Alloy, avec la nuance La France insoumise, a récolté 11,71 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Brieuc
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Brieuc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Henri Alloy
Liste de La France insoumise
Saint-Brieuc en commun
|
|
Victor Bonnot
Liste divers droite
Aimons Saint-Brieuc
|
|
Hervé Guihard
Liste d'union à gauche
Vivre Saint-Brieuc
|
|
Pierre-Yves Thomas
Liste d'extrême droite
Saint-Brieuc, LA droite pour tous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brieuc
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé GUIHARD (Ballotage) Vivre Saint-Brieuc
|5 047
|33,20%
|Victor BONNOT (Ballotage) Aimons Saint-Brieuc
|4 820
|31,70%
|Pierre-Yves THOMAS (Ballotage) Saint-Brieuc, LA droite pour tous !
|1 963
|12,91%
|Henri ALLOY (Ballotage) Saint-Brieuc en commun
|1 781
|11,71%
|Joannic MARTIN Un nouvel horizon pour Saint-Brieuc
|1 000
|6,58%
|Alain LE FOL Lutte ouvrière-Le camp des travailleurs
|398
|2,62%
|Tony CORBIÈRE UNITÉ POUR COMBATTRE L'AUSTÉRITÉ A SAINT-BRIEUC
|194
|1,28%
|Participation au scrutin
|Saint-Brieuc
|Taux de participation
|55,66%
|Taux d'abstention
|44,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|15 619
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Saint-Brieuc
- Saint-Brieuc (22000)
- Ecole primaire à Saint-Brieuc
- Maternités à Saint-Brieuc
- Crèches et garderies à Saint-Brieuc
- Classement des collèges à Saint-Brieuc
- Salaires à Saint-Brieuc
- Impôts à Saint-Brieuc
- Dette et budget de Saint-Brieuc
- Climat et historique météo de Saint-Brieuc
- Accidents à Saint-Brieuc
- Délinquance à Saint-Brieuc
- Inondations à Saint-Brieuc
- Nombre de médecins à Saint-Brieuc
- Pollution à Saint-Brieuc
- Entreprises à Saint-Brieuc
- Prix immobilier à Saint-Brieuc