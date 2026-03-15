Résultat municipale 2026 à Saint-Bris-le-Vineux (89530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Bris-le-Vineux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Bris-le-Vineux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Bris-le-Vineux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier FELIX
Olivier FELIX (12 élus) S'unir pour un village d'avenir Saint-Bris Bailly 		321 60,34%
  • Olivier FELIX
  • Lina SORIN
  • Patrick CESCHIN
  • Dominique KLEIN
  • Alexis MADELIN
  • Maude LECLERC SORIN
  • Julien LEGRAND
  • Karine FLEURIET
  • Geoffrey COT
  • Brigitte LHÉRITIER-DUCHÊNE
  • Michel PERSENOT
  • Marie BÄHR
Rachelle LEBLOND
Rachelle LEBLOND (3 élus) Ensemble pour SAINT-BRIS-BAILLY 		211 39,66%
  • Rachelle LEBLOND
  • Danny CALVO
  • Florence COMTE
Participation au scrutin Saint-Bris-le-Vineux
Taux de participation 79,77%
Taux d'abstention 20,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 552

Source : ministère de l’Intérieur

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