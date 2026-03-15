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19:21 - Saint-Bris-le-Vineux : élections municipales et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Bris-le-Vineux, les élections s'achèvent. Avec ses 12,15% d'agriculteurs pour 1 024 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 76 entreprises, Saint-Bris-le-Vineux offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (26,46%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,18% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 36,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 674,67 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Saint-Bris-le-Vineux contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - Municipales 2026 : vers une poussée du RN à Saint-Bris-le-Vineux ? Le RN n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Saint-Bris-le-Vineux en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 27,17% des voix lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 49,66% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 26,14% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 63,93% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 39,70% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 44,17% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 65,99% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Daniel Grenon.

16:58 - À Saint-Bris-le-Vineux, 69,58 % de participation aux dernières municipales Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non de votants à Saint-Bris-le-Vineux sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 30,42 % des électeurs, un taux particulièrement faible alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Avec les présidentielles, les élections municipales sont en effet le moment où les Français votent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 14,68 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 34,45 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 21,36 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 42,11 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une ville où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Saint-Bris-le-Vineux : retour sur la dernière année électorale en date Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Daniel Grenon (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 44,17% au premier tour, devant Céline Bähr (Les Républicains) avec 22,44%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Daniel Grenon culminant à 65,99% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes en amont, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (39,70%). L'orientation des électeurs de Saint-Bris-le-Vineux a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Saint-Bris-le-Vineux affichait un équilibre complexe lors des dernières élections L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Bris-le-Vineux s'inscrit comme une commune au paysage politique fragmenté. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Bris-le-Vineux était en effet marquée par la domination de Marine Le Pen avec 27,17% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,00%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Bris-le-Vineux, les électeurs accordaient 50,34% pour Emmanuel Macron, contre 49,66% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Bris-le-Vineux plébiscitaient Guillaume Larrivé (LR) avec 28,64% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Daniel Grenon (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 63,93% des voix.

12:58 - Saint-Bris-le-Vineux : les impôts s'invitent dans la campagne À Saint-Bris-le-Vineux, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 136 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 659 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 38,46 % en 2024 (contre 12,53 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 27 400 euros de recettes en 2024, contre quelque 145 400 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 10,24 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Le match des élections à Saint-Bris-le-Vineux n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les résultats du scrutin municipal précédent à Saint-Bris-le-Vineux se sont révélés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Olivier Felix a fait la course en tête en recueillant 54,80% des soutiens. Juste derrière, Rachelle Leblond a rassemblé 45,19% des voix. Cette victoire sans appel de Olivier Felix a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Bris-le-Vineux, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.