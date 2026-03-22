Résultat municipale 2026 à Saint-Brisson (58230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brisson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Brisson, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brisson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud NAUDIN
Arnaud NAUDIN (8 élus) Une Nouvelle Equipe pour Saint Brisson 		84 42,00%
  • Arnaud NAUDIN
  • Hélène GADREY
  • Bruno GUILLEMENOT
  • Sandrine FIRMINHAC
  • Michel LEVRAT
  • Frédérique CAMUS
  • Christophe HUGUENIN
  • Evelyne BOUJU
Patricia ANDRÉ
Patricia ANDRÉ (1 élu) SAINT-BRISSON, UN NOUVEL ELAN ! 		51 25,50%
  • Patricia ANDRÉ
Alain GOLD
Alain GOLD (1 élu) EXPÉRIENCE et COMPÉTENCE, ENSEMBLE POUR SAINT-BRISSON 		33 16,50%
  • Alain GOLD
Jérémy EGEL
Jérémy EGEL (1 élu) Jeunesse, avenir pour Saint-Brisson 		32 16,00%
  • Jérémy EGEL
Participation au scrutin Saint-Brisson
Taux de participation 87,39%
Taux d'abstention 12,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 208

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Saint-Brisson - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud NAUDIN
Arnaud NAUDIN (Ballotage) Une Nouvelle Equipe pour Saint Brisson 		76 37,81%
Alain GOLD
Alain GOLD (Ballotage) EXPÉRIENCE et COMPÉTENCE, ENSEMBLE POUR SAINT-BRISSON 		46 22,89%
Patricia ANDRÉ
Patricia ANDRÉ (Ballotage) SAINT-BRISSON, UN NOUVEL ELAN ! 		40 19,90%
Jérémy EGEL
Jérémy EGEL (Ballotage) Jeunesse, avenir pour Saint-Brisson 		39 19,40%
Participation au scrutin Saint-Brisson
Taux de participation 86,13%
Taux d'abstention 13,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 205

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