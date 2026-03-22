Résultat municipale 2026 à Saint-Brisson (58230) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brisson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Brisson, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Brisson [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud NAUDIN (8 élus) Une Nouvelle Equipe pour Saint Brisson
|84
|42,00%
|
|Patricia ANDRÉ (1 élu) SAINT-BRISSON, UN NOUVEL ELAN !
|51
|25,50%
|
|Alain GOLD (1 élu) EXPÉRIENCE et COMPÉTENCE, ENSEMBLE POUR SAINT-BRISSON
|33
|16,50%
|
|Jérémy EGEL (1 élu) Jeunesse, avenir pour Saint-Brisson
|32
|16,00%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Brisson
|Taux de participation
|87,39%
|Taux d'abstention
|12,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|208
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Brisson - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud NAUDIN (Ballotage) Une Nouvelle Equipe pour Saint Brisson
|76
|37,81%
|Alain GOLD (Ballotage) EXPÉRIENCE et COMPÉTENCE, ENSEMBLE POUR SAINT-BRISSON
|46
|22,89%
|Patricia ANDRÉ (Ballotage) SAINT-BRISSON, UN NOUVEL ELAN !
|40
|19,90%
|Jérémy EGEL (Ballotage) Jeunesse, avenir pour Saint-Brisson
|39
|19,40%
|Participation au scrutin
|Saint-Brisson
|Taux de participation
|86,13%
|Taux d'abstention
|13,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,95%
|Nombre de votants
|205
Election municipale 2026 à Saint-Brisson [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Brisson sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Brisson.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Brisson
18:34 - Le choc de la dernière année électorale en date à Saint-Brisson
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Saint-Brisson, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,65%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Brisson avaient ensuite propulsé aux avants-postes Christian Paul (Union de la gauche) avec 39,35% au premier tour, devant Julien Guibert (Rassemblement National) avec 38,06%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christian Paul culminant à 53,06% des votes sur place. Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Saint-Brisson
Les résultats des municipales précédentes à Saint-Brisson ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Au sein de la commune, le vote s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste. Dès le premier tour, 10 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Catherine Chao a remporté une victoire avec 61,11% des bulletins. Ensuite, Michel Gobillon a obtenu 59,44% des suffrages. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 10 participants. Lors de ce second tour, Arnaud Naudin a rassemblé 57,97% des voix, suivi par Guy Bouju rassemblant 58 électeurs (42,02%). Les résultats ont acté une différence nette. Pour les municipales 2026 à Saint-Brisson, ces équilibres individuels propres aux petites communes vont encore compter. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Qui est encore en lice à Saint-Brisson pour la finale des municipales ?
Le choix final se joue donc ce dimanche entre Arnaud Naudin avec la liste "Une Nouvelle Equipe Pour Saint Brisson", Jérémy Egel et sa liste "Jeunesse, Avenir Pour Saint-Brisson", Patricia André et sa liste "Saint-Brisson, Un Nouvel Elan !" et Alain Gold, à la tête de "Expérience Et Compétence, Ensemble Pour Saint-Brisson", d'après les listes des candidats pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Le bureau de vote de la commune de Saint-Brisson fermera à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Qui est en tête à Saint-Brisson avant le 2e tour de cette élection municipale ?
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Brisson, c'est Arnaud Naudin qui a pris l'avantage en récoltant 37,81 % des bulletins valides. Alain Gold est arrivé en deuxième position avec 22,89 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Patricia André est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Jérémy Egel a obtenu 19,40 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Enfin, concernant la participation à Saint-Brisson, le vote a enregistré un taux d'abstention de 13,87 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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