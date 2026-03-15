Résultat municipale 2026 à Saint-Célerin (72110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Célerin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Célerin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Célerin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacky AÎNÉ
Jacky AÎNÉ (12 élus) Nouvel élan pour Saint Célerin 		239 58,29%
  • Jacky AÎNÉ
  • Anne HAMELIN
  • Pierre TARANNE
  • Aurélie CHERAMY
  • Xavier DAMOISEAU
  • Heidi GALLOU
  • Mickaël SOUTY
  • Lorette HATE
  • Didier DRAGHICEVIZ
  • Virginie POTÉ
  • Yannick ROUILLÉ
  • Françoise LECLAIRE
Vincent LE DIMEET
Vincent LE DIMEET (3 élus) Saint-Célerin, Notre force c'est vous 		171 41,71%
  • Vincent LE DIMEET
  • Christelle BISSON
  • Laurent BARBET
Participation au scrutin Saint-Célerin
Taux de participation 66,40%
Taux d'abstention 33,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 419

Source : ministère de l’Intérieur

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