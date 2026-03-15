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19:20 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Célerin : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Saint-Célerin, les élections s'achèvent. Avec ses 881 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 25 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 454 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,35%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 27,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 53,94% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 284,09 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Saint-Célerin, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Saint-Célerin ? Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Célerin il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 39,26% des voix lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 59,11% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 38,52% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste validait 47,28% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,54% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 56,79% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 61,08% lors du vote final, synonyme de victoire pour Marietta Karamanli.

16:58 - Les électeurs de Saint-Célerin peu mobilisés lors des scrutins Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal à Saint-Célerin avait été marqué par une abstention de 47,05 %, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 52,95 %) alors que l'épidémie de Covid commençait à frapper la population. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 25,42 % dans la ville (contre 74,58 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 56,77 % en 2022 à seulement 36,83 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 53,20 % (contre 48,51 % en France). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire apparaît à l'arrivée comme une contrée marquée par l'abstention. En ce jour de municipales à Saint-Célerin, cette donnée sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Célerin Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Célerin avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,54%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 12,69% des voix. Les législatives à Saint-Célerin près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite François Fevre (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 56,79% au premier tour, devant Marietta Karamanli (Union de la gauche) avec 25,82%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, François Fevre culminant à 61,08% des voix dans la commune. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc révélé que Saint-Célerin s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine, sans revirement par rapport à 2022.

14:57 - Au regard des élections passées, Saint-Célerin reste un territoire orienté vers l'extrême droite Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Célerin soutenaient en priorité Angéline Furet (RN) avec 38,52% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marietta Karamanli (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,72% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Célerin plaçaient Marine Le Pen en tête avec 39,26% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 26,33%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Célerin, les électeurs accordaient 59,11% pour Marine Le Pen, contre 40,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Saint-Célerin révèle ainsi une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - De quelle façon a évolué l'imposition à Saint-Célerin à l'approche des municipales ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Saint-Célerin, la taxe d'habitation a affiché un taux à 24,05 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 15 140 € la même année. Une somme loin des 138 030 € récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Célerin est passé à 43,14 % en 2024 (contre 22,42 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Célerin a atteint 572 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 589 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Célerin La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Célerin s'avère très révélatrice. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, permettant notamment de barrer ou ajouter des noms aux bulletins. 14 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier round, Mickael Souty a pris la première place avec 70,89% des voix. Juste derrière, Aurélie Leproux a recueilli 69,52% des voix. Sylvie Bouvet était troisième, obtenant 202 électeurs (69,17%). L'écart entre les deux premiers candidats est apparu particulièrement faible. Pour départager les candidates restantes, un second tour a eu lieu la semaine suivante. Pour ce scrutin décisif, Ana-Paula Bourlier a terminé en tête avec 142 bulletins (75,53%), devant Marie-Line Gosnet qui a obtenu 46 votants (24,46%). L'écart final a finalement été plus marqué. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Célerin, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très spéciale. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.