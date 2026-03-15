Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Chamond sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Chamond.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Chamond
13:09 - Élections de 2020 à Saint-Chamond : un résultat sans suspense
Dans la cité de Saint-Chamond, les équilibres politiques locaux sont encore aujourd'hui marqués par le résultat des dernières élections. Au soir du premier tour, Herve Reynaud (Divers droite) a viré en tête en recueillant 4 195 bulletins (58,91%). Dans la position du principal opposant, Stéphane Valette (Divers gauche) a recueilli 962 suffrages en sa faveur (13,51%). La troisième place est revenue à Isabelle Surply (Rassemblement National), réunissant 13,00% des électeurs. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Saint-Chamond, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Saint-Chamond, c'est aujourd'hui
À l’occasion des élections municipales 2026, les habitants de Saint-Chamond devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Les 25 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Chamond sont accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de décider. La diffusion des résultats à Saint-Chamond débutera sur cette page à 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond
|Tête de listeListe
|
Axel Dugua
Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR SAINT-CHAMOND !
|
|
Jean Minnaert
Liste Les Ecologistes
Saint-Chamond verte et solidaire pour une ville apaisée et vivante
|
|
André Moulin
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Isabelle Surply
Liste du Rassemblement National
DU BON SENS POUR SAINT-CHAMOND
|
|
Jean-Luc Degraix
Liste divers droite
AGIR POUR LES SAINT-CHAMONAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Herve Reynaud (33 élus) Ensemble pour saint-chamond
|4 195
|58,91%
|
|Stéphane Valette (2 élus) Saint-chamond pour tous 2020
|962
|13,51%
|
|Isabelle Surply (2 élus) Saint-chamond, c'est vous !
|926
|13,00%
|
|Patricia Simonin Chaillot (2 élus) L'écologie pour saint-chamond
|774
|10,87%
|
|Louis Caillon Liste citoyenne insoumise ouverte
|137
|1,92%
|André Moulin Lutte ouvriere- faire entendre le camp des travailleurs
|126
|1,76%
|Participation au scrutin
|Saint-Chamond
|Taux de participation
|30,96%
|Taux d'abstention
|69,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 224
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Reynaud (30 élus) L'union des saint-chamonais
|7 117
|50,43%
|
|Philippe Kizirian (7 élus) Saint-chamond a venir
|5 219
|36,98%
|
|Franck Descours (2 élus) Rassemblement bleu marine pour saint chamond
|1 775
|12,57%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Chamond
|Taux de participation
|60,01%
|Taux d'abstention
|39,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,40%
|Nombre de votants
|14 607
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Reynaud L'union des saint-chamonais
|4 340
|33,75%
|Philippe Kizirian Saint-chamond à venir
|3 158
|24,56%
|Emmanuel Mandon Le rassemblement pour saint-chamond
|2 406
|18,71%
|Franck Descours Rassemblement bleu marine pour saint chamond
|2 002
|15,57%
|Alain Barbasso L'écologie pour saint chamond solidaire et citoyenne
|725
|5,63%
|André Moulin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|225
|1,75%
|Participation au scrutin
|Saint-Chamond
|Taux de participation
|54,97%
|Taux d'abstention
|45,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,52%
|Nombre de votants
|13 325
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