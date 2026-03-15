Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond

Tête de listeListe
Axel Dugua
Axel Dugua Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR SAINT-CHAMOND !
  • Axel Dugua
  • Andonella Flechet
  • Régis Cadegros
  • Sandrine Françon
  • Gilles Greco
  • Catherine Chapard
  • Benoit Fabre
  • Abla Cipriani
  • Bruno Changeat
  • Michèle Frediere
  • Jerome Julve
  • Flo Bersot-Dermetrossian
  • Victor Pereira
  • Florence Vanelle
  • Raphael Bernou
  • Djamila Saidani
  • Mathieu Viallatte
  • Ayse Calyaka
  • Luc Chevallier
  • Daryne Belkorchia
  • Pierre-Mary Deshayes
  • Gaëlle Desorme
  • Erick Schaeffer
  • Sylvie Rebaud
  • Philippe Quoy
  • Catherine Moiroud
  • Yves Alamercery
  • Patricia Vialon
  • Francis Ngoh Ngando
  • Florence Villedieu
  • Fabrice Françon
  • Julie Bourgeois-Gairoard
  • Olivier Bouilhol
  • Aurelie Magnard
  • Joseph Grano
  • Evelyne Sol
  • Patrick Descombris
  • Marie-Jo Pichon
  • François Morange
Jean Minnaert
Jean Minnaert Liste Les Ecologistes
Saint-Chamond verte et solidaire pour une ville apaisée et vivante
  • Jean Minnaert
  • Nathalie Champalle
  • Julien Giraudo
  • Patricia Simonin
  • Maxime Perimony
  • Catherine Bony
  • Jules Vernay
  • Catherine Martins
  • Laurent Chataignon
  • Soumicha Laroussi Rouibate
  • Abdelkrim Oussarra
  • Myriam Fané
  • Julien Chevalier
  • Catherine Bourg-Martin
  • Romain Pipier
  • Manon Richerol
  • Christophe Graillon
  • Maria Gusciglio
  • Cengiz Lafci
  • Malika Sebane
  • Thierry Maisonneuve
  • Sandra Dahmani
  • Christophe Martel
  • Lesline Messaoud Khelouf
  • Paul Darbouret
  • Elisa Mottet
  • Aïssa Gueriani
  • Béatrice Reber
  • Ephrem Marrié
  • Céline Michaud
  • Alain Chambefort
  • Kelly Dorier
  • Christophe Rousseeuw
  • Joëlle Kizirian
  • Pascal Bobichon
  • Frédérique Debusschère
  • Raphaël Simon
  • Elodie Chaize
  • Philippe Chovet
  • Aimée Muraszko-Sénéchal
  • Georges Lapicoré
André Moulin
André Moulin Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • André Moulin
  • Laurence Di Gusto
  • Bernard Roux
  • Hajar Alioui
  • Farid Benflis
  • Zebida Chettata
  • Farid Bouziani
  • Dalila Baroudi
  • Anthony Calcagno
  • Faustine Recorbet
  • Matthieu Dumay
  • Karima Omri
  • Atmane Baroudi
  • Maria Ruiz
  • Mohamed-Abdoulah Telki
  • Cynthia Alessi
  • Bouzid Kali
  • Sophie Dietrich
  • Alain Vivier
  • Marie-Hélène Mas
  • Wilfried Pirrera
  • Manzel Attoumani
  • Yves Petiot
  • Nadine Boureille
  • Francis Lhérault
  • Dalila Meridja
  • Mehdi Omri
  • Charlotte Berne
  • Pierre Hoffmann
  • Anaïs Cimo
  • Bernard Pauchet
  • Fabienne Gilles
  • Gaye Cissoko
  • Hassiba Benakmoum
  • Franco Abbate
  • Maria Alessi
  • Alain Schlick
  • Geneviève Fréry
  • Gérard Di Gusto
  • Martine Cabot
  • Sauveur Cuadros
Isabelle Surply
Isabelle Surply Liste du Rassemblement National
DU BON SENS POUR SAINT-CHAMOND
  • Isabelle Surply
  • Stéphane Parrin
  • Estelle Larca
  • Samuel Boughzala
  • Eliane Alarcon
  • Amaury Barbe
  • Dorothée Paulet
  • John Simon
  • Jocelyne Besson
  • Frédéric Farizon
  • Valérie Chirat-Bourderonnet
  • Cédric Dussurgey
  • Marie Mazel
  • Saïd Brahmi
  • Isabelle Rouveloux
  • Morgan Garvénès
  • Alice Maréchet
  • Amirouche Galoul
  • Céline Diard
  • Pierre Brou
  • Sylvie Poble
  • Christian Valla
  • Bernadette Forissier
  • Vincent Lefebvre
  • Magali Jouve
  • Christian Meunier
  • Rachel Forissier
  • Éric Gordien
  • Michèle Pradal
  • Hervé Mouzeler
  • Antonia Carubia
  • Christophe L'Honnen
  • Neira Charfi
  • Christophe Rochefolle
  • Valérie Torrente
  • Élie Chol
  • Laurence Lavastroux
  • Émile Honoré
  • Paulette Berger
Jean-Luc Degraix
Jean-Luc Degraix Liste divers droite
AGIR POUR LES SAINT-CHAMONAIS
  • Jean-Luc Degraix
  • Stéphanie Calaciura
  • Jean-Paul Rivat
  • Sonia Racionero
  • Jean-Marc Laval
  • Marlène Maury
  • Jean Luc Bouchacourt
  • Anne Laforge
  • Yvan Oriol
  • Magali Marée-Rubet
  • Karim Tazekritt
  • Corinne Sarda
  • Pierre Corriéras
  • Michelle Duvernay
  • Jean-Luc Brachi
  • Catherine Lerissel
  • Serge Fara
  • Sandrine Bonnet
  • David Bednarek
  • Naïa Souchière
  • Gilles Vincent
  • Virginie Ghazarian
  • Amaury Sanlaville
  • Martine Greco
  • Philippe Monet
  • Yamina Tasqueira
  • Nicolas Compère
  • Séverine Dos Santos
  • Yannick Salerno
  • Marie-Cécile Leveillé
  • Jose Benavides
  • Duruyë Aybek
  • Pierre Achard
  • Catherine Rosina
  • Lambert Perrin
  • Céline Bard
  • André Cussac
  • Dominique Gimet
  • Bernard Riou
  • Valérie Chabrier Bergeretti
  • Yves Masclaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Herve Reynaud
Herve Reynaud (33 élus) Ensemble pour saint-chamond 		4 195 58,91%
  • Herve Reynaud
  • Andonella Flechet
  • Regis Cadegros
  • Stephanie Calaciura
  • Jean-Luc Degraix
  • Sandrine Françon
  • Axel Dugua
  • Aline Mouseghian
  • Jean-Paul Rivat
  • Catherine Chapard
  • Gilles Greco
  • Beatrice Coffy
  • Bruno Changeat
  • Florence Vanelle
  • Raphael Bernou
  • Sylvie Theillard
  • Jean-Marc Laval
  • Michele Frediere
  • François Morange
  • Genevieve Massacrier
  • Jean-Luc Bouchacourt
  • Dudu Topaloglu
  • Yves Alamercery
  • Abla Cipriani
  • Pierre Decline
  • Christine Pouilloux
  • Alexandre Cigna
  • Ayse Calyaka
  • Daniel Fayolle
  • Michelle Duvernay
  • Francis Ngoh Ngando
  • Florence Villedieu
  • Philippe Paret
Stéphane Valette
Stéphane Valette (2 élus) Saint-chamond pour tous 2020 		962 13,51%
  • Stéphane Valette
  • Christiane Marquet-Massardier
Isabelle Surply
Isabelle Surply (2 élus) Saint-chamond, c'est vous ! 		926 13,00%
  • Isabelle Surply
  • Raphaël Baccaglioni
Patricia Simonin Chaillot
Patricia Simonin Chaillot (2 élus) L'écologie pour saint-chamond 		774 10,87%
  • Patricia Simonin Chaillot
  • Jean Minnaert
Louis Caillon
Louis Caillon Liste citoyenne insoumise ouverte 		137 1,92%
André Moulin
André Moulin Lutte ouvriere- faire entendre le camp des travailleurs 		126 1,76%
Participation au scrutin Saint-Chamond
Taux de participation 30,96%
Taux d'abstention 69,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 224

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Reynaud
Hervé Reynaud (30 élus) L'union des saint-chamonais 		7 117 50,43%
  • Hervé Reynaud
  • Andonella Flechet
  • Régis Cadegros
  • Stéphanie Calaciura
  • Jean-Luc Degraix
  • Nicole Forest
  • Jean-Paul Rivat
  • Pascale Offrey
  • Christophe Oriol
  • Juliette Bernalier
  • Pierre Decline
  • Catherine Chapard
  • Pierre Toussaint
  • Aline Mouseghian
  • Alexandre Cigna
  • Michèle Frediere
  • Jean-Marc Mounier
  • Béatrice Coffy
  • Jean-Luc Bouchacourt
  • Ayse Calyaka
  • Michel Faure
  • Evelyne Fiorello
  • Bernard Triollier
  • Marie-Françoise Guichard
  • Francis Ngoh Ngando
  • Bernadette Jacquet
  • Philippe Paret
  • Geneviève Massacrier
  • Axel Dugua
  • Marie-Christiane Dutruc
Philippe Kizirian
Philippe Kizirian (7 élus) Saint-chamond a venir 		5 219 36,98%
  • Philippe Kizirian
  • Michelle Galland
  • Stéphane Valette
  • Patricia Simonin-Chaillot
  • Jean Pierre De Pasquale
  • Antoinette Fratta
  • Alain Barbasso
Franck Descours
Franck Descours (2 élus) Rassemblement bleu marine pour saint chamond 		1 775 12,57%
  • Franck Descours
  • Valérie Felix
Participation au scrutin Saint-Chamond
Taux de participation 60,01%
Taux d'abstention 39,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,40%
Nombre de votants 14 607

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Reynaud
Hervé Reynaud L'union des saint-chamonais 		4 340 33,75%
Philippe Kizirian
Philippe Kizirian Saint-chamond à venir 		3 158 24,56%
Emmanuel Mandon
Emmanuel Mandon Le rassemblement pour saint-chamond 		2 406 18,71%
Franck Descours
Franck Descours Rassemblement bleu marine pour saint chamond 		2 002 15,57%
Alain Barbasso
Alain Barbasso L'écologie pour saint chamond solidaire et citoyenne 		725 5,63%
André Moulin
André Moulin Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		225 1,75%
Participation au scrutin Saint-Chamond
Taux de participation 54,97%
Taux d'abstention 45,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,52%
Nombre de votants 13 325

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