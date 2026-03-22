Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Chamond sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Chamond.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Chamond
11:50 - Quels étaient les résultats de la municipale à Saint-Chamond il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Saint-Chamond ont vu Axel Dugua (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 38,69 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-Luc Degraix (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 22,12 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 20,73 %, Isabelle Surply, étiquetée Rassemblement National, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean Minnaert, portant la nuance Europe Ecologie-Les Verts, a obtenu 14,87 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Saint-Chamond, le vote a enregistré un taux d'abstention de 53,83 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Chamond
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Chamond a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Axel Dugua
Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR SAINT-CHAMOND !
|
|
Jean Minnaert
Liste Les Ecologistes
Saint-Chamond verte et solidaire pour une ville apaisée et vivante
|
|
Isabelle Surply
Liste du Rassemblement National
DU BON SENS POUR SAINT-CHAMOND
|
|
Jean-Luc Degraix
Liste divers droite
AGIR POUR LES SAINT-CHAMONAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Axel DUGUA (Ballotage) AVEC VOUS, POUR SAINT-CHAMOND !
|4 192
|38,69%
|Jean-Luc DEGRAIX (Ballotage) AGIR POUR LES SAINT-CHAMONAIS
|2 396
|22,12%
|Isabelle SURPLY (Ballotage) DU BON SENS POUR SAINT-CHAMOND
|2 246
|20,73%
|Jean MINNAERT (Ballotage) Saint-Chamond verte et solidaire pour une ville apaisée et vivante
|1 611
|14,87%
|André MOULIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|389
|3,59%
|Participation au scrutin
|Saint-Chamond
|Taux de participation
|46,17%
|Taux d'abstention
|53,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 069
Source : ministère de l’Intérieur
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