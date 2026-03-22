Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Chamond

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Chamond a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Axel Dugua
Axel Dugua Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR SAINT-CHAMOND !
  • Axel Dugua
  • Andonella Flechet
  • Régis Cadegros
  • Sandrine Françon
  • Gilles Greco
  • Catherine Chapard
  • Benoit Fabre
  • Abla Cipriani
  • Bruno Changeat
  • Michèle Frediere
  • Jerome Julve
  • Flo Bersot-Dermetrossian
  • Victor Pereira
  • Florence Vanelle
  • Raphael Bernou
  • Djamila Saidani
  • Mathieu Viallatte
  • Ayse Calyaka
  • Luc Chevallier
  • Daryne Belkorchia
  • Pierre-Mary Deshayes
  • Gaëlle Desorme
  • Erick Schaeffer
  • Sylvie Rebaud
  • Philippe Quoy
  • Catherine Moiroud
  • Yves Alamercery
  • Patricia Vialon
  • Francis Ngoh Ngando
  • Florence Villedieu
  • Fabrice Françon
  • Julie Bourgeois-Gairoard
  • Olivier Bouilhol
  • Aurelie Magnard
  • Joseph Grano
  • Evelyne Sol
  • Patrick Descombris
  • Marie-Jo Pichon
  • François Morange
Jean Minnaert
Jean Minnaert Liste Les Ecologistes
Saint-Chamond verte et solidaire pour une ville apaisée et vivante
  • Jean Minnaert
  • Nathalie Champalle
  • Julien Giraudo
  • Patricia Simonin
  • Maxime Perimony
  • Catherine Bony
  • Jules Vernay
  • Catherine Martins
  • Laurent Chataignon
  • Soumicha Laroussi Rouibate
  • Abdelkrim Oussarra
  • Myriam Fané
  • Julien Chevalier
  • Catherine Bourg-Martin
  • Romain Pipier
  • Manon Richerol
  • Christophe Graillon
  • Maria Gusciglio
  • Cengiz Lafci
  • Malika Sebane
  • Thierry Maisonneuve
  • Sandra Dahmani
  • Christophe Martel
  • Lesline Messaoud Khelouf
  • Paul Darbouret
  • Elisa Mottet
  • Aïssa Gueriani
  • Béatrice Reber
  • Ephrem Marrié
  • Céline Michaud
  • Alain Chambefort
  • Kelly Dorier
  • Christophe Rousseeuw
  • Joëlle Kizirian
  • Pascal Bobichon
  • Frédérique Debusschère
  • Raphaël Simon
  • Elodie Chaize
  • Philippe Chovet
  • Aimée Muraszko-Sénéchal
  • Georges Lapicoré
Isabelle Surply
Isabelle Surply Liste du Rassemblement National
DU BON SENS POUR SAINT-CHAMOND
  • Isabelle Surply
  • Stéphane Parrin
  • Estelle Larca
  • Samuel Boughzala
  • Eliane Alarcon
  • Amaury Barbe
  • Dorothée Paulet
  • John Simon
  • Jocelyne Besson
  • Frédéric Farizon
  • Valérie Chirat-Bourderonnet
  • Cédric Dussurgey
  • Marie Mazel
  • Saïd Brahmi
  • Isabelle Rouveloux
  • Morgan Garvénès
  • Alice Maréchet
  • Amirouche Galoul
  • Céline Diard
  • Pierre Brou
  • Sylvie Poble
  • Christian Valla
  • Bernadette Forissier
  • Vincent Lefebvre
  • Magali Jouve
  • Christian Meunier
  • Rachel Forissier
  • Éric Gordien
  • Michèle Pradal
  • Hervé Mouzeler
  • Antonia Carubia
  • Christophe L'Honnen
  • Neira Charfi
  • Christophe Rochefolle
  • Valérie Torrente
  • Élie Chol
  • Laurence Lavastroux
  • Émile Honoré
  • Paulette Berger
Jean-Luc Degraix
Jean-Luc Degraix Liste divers droite
AGIR POUR LES SAINT-CHAMONAIS
  • Jean-Luc Degraix
  • Stéphanie Calaciura
  • Jean-Paul Rivat
  • Sonia Racionero
  • Jean-Marc Laval
  • Marlène Maury
  • Jean Luc Bouchacourt
  • Anne Laforge
  • Yvan Oriol
  • Magali Marée-Rubet
  • Karim Tazekritt
  • Corinne Sarda
  • Pierre Corriéras
  • Michelle Duvernay
  • Jean-Luc Brachi
  • Catherine Lerissel
  • Serge Fara
  • Sandrine Bonnet
  • David Bednarek
  • Naïa Souchière
  • Gilles Vincent
  • Virginie Ghazarian
  • Amaury Sanlaville
  • Martine Greco
  • Philippe Monet
  • Yamina Tasqueira
  • Nicolas Compère
  • Séverine Dos Santos
  • Yannick Salerno
  • Marie-Cécile Leveillé
  • Jose Benavides
  • Duruyë Aybek
  • Pierre Achard
  • Catherine Rosina
  • Lambert Perrin
  • Céline Bard
  • André Cussac
  • Dominique Gimet
  • Bernard Riou
  • Valérie Chabrier Bergeretti
  • Yves Masclaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Chamond

Tête de listeListe Voix % des voix
Axel DUGUA
Axel DUGUA (Ballotage) AVEC VOUS, POUR SAINT-CHAMOND ! 		4 192 38,69%
Jean-Luc DEGRAIX
Jean-Luc DEGRAIX (Ballotage) AGIR POUR LES SAINT-CHAMONAIS 		2 396 22,12%
Isabelle SURPLY
Isabelle SURPLY (Ballotage) DU BON SENS POUR SAINT-CHAMOND 		2 246 20,73%
Jean MINNAERT
Jean MINNAERT (Ballotage) Saint-Chamond verte et solidaire pour une ville apaisée et vivante 		1 611 14,87%
André MOULIN
André MOULIN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		389 3,59%
Participation au scrutin Saint-Chamond
Taux de participation 46,17%
Taux d'abstention 53,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 069

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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