En direct

19:17 - Les défis socio-économiques de Saint-Chaptes et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Saint-Chaptes comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 030 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 183 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (17,23%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,64% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 41,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 208,91 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Chaptes, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Rassemblement national à Saint-Chaptes : ce que disent les chiffres Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Saint-Chaptes en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 30,72% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,60% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 30,10% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN sécurisait 55,50% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 43,83% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 47,95% pour le RN. Ce dernier clôturera le scrutin en tête avec 62,51% lors du vote final, synonyme d'élection de Pierre Meurin.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Chaptes ? Dans le cadre des municipales à Saint-Chaptes, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle pivot sur les résultats. Lors des municipales de 2020, la participation s'était élevée à 56,19 % au premier tour, un niveau plutôt élevé. C'étaient 785 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus touchait la population. Soulignons que les élections municipales sont en effet historiquement, avec la présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs fortement mobilisé, avec 79,99 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 20,01 %). La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 50,17 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 70,43 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 57,11 %. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une commune fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays.

15:59 - Saint-Chaptes : retour sur les résultats électoraux de 2024 Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Saint-Chaptes avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 43,83% des votes. Les législatives à Saint-Chaptes quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Pierre Meurin (Rassemblement National) en tête du peloton avec 47,95% au premier tour, devant Arnaud Bord (Union de la gauche) avec 23,13%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pierre Meurin culminant à 62,51% des voix sur place. Cette exploration des résultats de 2024 révèle donc que Saint-Chaptes demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Saint-Chaptes ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Chaptes tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,72% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 22,09%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,60% pour Marine Le Pen, contre 44,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Chaptes plébiscitaient Pierre Meurin (RN) avec 30,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Meurin virant de nouveau en tête avec 55,50% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Saint-Chaptes À Saint-Chaptes, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à 701 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 499 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 43,19 % en 2024 (contre 18,54 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 26 660 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 258 310 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,00 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Jean-Claude Mazaudier à Saint-Chaptes Les résultats des précédentes municipales à Saint-Chaptes ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. À l'occasion du premier vote à l'époque, Jean-Claude Mazaudier a raflé la première place avec 67,70% des voix. Deuxième, Michèle Filipiak a rassemblé 248 voix (32,29%). Cette victoire au premier tour de Jean-Claude Mazaudier a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Saint-Chaptes, ce décor pose les bases. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce triomphe écrasant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.