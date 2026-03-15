Résultat municipale 2026 à Saint-Chaptes (30190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Chaptes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Chaptes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Chaptes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie CHANEAC
Valérie CHANEAC (16 élus) NOTRE AVENIR EN COMMUN 		754 68,55%
  • Valérie CHANEAC
  • Sébastien CHAPDANIEL
  • Edith PELADAN MONCHENEY
  • Jocelyn PORTAL
  • Emilie BOUYARD
  • Jacques MATHIEU-CHARRE
  • Elodie JULLIAN
  • Sylvain SCIOU
  • Elorie BOUCAUT
  • Clément MAURIN
  • Maïder JACQUOT
  • Samuel MAURIN
  • Emma JULLIAN
  • Luc DURAND
  • Patricia ROMANI
  • Christophe BONNARD
Catherine REWUCKI
Catherine REWUCKI (3 élus) SAINT-CHAPTES ENSEMBLE POUR DEMAIN 		346 31,45%
  • Catherine REWUCKI
  • Bruno ETTORI
  • Karine PERROTIN
Participation au scrutin Saint-Chaptes
Taux de participation 69,04%
Taux d'abstention 30,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 1 133

Source : ministère de l’Intérieur

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