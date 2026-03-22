Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Chély-d'Apcher : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Chély-d'Apcher

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Chély-d'Apcher a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Gache
Christophe Gache Liste divers droite
Pour l'Avenir de Saint-Chély
  • Christophe Gache
  • Cécile Boulle
  • Christophe Buffiere
  • Marine Vigier Seyt
  • Jean Burdin
  • Delphine Meissonnier
  • Benoit Brugeron
  • Sophie Bascle
  • Joël Gras
  • Monique Malige
  • Jean-Pierre Reversat
  • Stéphanie Dupont
  • Nathaël Palpacuer
  • Nancy Atger
  • David Kuzan
  • Anne-Marie Dupeyron
  • Nathan Rouviere
  • Virginie Pyat
  • Gérard Alaux
  • Hélène Gastal
  • Jean Chalmeton
  • Patricia Velay
  • Didier Jarrety
  • Céline Gilg
  • Gérard Tardieu
  • Elisa Fangouse
  • Robert Nurit
Nicolas Planche
Nicolas Planche Liste Divers
Avançons unis pour Saint-Chely
  • Nicolas Planche
  • Adalet Celik
  • Christian Paran
  • Isabelle Trocellier
  • Thomas Valy
  • Céline Teissedre
  • Florent Billon
  • Michelle Allanche
  • Luc Pédrol
  • Françoise Feuillet
  • Alain Odoul
  • Rose-Marie Laronze
  • Lionel Robert
  • Hélène Lasternas
  • Eric Thomas
  • Magali Beteille
  • Olivier Hoenner
  • Céline Alaux
  • Eric Valy
  • Sandrine Odoul
  • Alexandre de Bue
  • Léa Denis
  • Hervé Bertuit
  • Laly Roche
  • Mikaël Biver
  • Gisèle Meilhac
  • Guy Galvier
Christine Hugon
Christine Hugon Liste Divers
Choisissez Hugon pour batir l'avenir de St Chély d'Apcher
  • Christine Hugon
  • Cyril Masseboeuf
  • Maryse Saint-Leger
  • Serge Crozat
  • Mélanie Varoquier
  • Nicolas Pages
  • Laurie Calpert
  • Jacques Brioude
  • Sylvie Auriant
  • Michel Constant
  • Sophie Paulet
  • Florian Garcia Sammartin
  • Maria Da Silva
  • Jean-David Pougnet
  • Michèle Daudet
  • Alexandre Fournier
  • Adèle Chapus
  • Julien Vieillescazes
  • Claudine Portefaix
  • Jean-Phillippe Taillade
  • Safia Debergh
  • Romain Jouin
  • Johana Lacas
  • Sébastien Magaud
  • Amélie Delaspre
  • Michel Brunel
  • Marie Viala

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Chély-d'Apcher

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe GACHE
Christophe GACHE (Ballotage) Pour l'Avenir de Saint-Chély 		713 38,46%
Nicolas PLANCHE
Nicolas PLANCHE (Ballotage) Avançons unis pour Saint-Chely 		639 34,47%
Christine HUGON
Christine HUGON (Ballotage) Choisissez Hugon pour batir l'avenir de St Chély d'Apcher 		502 27,08%
Participation au scrutin Saint-Chély-d'Apcher
Taux de participation 71,83%
Taux d'abstention 28,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 1 946

Source : ministère de l’Intérieur

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