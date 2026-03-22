Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Chély-d'Apcher : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Chély-d'Apcher [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Chély-d'Apcher sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Chély-d'Apcher.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Chély-d'Apcher
11:42 - Résultat incertain entre Christophe Gache et Nicolas Planche
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Chély-d'Apcher, c'est Christophe Gache (Divers droite) qui s'est arrogé la première place avec 38,46 % des bulletins valides. Nicolas Planche s'est classé deuxième avec 34,47 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 27,08 %, Christine Hugon s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Saint-Chély-d'Apcher, le rendez-vous électoral a vu 71,83 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Chély-d'Apcher
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Chély-d'Apcher a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Gache
Liste divers droite
Pour l'Avenir de Saint-Chély
|
|
Nicolas Planche
Liste Divers
Avançons unis pour Saint-Chely
|
|
Christine Hugon
Liste Divers
Choisissez Hugon pour batir l'avenir de St Chély d'Apcher
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Chély-d'Apcher
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe GACHE (Ballotage) Pour l'Avenir de Saint-Chély
|713
|38,46%
|Nicolas PLANCHE (Ballotage) Avançons unis pour Saint-Chely
|639
|34,47%
|Christine HUGON (Ballotage) Choisissez Hugon pour batir l'avenir de St Chély d'Apcher
|502
|27,08%
|Participation au scrutin
|Saint-Chély-d'Apcher
|Taux de participation
|71,83%
|Taux d'abstention
|28,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|1 946
Source : ministère de l’Intérieur
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