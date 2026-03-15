Résultat municipale 2026 à Saint-Chéron (91530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Chéron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Chéron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Chéron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi BOYER
Rémi BOYER (26 élus) SAINT-CHERON NOTRE LIEN 		1 478 73,61%
  • Rémi BOYER
  • Dominique TACHAT
  • Stéphane FROGER
  • Elsa SUPIOT
  • Jean-Henry BOURLIER
  • Gwenola DUBE
  • Vincent AUGAGNEUR
  • Patricia DEQUIN
  • Philippe HEURTEBISE
  • Delphine GILLE
  • Riwan BAKOURI
  • Nathalie COURIVAUD
  • Fabien MONTRICHARD
  • Sonia BLANEY
  • Louis MARCHAND
  • Marie-Paule MERY
  • Damien HEBUTERNE
  • Dominique NOUAILLES
  • Jean-Paul RAVEAUX
  • Béatrice LOUISY-LOUIS
  • Vincent PINGAULT
  • Caroline SAUTRÉ-PICCOZ
  • Christophe ANTIER
  • Louise BERNARD
  • Rudy HEE
  • Jennifer DA COSTA VAZ
Chribelle BILO
Chribelle BILO (3 élus) ENSEMBLE POUR SAINT-CHERON 		530 26,39%
  • Chribelle BILO
  • Christian DELINOTTE
  • Valentina SARDELLA
Participation au scrutin Saint-Chéron
Taux de participation 55,05%
Taux d'abstention 44,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 2 110

Source : ministère de l’Intérieur

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