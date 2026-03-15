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19:21 - Analyse socio-économique de Saint-Chéron : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Chéron mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,79% et une densité de population de 452 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 935 euros par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 2534 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,59% et d'une population immigrée de 9,76% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,49%), témoignent d'une population instruite à Saint-Chéron, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Avant les élections de 2026, la percée du Rassemblement national à Saint-Chéron Le mouvement nationaliste ne figurait pas dans le groupe de tête lors des élections municipales à Saint-Chéron il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 23,16% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 40,50% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 20,21% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Saint-Chéron comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 34,09% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 35,77% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 47,57% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Saint-Chéron En ce jour de municipales 2026 à Saint-Chéron, la mobilisation sera observée de près. La participation atteignait 39,21 % pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale, en pleine pandémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 2 837 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,03 % de participation. La mobilisation aux législatives, mesurée quant à elle à 48,95 % en 2022, a largement progressé pour s'élever à 67,21 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 53,10 %. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet de classer Saint-Chéron comme une contrée où la participation peine à décoller par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Saint-Chéron ? Le panorama politique de Saint-Chéron a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes de juin 2024 à Saint-Chéron avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,09%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,72% des suffrages. Stefan Milosevic (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Saint-Chéron après la dissolution de l'Assemblée avec 35,77%. Alexis Izard (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 32,10%. C'est finalement Steevy Gustave (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 52,47% des suffrages exprimés.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saint-Chéron reste un territoire bien ancré à le centre-droit Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Chéron tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,73% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,16%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,50% pour Emmanuel Macron, contre 40,50% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Saint-Chéron plébiscitaient Alexis Izard (Ensemble !) avec 26,46% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alexis Izard virant de nouveau en tête avec 54,50% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Chéron s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Impôts à Saint-Chéron : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Saint-Chéron, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 992 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 880 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 33,73 % en 2024 (contre 17,36 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 59 750 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,20956 million d'euros (1 209 560 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 13,58 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Saint-Chéron ? Les résultats des précédentes municipales à Saint-Chéron ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour, Jean-Marie Gele (Divers droite) a distancé ses adversaires avec 802 soutiens (57,16%). Derrière, Chribelle Bilo (Divers gauche) a capté 26,37% des votes. Enfin, on retrouvait André Lever (Divers), s'adjugeant 16,46% des voix. Ce succès d'emblée a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Saint-Chéron, cette dynamique pose les bases. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse devant ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.