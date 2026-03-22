Résultat municipale 2026 à Saint-Christoly-de-Blaye (33920) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Christoly-de-Blaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Christoly-de-Blaye, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Christoly-de-Blaye [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Murielle PICQ (15 élus) Murielle Picq
|416
|47,33%
|
|François DE PONCHEVILLE (3 élus) Un nouveau souffle pour Saint-Christoly!
|304
|34,58%
|
|Valérie CHAMBOUNAUD (1 élu) Engagés pour Saint-Christoly
|159
|18,09%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Christoly-de-Blaye
|Taux de participation
|61,40%
|Taux d'abstention
|38,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|902
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Christoly-de-Blaye - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Murielle PICQ (Ballotage) Murielle Picq
|375
|42,61%
|François DE PONCHEVILLE (Ballotage) Un nouveau souffle pour Saint-Christoly!
|296
|33,64%
|Valérie CHAMBOUNAUD (Ballotage) Engagés pour Saint-Christoly
|209
|23,75%
|Participation au scrutin
|Saint-Christoly-de-Blaye
|Taux de participation
|61,95%
|Taux d'abstention
|38,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|910
Election municipale 2026 à Saint-Christoly-de-Blaye [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Christoly-de-Blaye sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Christoly-de-Blaye.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Christoly-de-Blaye
18:38 - Saint-Christoly-de-Blaye : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des législatives de juin 2024, les votants de Saint-Christoly-de-Blaye accordaient leurs suffrages à Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 60,02% au premier tour. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (49,86%). Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Saint-Christoly-de-Blaye
Quels enseignements tirer de l'issue des dernières élections municipales à Saint-Christoly-de-Blaye ? Dès le dimanche du premier tour, Murielle Picq a raflé la première place en rassemblant 75,53% des bulletins. Deuxième, Valérie Chambounaud a engrangé 24,46% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Saint-Christoly-de-Blaye, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Saint-Christoly-de-Blaye pour le 2e tour ?
Sont donc alignés pour ce deuxième passage dans les isoloirs ce dimanche : Valérie Chambounaud, François De Poncheville et Murielle Picq, comme le précisent les candidatures officielles au deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Saint-Christoly-de-Blaye fermeront.
11:59 - Murielle Picq, François De Poncheville et Valérie Chambounaud forment le trio de tête à Saint-Christoly-de-Blaye
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Christoly-de-Blaye, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a vu 61,95 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Murielle Picq qui a pris l'avantage en rassemblant 42,61 % des voix. Ensuite, François De Poncheville est arrivé en deuxième position avec 33,64 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Comme il y a six ans, Murielle Picq est restée au sommet du classement, mais elle a subi néanmoins un fort recul de 32 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Valérie Chambounaud s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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