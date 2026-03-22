Résultat municipale 2026 à Saint-Christoly-de-Blaye (33920) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Christoly-de-Blaye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Christoly-de-Blaye, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Christoly-de-Blaye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Murielle PICQ
Murielle PICQ (15 élus) Murielle Picq 		416 47,33%
  • Murielle PICQ
  • Thomas BERLINGER
  • Géraldine VIRUMBRALES
  • François BERNY
  • Elsa QUEYLAT
  • Bernard HOLEC
  • Véronique KOKOCINSKI
  • Frédéric LACHICHE
  • Carole BABIAN
  • Éric GOUDONNET
  • Véronique FEYTIT GROLEZ
  • David GALLY
  • Alizée TARTAUD
  • Alexandre SERAN
  • Virginie RICHAUDEAU
François DE PONCHEVILLE
François DE PONCHEVILLE (3 élus) Un nouveau souffle pour Saint-Christoly! 		304 34,58%
  • François DE PONCHEVILLE
  • Nathalie VINCENT
  • Sylvain GUERNET
Valérie CHAMBOUNAUD
Valérie CHAMBOUNAUD (1 élu) Engagés pour Saint-Christoly 		159 18,09%
  • Valérie CHAMBOUNAUD
Participation au scrutin Saint-Christoly-de-Blaye
Taux de participation 61,40%
Taux d'abstention 38,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 902

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Christoly-de-Blaye - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Murielle PICQ
Murielle PICQ (Ballotage) Murielle Picq 		375 42,61%
François DE PONCHEVILLE
François DE PONCHEVILLE (Ballotage) Un nouveau souffle pour Saint-Christoly! 		296 33,64%
Valérie CHAMBOUNAUD
Valérie CHAMBOUNAUD (Ballotage) Engagés pour Saint-Christoly 		209 23,75%
Participation au scrutin Saint-Christoly-de-Blaye
Taux de participation 61,95%
Taux d'abstention 38,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 910

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