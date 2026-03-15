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19:20 - Saint-Christophe-en-Bresse : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et socio-économique de Saint-Christophe-en-Bresse définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,43%. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,43%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 612 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,71%) révèle des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDI (89,55%) indique des enjeux de pérennité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Christophe-en-Bresse mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,93% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Quel score pour le RN à Saint-Christophe-en-Bresse lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice pour la dernière campagne municipale à Saint-Christophe-en-Bresse il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 40,24% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 65,55% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,59% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 55,42% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 51,55% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 60,45% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 67,25% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Eric Michoux.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Saint-Christophe-en-Bresse ? Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Saint-Christophe-en-Bresse sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation s'était établie à 56,78 % lors du premier round, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays, représentant 490 votants alors que la pandémie du coronavirus semait le doute sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 77,05 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 55,42 % des électeurs (soit environ 461 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,77 %, bien au-delà des 46,66 % enregistrés en 2022. Décortiquer ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Saint-Christophe-en-Bresse comme une localité soucieuse de voter.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Saint-Christophe-en-Bresse Organisées après la dissolution, les élections législatives à Saint-Christophe-en-Bresse avaient favorisé Eric Michoux (Union de l'extrême droite) avec 60,45% au premier tour, devant Cécile Untermaier (Union de la gauche) avec 19,69%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Eric Michoux culminant à 67,25% des voix sur place. Les élections européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Saint-Christophe-en-Bresse avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,55%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 10,18% des votes. Une sorte de répétition des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Saint-Christophe-en-Bresse ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Christophe-en-Bresse tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 40,24% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 21,33%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,55% pour Marine Le Pen, contre 34,45% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Christophe-en-Bresse soutenaient en priorité Valérie Deloge (RN) avec 31,59% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,42% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Christophe-en-Bresse comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Christophe-en-Bresse À Saint-Christophe-en-Bresse, où les taxes locales ont régressé depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 17,01 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville près de 4 500 euros environ la même année. Un montant loin des quelque 160 300 euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Christophe-en-Bresse atteint désormais environ 29,16 % en 2024 (contre 9,08 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Saint-Christophe-en-Bresse s'est établi à 377 euros en 2024 (contre 417 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Saint-Christophe-en-Bresse Observer les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Christophe-en-Bresse peut être éclairant. À l'occasion du premier vote à l'époque, Thierry Ravat a pris les commandes avec 286 bulletins (59,70%). Deuxième, Nicolas Bouthier a engrangé 193 voix (40,29%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Thierry Ravat a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Christophe-en-Bresse, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.