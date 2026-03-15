Résultat municipale 2026 à Saint-Christophe-en-Bresse (71370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Christophe-en-Bresse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Christophe-en-Bresse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Christophe-en-Bresse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry RAVAT
Thierry RAVAT (13 élus) Avec vous pour Saint-Christophe 		384 67,13%
  • Thierry RAVAT
  • Véronique CRENIAUT-GAUDILLAT
  • Patrick DUBETIER
  • Hélène THIERRY
  • Gilles JEANNIN
  • Angélique SZABLOWSKI
  • Dominique CAGNE
  • Florine DUMONT
  • Stéphane COUPEAU
  • Nelly TURREL
  • Mathieu DUBOIS
  • Christine PERRAULT-COTTIN
  • François BON
Louis MERCIER
Louis MERCIER SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE, ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		188 32,87%
Participation au scrutin Saint-Christophe-en-Bresse
Taux de participation 69,36%
Taux d'abstention 30,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 593

Source : ministère de l’Intérieur

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