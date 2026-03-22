Résultat municipale 2026 à Saint-Ciers-sur-Gironde (33820) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Ciers-sur-Gironde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Ciers-sur-Gironde, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Ciers-sur-Gironde [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques COMTE (18 élus) Ensemble avec confiance
|899
|57,19%
|
|Loïc LOISEAU (5 élus) Un souffle nouveau pour Saint-Ciers-sur-Gironde
|673
|42,81%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Ciers-sur-Gironde
|Taux de participation
|66,64%
|Taux d'abstention
|33,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|1 598
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Ciers-sur-Gironde - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques COMTE (Ballotage) Ensemble avec confiance
|667
|42,98%
|Loïc LOISEAU (Ballotage) Un souffle nouveau pour Saint-Ciers-sur-Gironde
|583
|37,56%
|Pierre CARITAN (Ballotage) Unis pour Saint Ciers
|302
|19,46%
|Participation au scrutin
|Saint-Ciers-sur-Gironde
|Taux de participation
|65,76%
|Taux d'abstention
|34,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Nombre de votants
|1 577
Election municipale 2026 à Saint-Ciers-sur-Gironde [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Ciers-sur-Gironde sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Ciers-sur-Gironde.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Ciers-sur-Gironde
18:38 - Saint-Ciers-sur-Gironde : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des dernières européennes, le résultat à Saint-Ciers-sur-Gironde s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,64%), à la première place devant Valérie Hayer (11,37%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,40%). Edwige Diaz (Rassemblement National) avait ensuite gagné le premier tour des législatives à Saint-Ciers-sur-Gironde après la dissolution avec 54,71%. Véronique Hammerer (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 22,55%. La conclusion était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Saint-Ciers-sur-Gironde demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Le résultat des dernières élections municipales à Saint-Ciers-sur-Gironde
À Saint-Ciers-sur-Gironde, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes, Pierre Caritan a raflé la première place en récoltant 50,04% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Stéphane Bernard a rassemblé 504 voix (49,95%). Cette victoire au premier tour de Pierre Caritan a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Saint-Ciers-sur-Gironde, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Saint-Ciers-sur-Gironde doit départager 2 listes
Le match continue donc ce dimanche, avec Loïc Loiseau (DIV) et sa liste "Un Souffle Nouveau Pour Saint-Ciers-Sur-Gironde" et Jacques Comte avec la liste "Ensemble Avec Confiance" (DIV), comme l'indique la liste des candidats pour le deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Pierre Caritan n'est plus présent à ce second tour. Les 2 bureaux de vote de la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de prendre une décision.
11:59 - Jacques Comte et Loïc Loiseau aux premières places dimanche dernier
Jacques Comte a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale à Saint-Ciers-sur-Gironde dimanche dernier, avec 42,98 % des bulletins valides. À sa suite, Loïc Loiseau s'est classé deuxième avec 37,56 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Pierre Caritan s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Saint-Ciers-sur-Gironde, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 34,24 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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