Résultat municipale 2026 à Saint-Ciers-sur-Gironde (33820) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Ciers-sur-Gironde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Ciers-sur-Gironde, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Ciers-sur-Gironde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques COMTE
Jacques COMTE (18 élus) Ensemble avec confiance 		899 57,19%
  • Jacques COMTE
  • Nadine HERVE
  • Stéphane BERNARD
  • Emilie FAUDRY
  • Denis GOMEZ
  • Nelly POMMERAUD
  • Valentin AUBERT
  • Joëlle BLANCHARD
  • Jean-Luc RICAUD
  • Mireille MARTINET
  • Albert DUVIAU
  • Danielle CHOLLET
  • Michel CHEVALLIER
  • Stephanie CHOLLET
  • Julien GOLFIER
  • Virginie EYMARD
  • Gregory JEAN
  • Line ROCH
Loïc LOISEAU
Loïc LOISEAU (5 élus) Un souffle nouveau pour Saint-Ciers-sur-Gironde 		673 42,81%
  • Loïc LOISEAU
  • Ludivine FLOURET
  • Thibaut GAY
  • Nathalie BLANCHARD
  • Frédéric DYBEL
Participation au scrutin Saint-Ciers-sur-Gironde
Taux de participation 66,64%
Taux d'abstention 33,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 1 598

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Ciers-sur-Gironde - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques COMTE
Jacques COMTE (Ballotage) Ensemble avec confiance 		667 42,98%
Loïc LOISEAU
Loïc LOISEAU (Ballotage) Un souffle nouveau pour Saint-Ciers-sur-Gironde 		583 37,56%
Pierre CARITAN
Pierre CARITAN (Ballotage) Unis pour Saint Ciers 		302 19,46%
Participation au scrutin Saint-Ciers-sur-Gironde
Taux de participation 65,76%
Taux d'abstention 34,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 1 577

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