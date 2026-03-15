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19:18 - Les défis socio-économiques de Saint-Clair-sur-l'Elle et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Saint-Clair-sur-l'Elle, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 973 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 68 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 541 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (85,91%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 32,28% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 40,57% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 427,60 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En somme, Saint-Clair-sur-l'Elle incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le RN à Saint-Clair-sur-l'Elle : quelle place aux municipales ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Saint-Clair-sur-l'Elle il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 30,97% des voix comptabilisées lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 39,80% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 17,43% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Clair-sur-l'Elle comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 37,00% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 34,26% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,37% lors du vote final.

16:58 - À Saint-Clair-sur-l'Elle, la participation s'annonce forte aux municipales Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Saint-Clair-sur-l'Elle sera essentielle dans l'issue du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 55,14 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 44,86 %) alors que le pays était chamboulé par l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part stabilisé à 19,14 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 47,50 % en 2022 à seulement 24,63 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 42,46 % (contre 48,51 % en France). Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de classer Saint-Clair-sur-l'Elle comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - Saint-Clair-sur-l'Elle classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Saint-Clair-sur-l'Elle portaient leur choix sur Philippe Gosselin (Divers droite) avec 41,63% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Philippe Gosselin culminant à 62,63% des votes dans la localité. Le choc des Européennes avant la dissolution à Saint-Clair-sur-l'Elle avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (37,00%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 19,57% des voix. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Saint-Clair-sur-l'Elle s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Saint-Clair-sur-l'Elle : ce qu'il faut comprendre Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Clair-sur-l'Elle plébiscitaient Philippe Gosselin (LR) avec 44,86% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Gosselin virant de nouveau en tête avec 73,98% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Clair-sur-l'Elle privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (35,26%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 30,97%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en donnant 60,20% pour Emmanuel Macron, contre 39,80% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Clair-sur-l'Elle comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les premières municipales à Saint-Clair-sur-l'Elle depuis la réforme fiscale Si l'on observe la fiscalité de Saint-Clair-sur-l'Elle, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 9,70 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 5 300 €. Une somme loin des 78 260 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Saint-Clair-sur-l'Elle est passé à 37,79 % en 2024 (contre 16,37 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Clair-sur-l'Elle a représenté 580 € en 2024 contre 403 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Saint-Clair-sur-l'Elle ? Quelles conclusions doit-on tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Saint-Clair-sur-l'Elle ? Il convient de souligner que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les votants de retenir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Pauline Boscher a remporté la manche avec 291 soutiens (98,64%). À la suite, Annick Joufflineau a capté 291 votes (98,64%). Laëtitia Duboscq complétait le trio de tête, rassemblant 98,64% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Saint-Clair-sur-l'Elle, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration très singulière. Il convient cependant de noter que, à la suite d' une réforme des règles électorales, le scrutin de liste s'est généralisé dans les communes de moins de 1 000 habitants, excluant dorénavant les candidatures isolées.