Résultat municipale 2026 à Saint-Clair-sur-l'Elle (50680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Clair-sur-l'Elle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Clair-sur-l'Elle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Clair-sur-l'Elle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge ANFRAY
Serge ANFRAY (12 élus) EN AVANT SAINT-CLAIR ! 		263 59,91%
  • Serge ANFRAY
  • Tanaquil PAPERTIAN-WALTHANER
  • Jean RAULINE
  • Isabelle DELRUE
  • Serge HOUSSIN
  • Annabelle FAEDO
  • Cédric MIQUELOT
  • Anne MERLIN
  • Alexis LE MARQUIS
  • Christine DE DUFAU DE MALUQUER
  • Daniel MORAND
  • Christelle LE MARQUIS
Maryline VAUTIER
Maryline VAUTIER (3 élus) Continuons d'innover pour Saint Clair 		176 40,09%
  • Maryline VAUTIER
  • Raymond GIRARD
  • Julie MICHELET
Participation au scrutin Saint-Clair-sur-l'Elle
Taux de participation 69,36%
Taux d'abstention 30,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 446

Source : ministère de l’Intérieur

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