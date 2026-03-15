Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Claude

Tête de listeListe
Céline Cottet-Emard
Céline Cottet-Emard Liste d'extrême-gauche
Saint-Claude : Agir ensemble pour l'avenir
  • Céline Cottet-Emard
  • Rodolphe Kessler
  • Sabrina Meradi Kesraoui
  • Lenny Chatmi
  • Caroline Arrivé
  • Michaël Lefel
  • Elvire Mesnil
  • Kévin Taboada de la Fuente
  • Emilie Descourvieres
  • Thierry Herdewyn
  • Corinne Asnar
  • Francis Perrin
  • Eda Bal
  • Mathieu Galliano
  • Kelly Kessler
  • Olivier Soyez
  • Louise Lagha
  • Michel Suriano
  • Lucienne Scozzafave
  • Farid Lagha
  • Nicole Berrod
  • Francis Lahaut
  • Loïsa Grandisson
  • Jean-Pierre Jacquemin
  • Nadine Davini
  • Michel Moyse
  • Valérie Manzoni
  • Paolo Spadafora
  • Léonie Bargot
  • Philippe Marechal
  • Jacqueline Chevassus
Lilian Cottet-Emard
Lilian Cottet-Emard Liste divers droite
San Claudiens, mille facettes, un avenir
  • Lilian Cottet-Emard
  • Annick Grandclement
  • Christian Bordy
  • Laetitia Tondu
  • Patrick Vouillon
  • Nathalie Pernin
  • Eric Puget
  • Charlene Helliot
  • Yoann Vivant
  • Véronique Beauchamp
  • Fabien Rosso
  • Soizic Desmedt
  • Arnaud Vuillemin
  • Celine Angeloz
  • Aurelien Pesenti
  • Natacha Giay
  • Jean-Christophe Saturnin
  • Cecilia Moyret
  • Muhammed-Ali Talas
  • Clara Piccamiglio
  • Jean-François Pernin
  • Manon Lombard
  • Mustafa Cihangir
  • Marie Gavaggio
  • Brandon Lefevre
  • Coralie Jaillet
  • Michel Mayoral
  • Bernadette Damelet
  • Jean-Louis Morelli
  • Sylviane Noel
Frédéric Poncet
Frédéric Poncet Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE
  • Frédéric Poncet
  • Jenny Jacotot
  • Frédéric Herzog
  • Sabrina Tisler
  • Loic Martinet
  • Catherine Lazzarotto
  • Joel Gruet-Masson
  • Catherine Laperriere
  • Karime Hendor
  • Melaine Marche
  • Jean-Pierre Prost
  • Nelly Marcelle Vaufrey
  • Killian Lagha
  • Selma Yucesoy
  • Guy Cottet-Emard
  • Maryse Collet
  • Nadir Sid
  • Maria Nelia Vares-Gois
  • Philippe Lahu
  • Catherine Lacroix
  • Jean-Louis Gonzalez
  • Ayla Karabay
  • Alain Brustel
  • Kheira Invernizzi
  • Jean-Yves Joret
  • Stephanie Ferrazzi
  • Gino Toni Massol
  • Christine Signori
  • Dyenn Invernizzi
  • Marielle Maublanc
  • Alain Mouret
Jean-Louis Millet
Jean-Louis Millet Liste divers droite
SAINT-CLAUDE NOTRE COMBAT !
  • Jean-Louis Millet
  • Murielle Gelper
  • Jean-Yves Tissot
  • Catherine Chambard
  • Claude Parisi
  • Isabelle Billard
  • Philippe Lutic
  • Sara Caillet
  • Loïc Gelper
  • Sylvie Grosgurin
  • Noël Invernizzi
  • Sandrine de Hatten
  • Patrick Brocart
  • Jeannine Ribaucourt
  • James Vauterin
  • Claude-Marie Benoit-Jeannin
  • Mohand Kharouni
  • Amal Ben Karri
  • Charly Gregis
  • Toukkham Hatmanichanh
  • Raymond Eldin
  • Bernadette Hadoux
  • Olivier Bonglet
  • Florence Apprill-Thompson
  • Jean-Claude Gallasso
  • Tiziana Lacroix
  • Kevin Piet
  • Catherine Joubert
  • Frederic Pelletier
  • Daniele Lorge
  • Eric Vaux
Herminia Elineau
Herminia Elineau Liste divers droite
SAINT-CLAUDE C'EST VOUS, C'EST NOUS, C'EST MAINTENANT
  • Herminia Elineau
  • Thierry Colin
  • Maeva Colin
  • Nicolas Arbez
  • Malika Boustata
  • Cyrille Noblot
  • Brigitte Banfo
  • Guillaume Poisard
  • Ilayda Sukran
  • Vincent Villella
  • Joelle Bonassoli
  • Dominique Mandica
  • Laurence Dunod
  • Ferat Talas
  • Elodie Silva Da Cunha
  • Vincent Fabre Vuillermoz
  • Nathalie Durin
  • Michel Vuillermoz
  • Sarah Lemitre
  • Jean Poisard
  • Virginie Lagadec
  • Karl Castard
  • Clémence Capot
  • Alain Diatta
  • Chantal Gauchon
  • Manuel Da Cunha-Cerqueira
  • Ghislaine Scozzafave
  • Ahmed El Yamani
  • Charlotte Petit
  • François Elineau
  • Concettina Reygrobellet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Millet
Jean-Louis Millet (22 élus) Saint-claude avec vous 		1 278 46,52%
  • Jean-Louis Millet
  • Herminia Elineau
  • Noël Invernizzi
  • Isabelle Billard
  • Gérard Duchene
  • Catherine Chambard
  • Alain Bernard
  • Toukkham Hatmanichanh
  • Frédéric Herzog
  • Laetitia De Roeck
  • Lilian Cottet-Emard
  • Nathalie Ambrozio
  • Philippe Lutic
  • Céline Desbarres
  • Loïc Gelper
  • Sylvie Vincent-Genod
  • Jean-Yves Tissot
  • Annick Grandclement
  • Jean-Claude Gallasso
  • Dominique Lizon-Tati
  • Guillaume Poisard
  • Catherine Joubert
Frédéric Poncet
Frédéric Poncet (5 élus) Ma ville demain 		984 35,82%
  • Frédéric Poncet
  • Christine Sophoclis
  • Olivier Brocard
  • Joëlle Guy
  • Marc Capelli
Francis Lahaut
Francis Lahaut (2 élus) Ensemble pour saint-claude 		485 17,65%
  • Francis Lahaut
  • Viviane Senchet
Participation au scrutin Saint-Claude
Taux de participation 52,55%
Taux d'abstention 47,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 809

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Millet
Jean-Louis Millet Saint-claude avec vous 		924 37,76%
Frédéric Poncet
Frédéric Poncet Ma ville demain 		889 36,33%
Francis Lahaut
Francis Lahaut Ensemble pour saint-claude 		634 25,90%
Participation au scrutin Saint-Claude
Taux de participation 46,90%
Taux d'abstention 53,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 510

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Millet
Jean-Louis Millet (25 élus) Saint-claude avant tout 		2 031 51,31%
  • Jean-Louis Millet
  • Françoise Robert
  • Régis Martin
  • Céline Palierne
  • Jacques Muyard
  • Herminia Elineau
  • Pascal Bruley
  • Isabelle Billard
  • Harry Lavanne
  • Jessica Tarquinio
  • Michel Bontemps
  • Sylvie Vincent-Genod
  • Pierre Favre
  • Catherine Gomes
  • Noël Invernizzi
  • Hélène Revert
  • Michel Dufour
  • Catherine Joubert
  • Jean-Claude Gallasso
  • Annie Gheno
  • Philippe Lutic
  • Sophie Joly
  • René Grandclement
  • Chafia Grenard
  • Claude Vidal
Francis Lahaut
Francis Lahaut (8 élus) Saint-claude ambitieuse et combative 		1 927 48,68%
  • Francis Lahaut
  • Nadia Lahu
  • Alain Mouret
  • Christiane Darmey
  • Olivier Brocard
  • Christiane Gonzalez
  • Guy Cottet-Emard
  • Anne-Marie Perrier-Cornet
Participation au scrutin Saint-Claude
Taux de participation 66,48%
Taux d'abstention 33,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 4 111

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Lahaut
Francis Lahaut Saint-claude ambitieuse et combative 		1 471 39,24%
Jean-Louis Millet
Jean-Louis Millet Saint-claude avant tout 		1 180 31,48%
Marie-Christine Dalloz
Marie-Christine Dalloz Saint-claude, notre ville, notre avenir 		1 097 29,26%
Participation au scrutin Saint-Claude
Taux de participation 62,58%
Taux d'abstention 37,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 3 870

Villes voisines de Saint-Claude

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