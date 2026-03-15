Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Claude sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Claude.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Claude
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Claude
À Saint-Claude, en matière de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 321 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 967 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 57,86 % en 2024 (contre 33,50 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 193 200 euros en 2024, en net recul par rapport aux 1,3613 million d'euros (1 361 300 € très exactement) récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 15,35 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Jean-Louis Millet s'est imposé à Saint-Claude
Étudier les résultats des dernières élections municipales à Saint-Claude peut s'avérer édifiant. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Louis Millet (Divers droite) a creusé l'écart en obtenant 37,76% des voix. Derrière, Frédéric Poncet (Divers gauche) a rassemblé 889 voix (36,33%). Francis Lahaut (Divers gauche) complétait le trio de tête, rassemblant 25,90% des voix. Ce résultat étroit laissait planer d'incontournables questions en amont du deuxième tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Jean-Louis Millet l'a finalement emporté avec 46,52% des suffrages, face à Frédéric Poncet rassemblant 984 électeurs (35,82%) et Francis Lahaut avec 485 voix (17,65%). À l’opposé, ce second tour a offert un succès écrasante et sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti des votes des partisans des listes de droite éliminées, gagnant 354 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit impérativement de neutraliser l'avantage accordé au sortant aujourd'hui, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Saint-Claude ?
Les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Claude sont accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de prendre une décision. À l’occasion des élections municipales de 2026, les 5 286 électeurs de Saint-Claude devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats aux municipales 2026 à Saint-Claude est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Claude
|Tête de listeListe
|
Céline Cottet-Emard
Liste d'extrême-gauche
Saint-Claude : Agir ensemble pour l'avenir
|
|
Lilian Cottet-Emard
Liste divers droite
San Claudiens, mille facettes, un avenir
|
|
Frédéric Poncet
Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE
|
|
Jean-Louis Millet
Liste divers droite
SAINT-CLAUDE NOTRE COMBAT !
|
|
Herminia Elineau
Liste divers droite
SAINT-CLAUDE C'EST VOUS, C'EST NOUS, C'EST MAINTENANT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Millet (22 élus) Saint-claude avec vous
|1 278
|46,52%
|
|Frédéric Poncet (5 élus) Ma ville demain
|984
|35,82%
|
|Francis Lahaut (2 élus) Ensemble pour saint-claude
|485
|17,65%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Claude
|Taux de participation
|52,55%
|Taux d'abstention
|47,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 809
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Millet Saint-claude avec vous
|924
|37,76%
|Frédéric Poncet Ma ville demain
|889
|36,33%
|Francis Lahaut Ensemble pour saint-claude
|634
|25,90%
|Participation au scrutin
|Saint-Claude
|Taux de participation
|46,90%
|Taux d'abstention
|53,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 510
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Millet (25 élus) Saint-claude avant tout
|2 031
|51,31%
|
|Francis Lahaut (8 élus) Saint-claude ambitieuse et combative
|1 927
|48,68%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Claude
|Taux de participation
|66,48%
|Taux d'abstention
|33,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,72%
|Nombre de votants
|4 111
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Francis Lahaut Saint-claude ambitieuse et combative
|1 471
|39,24%
|Jean-Louis Millet Saint-claude avant tout
|1 180
|31,48%
|Marie-Christine Dalloz Saint-claude, notre ville, notre avenir
|1 097
|29,26%
|Participation au scrutin
|Saint-Claude
|Taux de participation
|62,58%
|Taux d'abstention
|37,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|3 870
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