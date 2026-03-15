Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Claude

Tête de listeListe
Rebecca Coupan
Rebecca Coupan Liste Divers
SAINT-CLAUDE EN COMMUN
  • Rebecca Coupan
  • Henri Florian Marie
  • Paôla Bourgeois
  • Henri Ramade
  • Elodie Giraud-Girard Vaitilingom
  • Fabrice Farnabe
  • Anna Camille Matignon
  • Marik Seremes
  • Marie-Hélene Sellin
  • Rene Edmond Ramassamy
  • Priscillia Segretier Ludomir
  • Romain Letout
  • Roseline Rolande Toutoute-Fauconnier
  • Anicet Marc Longrais
  • Rebecca Chaupard
  • Philippe Sellin
  • Christelle Claudine Mezin
  • Joseph Sadrac Fevrier
  • Magalie Lydie Vingadassalon
  • Rony Olivier Darcy
  • Danie Marguerite Bebel
  • Julien Eddie Beaujour
  • Saïda Haliar
  • Olivier Parnasse
  • Larissa Pascale Ephestion
  • Fabien James Eleonore
  • Yohana Livia Fifi
  • Désir Bonaventure Martine
  • Gladys Noel
  • Rene-Jean Riner
  • Magaly Christophe
  • Fabien Mezin
  • Marlene Lucienne Gauthierot
Thierry Panol
Thierry Panol Liste Divers
Faire Plus pour tous
  • Thierry Panol
  • Nadine Poulot
  • Jacky Richard
  • Christine Ambroise
  • Albert Nangis
  • Patricia Loiseau
  • Jean-Marc Joseph
  • Maréva Perle-Marie Lapoussin
  • José Tolede
  • Mélyssa Bernard
  • Jean-Marie Etienne
  • Hashley Lesueur
  • Xavier Mourouvin
  • Rita Caserta
  • François Vilmen
  • Reissa Guairouard
  • Albert Averne
  • Claudia Abon
  • Mathieu Abdallah
  • Sandra Paquerette Vilmen
  • Fred Bourgeois
  • Daina Bonalair
  • Sébastien Papal
  • Sandrine Fort
  • Yannick Angely
  • Catherine Shimith
  • Patrick Bernard
  • Wendy Hamousin
  • Rosan François Ramassamy
  • Hélène René
  • Claude Guilliod
  • Valérie Thibaudier
  • Antoine Madi
  • Nadège Josiane Bourgeois
  • Judes Maurice Laventure
Fabrice Minatchy
Fabrice Minatchy Liste divers gauche
SAINT-CLAUDE UNIS
  • Fabrice Minatchy
  • Fleure Lavaury-Bosc
  • Rangy Rancé
  • Mariska Ismaël
  • Pascal Frederic
  • Nelly Boulassy
  • Constant Laventure
  • Magalie Marsolle Gustave-Dit-Duflo
  • Romain Ramassamy
  • Ketty Verge-Depre
  • Christian Larochelle
  • Marie-Line Ganot Vala
  • Sylvert Racon
  • Fabienne Pau
  • José Biabiany
  • Tooliana Cosaque Jacques-Andre
  • Jimmy Ludomir
  • Daniella Damier
  • Arnaud Vaitilingom
  • Chantal Belfort-Moreau
  • Willy Monchador
  • Virginie Palmier
  • Fabrice Saminadin
  • Erika Lother
  • Richard Helissey
  • Liliane Saminadin
  • Ruddy Etienne
  • Magguy Sapor
  • Jean-Pierre Lavaury-Bosc
  • Françoise Absalon
  • Michel Bonalair
  • Francelise Ragouvin
  • Pascal Bienvenu
  • Isabelle Fahrasmane
  • Rodrigue Jacqueline
Cédric Michel Vitalis
Cédric Michel Vitalis Liste divers gauche
Fiers et responsables, la continuité dans un nouvel élan
  • Cédric Michel Vitalis
  • Armelle Jacoby
  • Gontran Baltyde
  • Monica Gabon
  • Rodrigue René Galbas
  • Anne-Marie Legrave
  • Cédric Toumson
  • Maryse Bouchaut
  • Érick Andypain
  • Sandra Abelli-Etienne
  • Hubert Colbert Belfort
  • Marie Laure Lavaury Toussaint
  • Camille Otvas
  • Isabelle Ricler
  • Thierry Saint-Clement
  • Monique Misat Epouse Moanda
  • Jean Bedner Louis
  • Léocadie Joseline Vingadapaty
  • Olivier Ramassamy
  • Gaëlle Robic Epouse Eugene Adolph
  • Sorel Siba
  • Tricia Raïssa Abenzoar
  • Yannick Labry
  • Guylaine Cognet
  • Wilfrid Demonio
  • Rose Leuginer
  • Georges Botros
  • Hélène Henry
  • Joris Lacroix
  • Ingrid Salnot
  • Cédric Bleubar
  • Fabiola Linon
  • Clyde Leonce
  • Marhyne Chillan
  • Matys Cognet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Elie Califer
Elie Califer (30 élus) " fiers et responsables...en avant saint-claude" 		2 635 77,79%
  • Elie Califer
  • Armelle Jacoby
  • Romain Ramassamy
  • Lucie Weck-Mirre
  • Cédric Vitalis
  • Sandra Abelli-Etienne
  • Yves Verge-Depre
  • Fleure Lavaury-Bosc
  • Hubert Belfort
  • Nadya Kali-Elie
  • Pacôme Casalan
  • Monique Misat
  • Claude Jacques
  • Marie-Josèphe Racon
  • Pascal Bon
  • Fabienne Pau
  • Jean-Pierre Lavaury-Bosc
  • Josette Salin
  • Jean-François Demagny
  • Anne-Marie Legrave
  • Christian Larochelle
  • Marie-Line Ganot-Vala
  • José Biabiany
  • Sylvie Berlet
  • Rangy Rancé
  • Gerty Labry
  • Sylvert Racon
  • Maryse Bouchaut
  • Michel Bonalair
  • Catherine Dando
Thierry Panol
Thierry Panol (3 élus) L'union des saint claudiens 		752 22,20%
  • Thierry Panol
  • Victoire Andypain
  • Albert Basile Nangis
Participation au scrutin Saint-Claude
Taux de participation 45,51%
Taux d'abstention 54,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 514

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Elie Califer
Elie Califer (30 élus) Saint-claude cap sur 2020 plus forts ensemble 		3 191 77,30%
  • Elie Califer
  • Lucie Mire Weck
  • Christian Preira
  • Armelle Jacoby
  • Yves Verge-Depre
  • Christelle Corvo
  • Hubert Belfort
  • Nadya Elie
  • Fabrice Minatchy
  • Monique Misat
  • Romain Ramassamy
  • Magguy Sapor
  • Claude Jacques
  • Marie-Josèphe Racon
  • Pascal Bon
  • Daniella Damier
  • Jean-Pierre Lavaury-Bosc
  • Nelly Boulassy
  • Albert Nangis
  • Anne-Marie Legrave
  • Gérard Beauvue
  • Marie-Line Ganot Ep. Vala
  • Cédric Vitalis
  • Sylvie Barburon-Corvo
  • José Biabiany
  • Gerty Labry
  • Sylvert Racon
  • Maryse Bouchaut
  • Alex Durand
  • Pierre Bathilde
Gérald Coralie
Gérald Coralie (3 élus) Union saint-claudienne 		937 22,69%
  • Gérald Coralie
  • Maryse Dacalor Epouse Calmet
  • Patrick Bernard
Participation au scrutin Saint-Claude
Taux de participation 55,51%
Taux d'abstention 44,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,30%
Nombre de votants 4 359

Villes voisines de Saint-Claude

En savoir plus sur Saint-Claude