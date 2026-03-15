Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Claude sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Claude.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Claude
13:09 - Le résultat des dernières élections à Saint-Claude
Les résultats des municipales de 2020 à Saint-Claude se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, Elie Califer (Divers gauche) a imposé son rythme en obtenant 77,79% des voix. Dans la position du principal opposant, Thierry Panol (Divers) a rassemblé 22,20% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Elie Califer a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Claude, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Saint-Claude ?
À l’occasion des élections municipales 2026, les électeurs de Saint-Claude devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Retenez également que les 10 bureaux de vote de la ville de Saint-Claude ferment leurs portes à 18 h. La parution des résultats à Saint-Claude commencera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Claude
|Tête de listeListe
|
Rebecca Coupan
Liste Divers
SAINT-CLAUDE EN COMMUN
|
|
Thierry Panol
Liste Divers
Faire Plus pour tous
|
|
Fabrice Minatchy
Liste divers gauche
SAINT-CLAUDE UNIS
|
|
Cédric Michel Vitalis
Liste divers gauche
Fiers et responsables, la continuité dans un nouvel élan
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elie Califer (30 élus) " fiers et responsables...en avant saint-claude"
|2 635
|77,79%
|
|Thierry Panol (3 élus) L'union des saint claudiens
|752
|22,20%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Claude
|Taux de participation
|45,51%
|Taux d'abstention
|54,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 514
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elie Califer (30 élus) Saint-claude cap sur 2020 plus forts ensemble
|3 191
|77,30%
|
|Gérald Coralie (3 élus) Union saint-claudienne
|937
|22,69%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Claude
|Taux de participation
|55,51%
|Taux d'abstention
|44,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,30%
|Nombre de votants
|4 359
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