Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Claude sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Claude.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Claude
11:48 - Qui est en tête à Saint-Claude avant le 2e tour de ces élections ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Claude, c'est Frédéric Poncet (Divers gauche) qui a pris la pole position en s'adjugeant 40,61 % des votes. Lilian Cottet-Emard (Divers droite) s'est classé deuxième avec 17,37 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. En ravissant la première place, Frédéric Poncet a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 4,28 points. Pour compléter ce tableau, avec 15,74 %, Herminia Elineau, étiquetée Divers droite, pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean-Louis Millet, avec la nuance Divers droite, a obtenu 13,63 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Saint-Claude, le rendez-vous électoral a vu 53,98 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Claude
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Claude a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Lilian Cottet-Emard
Liste divers droite
Saint-Claude, mille facettes, c'est maintenant
|
|
Frédéric Poncet
Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric PONCET (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE
|1 153
|40,61%
|Lilian COTTET-EMARD (Ballotage) San Claudiens, mille facettes, un avenir
|493
|17,37%
|Herminia ELINEAU (Ballotage) SAINT-CLAUDE C'EST VOUS, C'EST NOUS, C'EST MAINTENANT
|447
|15,74%
|Jean-Louis MILLET (Ballotage) SAINT-CLAUDE NOTRE COMBAT !
|387
|13,63%
|Céline COTTET-EMARD (Ballotage) Saint-Claude : Agir ensemble pour l'avenir
|359
|12,65%
|Participation au scrutin
|Saint-Claude
|Taux de participation
|53,98%
|Taux d'abstention
|46,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|2 906
Source : ministère de l’Intérieur
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