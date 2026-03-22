Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Claude

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Claude a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Lilian Cottet-Emard
Lilian Cottet-Emard Liste divers droite
Saint-Claude, mille facettes, c'est maintenant
  • Lilian Cottet-Emard
  • Herminia Elineau
  • Thierry Colin
  • Annick Grandclement
  • Christian Bordy
  • Maeva Colin
  • Patrick Vouillon
  • Nathalie Pernin
  • Nicolas Arbez
  • Soizic Desmedt
  • Yoann Vivant
  • Véronique Beauchamp
  • Fabien Rosso
  • Brigitte Banfo
  • Cyrille Noblot
  • Laetitia Tondu
  • Eric Puget
  • Malika Boustata
  • Arnaud Vuillemin
  • Marie Gavaggio
  • Ferat Talas
  • Laurence Dunod
  • Jean-Christophe Saturnin
  • Ilayda Sukran
  • Dominique Mandica
  • Clémence Capot
  • Mustafa Cihangir
  • Clara Piccamiglio
  • Jean-François Pernin
  • Joelle Bonassoli
Frédéric Poncet
Frédéric Poncet Liste divers gauche
UN NOUVEAU SOUFFLE
  • Frédéric Poncet
  • Jenny Jacotot
  • Frédéric Herzog
  • Sabrina Tisler
  • Loic Martinet
  • Catherine Lazzarotto
  • Joel Gruet-Masson
  • Catherine Laperriere
  • Karime Hendor
  • Melaine Marche
  • Jean-Pierre Prost
  • Nelly Marcelle Vaufrey
  • Killian Lagha
  • Selma Yucesoy
  • Guy Cottet-Emard
  • Maryse Collet
  • Nadir Sid
  • Nelia Vares-Gois
  • Philippe Lahu
  • Catherine Lacroix
  • Jean-Louis Gonzalez
  • Ayla Karabay
  • Alain Brustel
  • Kheira Invernizzi
  • Jean-Yves Joret
  • Stephanie Ferrazzi
  • Gino Toni Massol
  • Christine Signori
  • Dyenn Invernizzi
  • Marielle Maublanc
  • Alain Mouret

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric PONCET
Frédéric PONCET (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE 		1 153 40,61%
Lilian COTTET-EMARD
Lilian COTTET-EMARD (Ballotage) San Claudiens, mille facettes, un avenir 		493 17,37%
Herminia ELINEAU
Herminia ELINEAU (Ballotage) SAINT-CLAUDE C'EST VOUS, C'EST NOUS, C'EST MAINTENANT 		447 15,74%
Jean-Louis MILLET
Jean-Louis MILLET (Ballotage) SAINT-CLAUDE NOTRE COMBAT ! 		387 13,63%
Céline COTTET-EMARD
Céline COTTET-EMARD (Ballotage) Saint-Claude : Agir ensemble pour l'avenir 		359 12,65%
Participation au scrutin Saint-Claude
Taux de participation 53,98%
Taux d'abstention 46,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 2 906

Source : ministère de l’Intérieur

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