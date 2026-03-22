Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Claude sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Claude.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Claude
11:49 - Les premiers résultats des municipales 2026 à Saint-Claude
Lors du premier volet des municipales à Saint-Claude, malgré une abstention historiquement haute en France, le scrutin a mobilisé 52,29 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Fabrice Minatchy (Divers gauche) qui est arrivé en tête en rassemblant 34,90 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Cédric Michel Vitalis (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 34,55 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Thierry Panol a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Rebecca Coupan a rassemblé 11,88 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Claude
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Claude a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Rebecca Coupan
Liste Divers
SAINT-CLAUDE EN COMMUN
|
|
Thierry Panol
Liste Divers
Faire Plus pour tous
|
|
Fabrice Minatchy
Liste divers gauche
SAINT-CLAUDE UNIS
|
|
Cédric Michel Vitalis
Liste divers gauche
Fiers et responsables, la continuité dans un nouvel élan
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice MINATCHY (Ballotage) SAINT-CLAUDE UNIS
|1 395
|34,90%
|Cédric Michel VITALIS (Ballotage) Fiers et responsables, la continuité dans un nouvel élan
|1 381
|34,55%
|Thierry PANOL (Ballotage) Faire Plus pour tous
|746
|18,66%
|Rebecca COUPAN (Ballotage) SAINT-CLAUDE EN COMMUN
|475
|11,88%
|Participation au scrutin
|Saint-Claude
|Taux de participation
|52,29%
|Taux d'abstention
|47,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,14%
|Nombre de votants
|4 162
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Saint-Claude
- Saint-Claude (97120)
- Ecole primaire à Saint-Claude
- Maternités à Saint-Claude
- Crèches et garderies à Saint-Claude
- Classement des collèges à Saint-Claude
- Salaires à Saint-Claude
- Impôts à Saint-Claude
- Dette et budget de Saint-Claude
- Climat et historique météo de Saint-Claude
- Accidents à Saint-Claude
- Délinquance à Saint-Claude
- Inondations à Saint-Claude
- Nombre de médecins à Saint-Claude
- Pollution à Saint-Claude
- Entreprises à Saint-Claude
- Prix immobilier à Saint-Claude