Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Claude

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Claude a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Rebecca Coupan
Rebecca Coupan Liste Divers
SAINT-CLAUDE EN COMMUN
  • Rebecca Coupan
  • Henri Florian Marie
  • Paôla Bourgeois
  • Henri Ramade
  • Elodie Giraud-Girard Vaitilingom
  • Fabrice Farnabe
  • Anna Camille Matignon
  • Marik Seremes
  • Marie-Hélene Sellin
  • Rene Edmond Ramassamy
  • Priscillia Segretier Ludomir
  • Romain Letout
  • Roseline Rolande Toutoute-Fauconnier
  • Anicet Marc Longrais
  • Rebecca Chaupard
  • Philippe Sellin
  • Christelle Claudine Mezin
  • Joseph Sadrac Fevrier
  • Magalie Lydie Vingadassalon
  • Rony Olivier Darcy
  • Danie Marguerite Bebel
  • Julien Eddie Beaujour
  • Saïda Haliar
  • Olivier Parnasse
  • Larissa Pascale Ephestion
  • Fabien James Eleonore
  • Yohana Livia Fifi
  • Désir Bonaventure Martine
  • Gladys Noel
  • Rene-Jean Riner
  • Magaly Christophe
  • Fabien Mezin
  • Marlene Lucienne Gauthierot
Thierry Panol
Thierry Panol Liste Divers
Faire Plus pour tous
  • Thierry Panol
  • Nadine Poulot
  • Jacky Richard
  • Christine Ambroise
  • Albert Nangis
  • Patricia Loiseau
  • Jean-Marc Joseph
  • Maréva Perle-Marie Lapoussin
  • José Tolede
  • Mélyssa Bernard
  • Jean-Marie Etienne
  • Hashley Lesueur
  • Xavier Mourouvin
  • Rita Caserta
  • François Vilmen
  • Reissa Guairouard
  • Albert Averne
  • Claudia Abon
  • Mathieu Abdallah
  • Sandra Paquerette Vilmen
  • Fred Bourgeois
  • Daina Bonalair
  • Sébastien Papal
  • Sandrine Fort
  • Yannick Angely
  • Catherine Shimith
  • Patrick Bernard
  • Wendy Hamousin
  • Rosan François Ramassamy
  • Hélène René
  • Claude Guilliod
  • Valérie Thibaudier
  • Antoine Madi
  • Nadège Josiane Bourgeois
  • Judes Maurice Laventure
Fabrice Minatchy
Fabrice Minatchy Liste divers gauche
SAINT-CLAUDE UNIS
  • Fabrice Minatchy
  • Fleure Lavaury-Bosc
  • Rangy Rancé
  • Mariska Ismaël
  • Pascal Frederic
  • Nelly Boulassy
  • Constant Laventure
  • Magalie Marsolle Gustave-Dit-Duflo
  • Romain Ramassamy
  • Ketty Verge-Depre
  • Christian Larochelle
  • Marie-Line Ganot Vala
  • Sylvert Racon
  • Fabienne Pau
  • José Biabiany
  • Tooliana Cosaque Jacques-Andre
  • Jimmy Ludomir
  • Daniella Damier
  • Arnaud Vaitilingom
  • Chantal Belfort-Moreau
  • Willy Monchador
  • Virginie Palmier
  • Fabrice Saminadin
  • Erika Lother
  • Richard Helissey
  • Liliane Saminadin
  • Ruddy Etienne
  • Magguy Sapor
  • Jean-Pierre Lavaury-Bosc
  • Françoise Absalon
  • Michel Bonalair
  • Francelise Ragouvin
  • Pascal Bienvenu
  • Isabelle Fahrasmane
  • Rodrigue Jacqueline
Cédric Michel Vitalis
Cédric Michel Vitalis Liste divers gauche
Fiers et responsables, la continuité dans un nouvel élan
  • Cédric Michel Vitalis
  • Armelle Jacoby
  • Gontran Baltyde
  • Monica Gabon
  • Rodrigue René Galbas
  • Anne-Marie Legrave
  • Cédric Toumson
  • Maryse Bouchaut
  • Érick Andypain
  • Sandra Abelli-Etienne
  • Hubert Colbert Belfort
  • Marie Laure Lavaury Toussaint
  • Camille Otvas
  • Isabelle Ricler
  • Thierry Saint-Clement
  • Monique Misat Epouse Moanda
  • Jean Bedner Louis
  • Léocadie Joseline Vingadapaty
  • Olivier Ramassamy
  • Gaëlle Robic Epouse Eugene Adolph
  • Sorel Siba
  • Tricia Raïssa Abenzoar
  • Yannick Labry
  • Guylaine Cognet
  • Wilfrid Demonio
  • Rose Leuginer
  • Georges Botros
  • Hélène Henry
  • Joris Lacroix
  • Ingrid Salnot
  • Cédric Bleubar
  • Fabiola Linon
  • Clyde Leonce
  • Marhyne Chillan
  • Matys Cognet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice MINATCHY
Fabrice MINATCHY (Ballotage) SAINT-CLAUDE UNIS 		1 395 34,90%
Cédric Michel VITALIS
Cédric Michel VITALIS (Ballotage) Fiers et responsables, la continuité dans un nouvel élan 		1 381 34,55%
Thierry PANOL
Thierry PANOL (Ballotage) Faire Plus pour tous 		746 18,66%
Rebecca COUPAN
Rebecca COUPAN (Ballotage) SAINT-CLAUDE EN COMMUN 		475 11,88%
Participation au scrutin Saint-Claude
Taux de participation 52,29%
Taux d'abstention 47,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 4 162

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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