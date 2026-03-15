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19:21 - Démographie et politique à Saint-Claude, un lien étroit Dans la ville de Saint-Claude, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,38% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 437 € par mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 3435 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (35,03%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,27%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 8,90% à Saint-Claude, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le RN en posture de force à Saint-Claude avant la municipale 2026 Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Saint-Claude en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 15,61% des voix comptabilisées lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 59,30% au tour décisif. Le parti lepéniste restait en retrait dans la circonscription de la ville lors des législatives dans la foulée. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,66% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 10,31% pour le parti à la flamme. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Saint-Claude aux municipales ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 54,49 % à Saint-Claude lors du dernier scrutin municipal, dans la moyenne nationale, l'épidémie de Covid-19 ayant lourdement pesé sur la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 48,10 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 66,12 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 56,67 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 80,58 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une ville distancée du processus électoral par rapport aux moyennes françaises. En parallèle de cette municipale, cet élément pèsera en définitive lourdement sur les résultats de Saint-Claude.

15:59 - En 2024, Saint-Claude s'était tournée vers le bloc de gauche À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Saint-Claude avaient poussé en tête l'équipe menée par Raphaël Glucksmann avec 27,58% des bulletins. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Elie Califer (Parti socialiste) en pole position avec 72,72% au premier tour, devant Jennifer Linon (Divers centre) avec 12,06%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Elie Califer culminant à 81,76% des votes sur place. La préférence des électeurs de Saint-Claude a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre plutôt de gauche.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Saint-Claude apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Claude se positionne comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Claude votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (50,06%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 16,61%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 59,30%, contre 40,70% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Claude portaient leur choix sur Elie Califer (DVG) avec 75,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Saint-Claude Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Saint-Claude, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,30 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 160 600 euros environ. Un apport qui est loin des quelque 1,331 million d'euros (1 331 000 € très exactement) récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Saint-Claude a évolué pour se fixer à un peu moins de 42,92 % en 2024 (contre 17,65 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Claude a atteint 902 € en 2024 contre 526 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat des dernières élections à Saint-Claude Les résultats des municipales de 2020 à Saint-Claude se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, Elie Califer (Divers gauche) a imposé son rythme en obtenant 77,79% des voix. Dans la position du principal opposant, Thierry Panol (Divers) a rassemblé 22,20% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Elie Califer a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Claude, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.