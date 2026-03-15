Résultat municipale 2026 à Saint-Claude (97120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Claude a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Claude, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Claude [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice MINATCHY
Fabrice MINATCHY SAINT-CLAUDE UNIS 		1 395 34,90%
Cédric Michel VITALIS
Cédric Michel VITALIS Fiers et responsables, la continuité dans un nouvel élan 		1 381 34,55%
Thierry PANOL
Thierry PANOL Faire Plus pour tous 		746 18,66%
Rebecca COUPAN
Rebecca COUPAN SAINT-CLAUDE EN COMMUN 		475 11,88%
Participation au scrutin Saint-Claude
Taux de participation 52,29%
Taux d'abstention 47,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 4 162

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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