Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cloud : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cloud [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Cloud sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Cloud.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Cloud
13:10 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Cloud
Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Cloud ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Eric Berdoati (Union de la droite) a surclassé ses concurrents en recueillant 4 425 soutiens (56,68%). Sur la seconde marche, Pierre Bosche (La République en marche) a recueilli 2 370 bulletins valides (30,36%). Cette victoire écrasante de Eric Berdoati a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Cloud, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Premier tour des municipales à Saint-Cloud : horaires des bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 21 bureaux de vote de Saint-Cloud sont les suivants : de 8 heures à 20 heures sans interruption. Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. À titre de rappel, le premier tour des municipales de 2020 s'est tenu de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste des candidats en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cloud
|Tête de listeListe
|
Rafaël Maychmaz
Liste divers gauche
Toujours Saint-Cloud, en mieux
|
|
Éric Berdoati
Liste d'union à droite
Mon Parti c'est Saint-Cloud
|
|
Augustin Brunschvicg
Liste Divers
L'élan clodoaldien
|
|
Anne-Marie Cravero
Liste d'union à gauche
SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE
|
|
Christine Pastor
Liste du Rassemblement National
PRÉSERVONS SAINT-CLOUD !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Berdoati (28 élus) Mon parti c'est saint-cloud
|4 425
|56,68%
|
|Pierre Bosche (5 élus) Saint-cloud 2020 !
|2 370
|30,36%
|
|Xavier Brunschvicg (2 élus) Saint-cloud rive gauche
|1 011
|12,95%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cloud
|Taux de participation
|41,82%
|Taux d'abstention
|58,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 966
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Berdoati (26 élus) Ensemble, partageons une ambition pour saint-cloud
|4 823
|45,26%
|
|Aymeric Lhermitte (5 élus) Saint-cloud, c'est vous
|2 881
|27,04%
|
|Pierre Cazeneuve (2 élus) Allons enfants
|1 641
|15,40%
|
|Xavier Brunschvicg (2 élus) Saint-cloud rive-gauche
|1 309
|12,28%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cloud
|Taux de participation
|53,30%
|Taux d'abstention
|46,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|10 828
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Berdoati Ensemble, partageons une ambition pour saint-cloud
|4 724
|42,81%
|Aymeric Lhermitte Saint-cloud, c'est vous
|2 386
|21,62%
|Pierre Cazeneuve Allons enfants
|1 586
|14,37%
|Xavier Brunschvicg Saint-cloud rive-gauche
|1 400
|12,68%
|Guillaume L'huillier Front national pour saint-cloud
|937
|8,49%
|Participation au scrutin
|Saint-Cloud
|Taux de participation
|55,22%
|Taux d'abstention
|44,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Nombre de votants
|11 217
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