Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cloud : les infos en direct

Rafaël Maychmaz Liste divers gauche

Toujours Saint-Cloud, en mieux Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Rafaël Maychmaz Programme de Rafaël Maychmaz à Saint-Cloud (Toujours Saint-Cloud, en mieux) Priorités pour Saint-Cloud Le projet met l'accent sur plusieurs priorités essentielles pour l'avenir de la ville. Ces priorités incluent le soutien aux familles, la transition écologique, la sécurité, et la gestion financière responsable. L'objectif est de recentrer l'action municipale sur des enjeux cruciaux pour les habitants. Amélioration des services familiaux Le programme prévoit une augmentation des places en crèche et une réduction des coûts de la cantine. Des mesures sont également envisagées pour améliorer les infrastructures scolaires et les centres de loisirs. Ces initiatives visent à renforcer le soutien aux familles et à améliorer la qualité de vie des enfants. Accessibilité et bien-être Un accent particulier est mis sur la création de maisons médicales dans chaque quartier pour améliorer l'accès aux soins. Des initiatives pour favoriser les activités intergénérationnelles et la convivialité sont également proposées. L'amélioration des infrastructures urbaines, comme des trottoirs élargis et plus de bancs, est essentielle pour garantir une ville accessible à tous. Gestion financière transparente Le programme inclut des mesures pour réduire la dette de la ville et prioriser des investissements rentables. Une transparence totale sur les finances publiques est promise pour instaurer la confiance avec les citoyens. L'objectif est d'éviter des hausses de taxes surprises et de garantir une gestion financière saine et responsable.

Rafaël Maychmaz

Perrine Landon

Jean Rubio

Célia Van Regemorter

Armand Andzouana

Marie-Pierre Orain

Alexandre Lemoine-Wolff

Anne-Cécile Cortot

Nicolas d'Hour

Sophie Le Jeune

Guillaume d'Hoop

Dorianne Bonfils

Rémi Jouan

Sarah Bensaad

Jérémie Martin

Chiara Ayme

El Mehdi Safouh

Anne Dupont-Montfort

Nathan Peixoto

Emmanuelle Chaigneau

Fabrice Desjardin

Nadia Boutouba

Michel Planchon

Diane Seynave

Sebastian Acosta Jimenez

Chériffa Boussaid

Pascal Tersiquel

Hélène Leconte

Rémi Stefani

Marie-Claude Schwartz

Guillaume Cachat

Renée Krivosic

Jean-Pierre Morbois

Marie Christine Lafouge

Jacques Marilossian

Amandine Crine

Christian Monga Ngoy

Éric Berdoati Liste d'union à droite

Mon Parti c'est Saint-Cloud Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Éric Berdoati Programme de Éric Berdoati à Saint-Cloud (Mon Parti c'est Saint-Cloud) Engagement pour Saint-Cloud Le projet de Mon parti c’est Saint-Cloud vise à préserver le cadre de vie de la commune tout en la rendant attractive. L'équipe s'engage à défendre Saint-Cloud contre la densification urbaine et la baisse des dotations de l'État. La légitimité du candidat repose sur le soutien des citoyens lors des élections municipales. Projets pour l'avenir Un total de 17 projets a été proposé pour renforcer l'attractivité de Saint-Cloud et améliorer le cadre de vie. Ces projets incluent la création d'un campus culturel des Avelines et la réhabilitation du gymnase de la Fouilleuse. L'objectif est de développer des infrastructures qui répondent aux besoins des habitants tout en préservant l'environnement. Politique publique diversifiée Les actions menées par l'équipe couvrent plusieurs domaines tels que l'Éducation, la Santé, la Sécurité et la Culture. Ces politiques publiques visent à perdurer et à s'améliorer pour le bien-être des citoyens. La gestion rigoureuse des finances publiques est également mise en avant pour assurer la pérennité de ces initiatives. Mobilisation citoyenne La campagne appelle à une large mobilisation des citoyens pour soutenir le projet de Mon parti c’est Saint-Cloud. Un vote massif est perçu comme essentiel pour donner plus de poids à l'équipe dans ses combats futurs. La participation des habitants est cruciale pour garantir un avenir prometteur à la commune.

Éric Berdoati

Edith Sagroun

Nicolas Porteix

Diane Michoudet

François-Henri Reynaud

Sylvie Soares

Olivier Berthet

Ségolène de Larminat

Vincent Jacquet

Nathalie Mouton-Veillé

Jean-Christophe Achard

Mireille Guezenec

Jean-Jacques Veillerot

Liza Creux

Jacques Gruber

Françoise Askinazi

Christophe Wartel

Delphine Potier

Sacha Gaillard

Laura Modanese

Benoît Godet

Céline Peigné

Henri de Beauregard

Pauline Geismar

Nicolas Pujol

Annie Pothier

Baptiste Du Chalard

Catherine Grevelink

Pierre Blexmann

Valentine de Bragelongne

Jean Etienne Leny

Françoise Vincent-Larrodé

Stéphane Krampner

Stefany Klein

Hamza Dakhlaoui

Augustin Brunschvicg Liste Divers

L'élan clodoaldien Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Augustin Brunschvicg Programme de Augustin Brunschvicg à Saint-Cloud (L'élan clodoaldien) L'engagement des jeunes Une nouvelle génération de Clodoaldiens s'engage activement pour l'avenir de Saint-Cloud. Cette liste municipale, composée de jeunes de 18 à 22 ans, vise à insuffler un nouvel élan à la ville. Leur objectif est de créer un cadre de vie dynamique et inclusif pour tous les habitants. Priorités stratégiques Le programme de cette nouvelle génération repose sur cinq priorités clés pour revitaliser Saint-Cloud. Ces priorités incluent la redynamisation culturelle et économique, l'investissement dans la jeunesse, et la protection de l'environnement. Chaque proposition est conçue pour répondre aux besoins des Clodoaldiens et favoriser un avenir durable. Santé mentale des jeunes La santé mentale des jeunes est une préoccupation majeure qui nécessite une attention collective. Les jeunes font face à de nombreux défis tels que le harcèlement et l'eco-anxiété, ce qui rend cette question d'autant plus urgente. Des initiatives comme la création d'un Centre Médico Psychologique à Saint-Cloud sont envisagées pour répondre à cette problématique. Financement de la campagne La campagne électorale nécessite des ressources financières, et l'équipe fait appel à la générosité des citoyens. Les dons sont essentiels pour soutenir leurs actions et sont déductibles fiscalement. Chaque contribution, quelle qu'en soit la taille, est précieuse pour faire entendre la voix de cette nouvelle génération.

Augustin Brunschvicg

Myrtille Bricout

Mathéo Goma

Norah Malbrunot

Eliott Guerrier

Églantine Thebault

Alexandre Lafore

Agathe Warnier

Balthazar Thibault

Chloé Bivès

Amir Alami

La Song

Gabriel Vilain

Hanaé Gutiérrez

Gaétan Khémis

Romane Lauras

Mattéo Magne

Lucie Bouniol

Louis Garancher

Juliette Blin

Luca Gillet

Inès Lafore

Tony Mallet

Morgane Tchuyan

Hadrien Tastet

Isalis Mansat-Pasquier

Florent Danel

Valentina Smekhov

Raphaël Beley

Prune Ouaiss

Agénor Akmese-Euillet

Amandine Laget

Maxence Puche

Lise Joly

Hugo Charlin

Laure-Marine Jeannel

Guilhem Thebault

Anne-Marie Cravero Liste d'union à gauche

SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Anne-Marie Cravero Programme de Anne-Marie Cravero à Saint-Cloud (SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE) Renouveau à Saint-Cloud Le projet de renouveau pour Saint-Cloud vise à revitaliser la ville en créant des liens et une dynamique communautaire. Une équipe engagée a élaboré un programme concret, prenant en compte les besoins des citoyens et les enjeux contemporains. Ce projet aspire à faire de Saint-Cloud une ville plus vivante et solidaire, tournée vers l'avenir. Propositions concrètes Les propositions incluent la rénovation des infrastructures pour les jeunes, l'attractivité économique et la démocratie locale. Des initiatives telles que des votations sur les investissements et un budget participatif sont envisagées pour impliquer les citoyens. Ces mesures visent à transformer Saint-Cloud en une ville où il se passe réellement quelque chose. Préparation de l'avenir La ville doit rattraper son retard dans la préparation de l'avenir, notamment en matière d'éducation et de durabilité. Des projets comme le Plan-Vélos et des rénovations d'écoles sont essentiels pour un développement respectueux de l'environnement. L'objectif est de garantir un cadre de vie de qualité pour les générations futures. Équipe engagée La liste électorale rassemble des clodalidiennes et des clodalidiens de divers âges et horizons professionnels. Chacun est déterminé à faire vivre la démocratie au sein du Conseil Municipal. Cette diversité est un atout pour représenter tous les habitants et répondre à leurs attentes.

Anne-Marie Cravero

Guillaume Simenel

Sophie Pignato

Louis Olzier-Le Calvé

Catherine Dufourg

Guillaume Erard

Céline Fernandez

Jean-Christophe Leclercq

Solène Galouzeau de Villepin

Antoine Gardette

Laurence Le Moal

Jean-Pierre Diaz

Christiane Soustre

Thomas Caldichoury

Marie-Ange Baecke

Damien Lejeune

Nathalie Des Isnards

Michel Huguet

Irène Doutsas

Arnaud Fouquey

Christiane Maulion

David Remaud

Annie Tournaud

Charles-Henri Leboulanger

Aliénor Thomas

Guy Putfin

Eléonore Berne

Etienne Crepin

Catherine Tardieu

Maxence Boudjedida

Anne-Marie Corgie

Jean Groussin

Emmanuelle Le Calvé

Marin Caumartin

Claudine Marlet

Christine Pastor Liste du Rassemblement National

PRÉSERVONS SAINT-CLOUD ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christine Pastor Programme de Christine Pastor à Saint-Cloud (PRÉSERVONS SAINT-CLOUD !) Sécurité à Saint-Cloud La sécurité est une priorité essentielle pour la commune de Saint-Cloud. Christine PASTOR propose d'augmenter significativement les effectifs de la Police Municipale. De plus, elle souhaite moderniser le système de vidéo-surveillance pour renforcer la sécurité des citoyens. Gestion budgétaire Un des enjeux majeurs pour Saint-Cloud est la gestion des choix budgétaires. Christine PASTOR s'engage à geler les taux locaux d'imposition afin de préserver le pouvoir d'achat des habitants. Elle prévoit également de supprimer les dépenses inutiles en analysant chaque euro dépensé. Préservation de l'environnement La préservation du cadre de vie est un aspect crucial pour l'avenir de Saint-Cloud. Christine PASTOR souhaite abandonner le projet de « Parking des Gâtines », qu'elle considère comme un véritable écocide. Elle met également l'accent sur la nécessité de prioriser les dépenses qui profitent réellement à la population. Développement local Le développement de la commune est au cœur des préoccupations de Christine PASTOR. Elle propose la création d'une crèche communale près de la future gare du Métro 15, en concertation avec la Société des grands projets. De plus, elle soutient le projet de reconstruction du Château de Saint-Cloud pour valoriser le patrimoine local.