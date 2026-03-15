Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cloud : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cloud

Tête de listeListe
Rafaël Maychmaz
Rafaël Maychmaz Liste divers gauche
Toujours Saint-Cloud, en mieux
  • Rafaël Maychmaz
  • Perrine Landon
  • Jean Rubio
  • Célia Van Regemorter
  • Armand Andzouana
  • Marie-Pierre Orain
  • Alexandre Lemoine-Wolff
  • Anne-Cécile Cortot
  • Nicolas d'Hour
  • Sophie Le Jeune
  • Guillaume d'Hoop
  • Dorianne Bonfils
  • Rémi Jouan
  • Sarah Bensaad
  • Jérémie Martin
  • Chiara Ayme
  • El Mehdi Safouh
  • Anne Dupont-Montfort
  • Nathan Peixoto
  • Emmanuelle Chaigneau
  • Fabrice Desjardin
  • Nadia Boutouba
  • Michel Planchon
  • Diane Seynave
  • Sebastian Acosta Jimenez
  • Chériffa Boussaid
  • Pascal Tersiquel
  • Hélène Leconte
  • Rémi Stefani
  • Marie-Claude Schwartz
  • Guillaume Cachat
  • Renée Krivosic
  • Jean-Pierre Morbois
  • Marie Christine Lafouge
  • Jacques Marilossian
  • Amandine Crine
  • Christian Monga Ngoy
Éric Berdoati
Éric Berdoati Liste d'union à droite
Mon Parti c'est Saint-Cloud
  • Éric Berdoati
  • Edith Sagroun
  • Nicolas Porteix
  • Diane Michoudet
  • François-Henri Reynaud
  • Sylvie Soares
  • Olivier Berthet
  • Ségolène de Larminat
  • Vincent Jacquet
  • Nathalie Mouton-Veillé
  • Jean-Christophe Achard
  • Mireille Guezenec
  • Jean-Jacques Veillerot
  • Liza Creux
  • Jacques Gruber
  • Françoise Askinazi
  • Christophe Wartel
  • Delphine Potier
  • Sacha Gaillard
  • Laura Modanese
  • Benoît Godet
  • Céline Peigné
  • Henri de Beauregard
  • Pauline Geismar
  • Nicolas Pujol
  • Annie Pothier
  • Baptiste Du Chalard
  • Catherine Grevelink
  • Pierre Blexmann
  • Valentine de Bragelongne
  • Jean Etienne Leny
  • Françoise Vincent-Larrodé
  • Stéphane Krampner
  • Stefany Klein
  • Hamza Dakhlaoui
Augustin Brunschvicg
Augustin Brunschvicg Liste Divers
L'élan clodoaldien
  • Augustin Brunschvicg
  • Myrtille Bricout
  • Mathéo Goma
  • Norah Malbrunot
  • Eliott Guerrier
  • Églantine Thebault
  • Alexandre Lafore
  • Agathe Warnier
  • Balthazar Thibault
  • Chloé Bivès
  • Amir Alami
  • La Song
  • Gabriel Vilain
  • Hanaé Gutiérrez
  • Gaétan Khémis
  • Romane Lauras
  • Mattéo Magne
  • Lucie Bouniol
  • Louis Garancher
  • Juliette Blin
  • Luca Gillet
  • Inès Lafore
  • Tony Mallet
  • Morgane Tchuyan
  • Hadrien Tastet
  • Isalis Mansat-Pasquier
  • Florent Danel
  • Valentina Smekhov
  • Raphaël Beley
  • Prune Ouaiss
  • Agénor Akmese-Euillet
  • Amandine Laget
  • Maxence Puche
  • Lise Joly
  • Hugo Charlin
  • Laure-Marine Jeannel
  • Guilhem Thebault
Anne-Marie Cravero
Anne-Marie Cravero Liste d'union à gauche
SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE
  • Anne-Marie Cravero
  • Guillaume Simenel
  • Sophie Pignato
  • Louis Olzier-Le Calvé
  • Catherine Dufourg
  • Guillaume Erard
  • Céline Fernandez
  • Jean-Christophe Leclercq
  • Solène Galouzeau de Villepin
  • Antoine Gardette
  • Laurence Le Moal
  • Jean-Pierre Diaz
  • Christiane Soustre
  • Thomas Caldichoury
  • Marie-Ange Baecke
  • Damien Lejeune
  • Nathalie Des Isnards
  • Michel Huguet
  • Irène Doutsas
  • Arnaud Fouquey
  • Christiane Maulion
  • David Remaud
  • Annie Tournaud
  • Charles-Henri Leboulanger
  • Aliénor Thomas
  • Guy Putfin
  • Eléonore Berne
  • Etienne Crepin
  • Catherine Tardieu
  • Maxence Boudjedida
  • Anne-Marie Corgie
  • Jean Groussin
  • Emmanuelle Le Calvé
  • Marin Caumartin
  • Claudine Marlet
Christine Pastor
Christine Pastor Liste du Rassemblement National
PRÉSERVONS SAINT-CLOUD !
  • Christine Pastor
  • Marc Matar
  • Sophie Moutjouridès
  • Stéphane Merger
  • Evelyne Desgrange
  • Arthur Perpette
  • Maryvonne Jacques
  • Jordan Carminati
  • Marina Boulonnais-Mille
  • Charles Vigouroux
  • Marie Clerc
  • Geoffrey Luco
  • Brigitte Meunié
  • Félix de Moro
  • Laura Marquet
  • Michel Duee
  • Dominique Louk
  • Julian Luczak
  • Lydia Stephan
  • Olivier Crastre
  • Isabelle Taccini
  • Sébastien Rannée
  • Hélène Jacquier
  • Pierrick Tardif
  • Marie Simon
  • Philippe Picque
  • Gaëlle Dassant
  • Olivier Renard
  • Annie Kerhos
  • Frédéric Payen
  • Florence Fougeras
  • Victor Pastor
  • Manolita Moreno
  • Christian Maréchal
  • Evelyne Letellier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Berdoati
Eric Berdoati (28 élus) Mon parti c'est saint-cloud 		4 425 56,68%
  • Eric Berdoati
  • Virginie Rechain
  • Nicolas Porteix
  • Ségolène De Larminat
  • François-Henri Reynaud
  • Capucine Du Sartel
  • Jean-Christophe Pierson
  • Edith Sagroun
  • Nicolas Pujol
  • Diane Michoudet
  • Olivier Berthet
  • Pauline Geismar
  • Jacques Gruber
  • Nathalie Mouton
  • Sacha Gaillard
  • Diane Domas
  • Laurent Monjole
  • Mireille Guezenec
  • Marc Climaud
  • Anne Covo
  • Jean-Christophe Achard
  • Brigitte Pinauldt
  • Jean-Jacques Veillerot
  • Françoise Askinazi
  • Jean-Claude Tremintin
  • Céline Peigne
  • Arnaud Bosser
  • Claire Louvet
Pierre Bosche
Pierre Bosche (5 élus) Saint-cloud 2020 ! 		2 370 30,36%
  • Pierre Bosche
  • Delphine Potier
  • Rafaël Maychmaz
  • Catherine Grevelink
  • Pierre Cazeneuve
Xavier Brunschvicg
Xavier Brunschvicg (2 élus) Saint-cloud rive gauche 		1 011 12,95%
  • Xavier Brunschvicg
  • Catherine Nado
Participation au scrutin Saint-Cloud
Taux de participation 41,82%
Taux d'abstention 58,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 966

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Berdoati
Eric Berdoati (26 élus) Ensemble, partageons une ambition pour saint-cloud 		4 823 45,26%
  • Eric Berdoati
  • Caroline Chaffard-Luçon
  • Dominique Lebrun
  • Brigitte Pinauldt
  • Thierry Arnaud
  • Ségolène De Larminat
  • Raphaël Radanne
  • Florence Guiraud
  • Eric Seynave
  • Clémence Jomier
  • Alexandre Bocquillon
  • Mireille Guezenec
  • Jean-Christophe Pierson
  • Christine Chazelle
  • Olivier Berthet
  • Delphine Renaudin
  • Marc Climaud
  • Capucine Fremin Du Sartel
  • Abdel-Ilah Azmi
  • Virginie Rechain
  • Vincent Jacquet
  • Anne Covo
  • Nicolas Porteix
  • Diane Domas
  • Damien Richard
  • Céline Martin
Aymeric Lhermitte
Aymeric Lhermitte (5 élus) Saint-cloud, c'est vous 		2 881 27,04%
  • Aymeric Lhermitte
  • Sophie Michaud
  • Denis Hebert
  • Elisabeth Calgaro
  • Lionel Pezet
Pierre Cazeneuve
Pierre Cazeneuve (2 élus) Allons enfants 		1 641 15,40%
  • Pierre Cazeneuve
  • Agathe Bonnin
Xavier Brunschvicg
Xavier Brunschvicg (2 élus) Saint-cloud rive-gauche 		1 309 12,28%
  • Xavier Brunschvicg
  • Catherine Nado
Participation au scrutin Saint-Cloud
Taux de participation 53,30%
Taux d'abstention 46,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 10 828

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Berdoati
Eric Berdoati Ensemble, partageons une ambition pour saint-cloud 		4 724 42,81%
Aymeric Lhermitte
Aymeric Lhermitte Saint-cloud, c'est vous 		2 386 21,62%
Pierre Cazeneuve
Pierre Cazeneuve Allons enfants 		1 586 14,37%
Xavier Brunschvicg
Xavier Brunschvicg Saint-cloud rive-gauche 		1 400 12,68%
Guillaume L'huillier
Guillaume L'huillier Front national pour saint-cloud 		937 8,49%
Participation au scrutin Saint-Cloud
Taux de participation 55,22%
Taux d'abstention 44,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 11 217

Villes voisines de Saint-Cloud

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