Résultat municipale 2026 à Saint-Cloud (92210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Cloud a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Cloud, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cloud [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric BERDOATI
Éric BERDOATI (29 élus) Mon Parti c'est Saint-Cloud 		6 099 56,08%
  • Éric BERDOATI
  • Edith SAGROUN
  • Nicolas PORTEIX
  • Diane MICHOUDET
  • François-Henri REYNAUD
  • Sylvie SOARES
  • Olivier BERTHET
  • Ségolène DE LARMINAT
  • Vincent JACQUET
  • Nathalie MOUTON-VEILLÉ
  • Jean-Christophe ACHARD
  • Mireille GUEZENEC
  • Jean-Jacques VEILLEROT
  • Liza CREUX
  • Jacques GRUBER
  • Françoise ASKINAZI
  • Christophe WARTEL
  • Delphine POTIER
  • Sacha GAILLARD
  • Laura MODANESE
  • Benoît GODET
  • Céline PEIGNÉ
  • Henri DE BEAUREGARD
  • Pauline GEISMAR
  • Nicolas PUJOL
  • Annie POTHIER
  • Baptiste DU CHALARD
  • Catherine GREVELINK
  • Pierre BLEXMANN
Rafaël MAYCHMAZ
Rafaël MAYCHMAZ (2 élus) Toujours Saint-Cloud, en mieux 		1 466 13,48%
  • Rafaël MAYCHMAZ
  • Perrine LANDON
Anne-Marie CRAVERO
Anne-Marie CRAVERO (2 élus) SAINT-CLOUD RIVE-GAUCHE 		1 226 11,27%
  • Anne-Marie CRAVERO
  • Guillaume SIMENEL
Christine PASTOR
Christine PASTOR (1 élu) PRÉSERVONS SAINT-CLOUD ! 		1 095 10,07%
  • Christine PASTOR
Augustin BRUNSCHVICG
Augustin BRUNSCHVICG (1 élu) L'élan clodoaldien 		990 9,10%
  • Augustin BRUNSCHVICG
Participation au scrutin Saint-Cloud
Taux de participation 56,26%
Taux d'abstention 43,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 11 009

Source : ministère de l’Intérieur

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