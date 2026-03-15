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19:21 - Les données démographiques de Saint-Cloud révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Cloud mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient affecter le résultat des municipales. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 18,78% des résidents sont des enfants, et 7,86% sont des personnes âgées. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 59,35%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population immigrée de 15,60% et d'une population étrangère de 10,64% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 8,58% à Saint-Cloud, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Saint-Cloud ? Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Saint-Cloud en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 6,95% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 20,47% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 5,18% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Saint-Cloud comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 12,56% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 20,07% pour le parti à la flamme. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Pierre Cazeneuve.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Saint-Cloud au crible La mobilisation s'élevait à 41,82 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Cloud (dans la moyenne nationale) alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison du Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 83,19 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 59,54 % au premier tour en 2022 à 76,62 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 64,96 % (51,49 % en France). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle donc sensiblement comme une zone fortement mobilisée aux urnes. L'adhésion au scrutin de Saint-Cloud sera en conséquence un gros enjeu pour ces élections municipales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Cloud Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Saint-Cloud. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Valérie Hayer (25,81%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Cloud avaient ensuite placé en tête Pierre Cazeneuve (Majorité présidentielle) avec 57,88% au premier tour, devant Christine Pastor (Rassemblement National) avec 20,07%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - À Saint-Cloud, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour le centre Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Saint-Cloud plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 44,65% des inscrits, devançant ainsi Éric Zemmour crédité de 12,94%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Cloud, les électeurs accordaient 79,53% pour Emmanuel Macron, contre 20,47% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Saint-Cloud accordaient leurs suffrages à Pierre Cazeneuve (Ensemble !) avec 43,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Cazeneuve virant de nouveau en tête avec 78,23% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Cloud s'inscrit comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Saint-Cloud : les impôts s'invitent dans la campagne Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Saint-Cloud, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 1 625 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 1 897 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais 21,13 % en 2024 (contre près de 13,26 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 1,95601 million d'euros en 2024. Un produit qui est loin des 16,68093 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 18,36 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Cloud Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Cloud ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Eric Berdoati (Union de la droite) a surclassé ses concurrents en recueillant 4 425 soutiens (56,68%). Sur la seconde marche, Pierre Bosche (La République en marche) a recueilli 2 370 bulletins valides (30,36%). Cette victoire écrasante de Eric Berdoati a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Cloud, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.