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19:18 - Comment la composition démographique de Saint-Colomban façonne les résultats électoraux ? La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Colomban contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 41% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,76%. En outre, le taux de ménages propriétaires (78,20%) souligne l'importance des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 308 €/mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1809 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (6,69%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,04%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Colomban mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 14,39% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

17:57 - Que pèse le RN à Saint-Colomban aux municipales ? Le parti nationaliste était absent lors de la dernière élection municipale à Saint-Colomban il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 26,84% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,91% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 20,26% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Saint-Colomban comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 34,22% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,74% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 42,02% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Saint-Colomban au crible Pour rappel, l'abstention se montait à 62,68 % à Saint-Colomban lors du dernier scrutin local (une abstention plutôt forte) alors que le pays était effrayé par l'épidémie de Covid-19. Les municipales demeurent pourtant, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs votent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 18,58 % des inscrits. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 51,77 % en 2022 à seulement 27,90 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 45,97 % (contre 48,51 % en France). L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Saint-Colomban comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. À l'occasion de cette élection municipale 2026, cette donnée pèsera en conséquence fatalement sur les résultats de Saint-Colomban.

15:59 - Comment Saint-Colomban a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Saint-Colomban soutenaient en priorité Bastian Maldiney (Rassemblement National) avec 37,74% au premier tour. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Jean-Michel Brard (Divers droite) en tête avec 57,98%. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,22%). Le paysage politique de Saint-Colomban a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Saint-Colomban : des résultats très parlants lors des scrutins il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Saint-Colomban plébiscitaient Hélène Macon (Nupes) avec 29,70% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Yannick Haury (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 52,11% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Saint-Colomban privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (30,94%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 26,84%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en donnant 58,09% pour Emmanuel Macron, contre 41,91% pour de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Colomban se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Colomban En matière d'impôts locaux à Saint-Colomban, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 562 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 642 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 38,07 % en 2024 (contre environ 19,07 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 25 000 euros en 2024. Un produit qui est loin des 623 600 euros récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 25,34 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Saint-Colomban Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Saint-Colomban peut être édifiant. Seule en lice, 'Riches de nos differences #agissons collectivement' menée par Patrick Bertin a logiquement recueilli 766 voix (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Saint-Colomban, ce décor offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. À l'occasion des résultats des municipales cette fois, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition se manifeste. La liste des candidatures fournit sans aucun doute d'ores et déjà un début de réponse.