Résultat municipale 2026 à Saint-Colomban (44310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Colomban a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Colomban, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Colomban [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BERTIN
Patrick BERTIN (25 élus) Ensemble faisons vivre Saint-Colomban 		1 274 79,38%
  • Patrick BERTIN
  • Magali EPIARD
  • Jean-René GOURAUD
  • Sophie HERAUD
  • Dominique GODIN
  • Julie REGENT
  • Julien PAPON
  • Nadège BOURSIN
  • Gildas CHOBLET
  • Julie DUDOIT
  • Patrick PEYRAT
  • Marinette PRIOUR
  • Sebastien BAUDRY
  • Nathalie MENUET
  • Matthieu ARNAUD
  • Aline THIBAUD
  • Claude-Michel HERVOUET
  • Céline BOUCTON
  • Julien BALLU
  • Jessie DRONNEAU
  • Valentin CHANTREAU
  • Angélique PEROCHEAU
  • Guenael PERRAUD
  • Laurence GAUCHER
  • Jean-François RICO
Jihed PHILIPPON
Jihed PHILIPPON (2 élus) ST CO: UNE COMMUNE EN COMMUN 		331 20,62%
  • Jihed PHILIPPON
  • David LEBRETON
Participation au scrutin Saint-Colomban
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 1 618

Source : ministère de l’Intérieur

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