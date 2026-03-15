Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyprien : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cyprien

Tête de listeListe
Marie-Claude Padros-Ducassy
Marie-Claude Padros-Ducassy Liste divers droite
SAINT-CYPRIEN 2026 UN HERITAGE, NOTRE AVENIR
  • Marie-Claude Padros-Ducassy
  • Frédéric Tomasini
  • Claudette Guiraud
  • Pierre Rossignol
  • Alizée Gachon
  • Michel Caball
  • Stéphanie Margail
  • Alexandre Cardone
  • Pascale Sanchez
  • Pascal Izard
  • Christelle Ros
  • Stéphane Houdant
  • Ingrid Bonnet
  • Cédric Pujol
  • Nathalie Maffeïs
  • Christophe Donfut
  • Véronique Moutier
  • Xavier Bayle-Iniguez
  • Laura Caball
  • Rudi Heimann
  • Allison Perrotey
  • Christian Dardenne
  • Chantal Rivalière
  • Jérôme Boffy
  • Isabelle Carniel
  • Lucien Masson
  • Marie-Christine Gascon
  • Jean-Jûrgen Huber
  • Noëlle Coucke
  • Christian Carpentier
  • Bernadette Zajac
  • Robert Gueytron
  • Emmanuelle Borreil
  • Jean Lachaume
  • Sandra Diaz
Thierry Del Poso
Thierry Del Poso Liste divers droite
SAINT-CYPRIEN AVANCE NATURELLEMENT
  • Thierry Del Poso
  • Pascale Guichard
  • Thierry Lopez
  • Anne-Marie Pegar-Boix
  • Thierry Sirvente
  • Sylvie Beaulieu
  • Jacques Figueras
  • Carole Del Poso
  • Alain Magnier
  • Katia Romagosa
  • Jean-Michel Garrigue
  • Adeline Serret-Sumalla
  • Paul Capeille
  • Alison Balestrieri
  • Jean Romeo
  • Isabelle Ruf
  • Damien Brinster
  • Claudette Delory
  • René Montalat
  • Catherine Laurent
  • Sébastien Mottes
  • Mara Montaron
  • Stéphane Calvo
  • Marie-Lyse Vilanova Dubois
  • Emmanuel Blasco
  • Amparine Berges
  • Dominique Bouquet
  • Patricia Martinez
  • Clément Chamaillard
  • Aline Journet
  • Gaëtan Lebecq
  • Augustine Mias
  • René Bousquet
Ange Garcia
Ange Garcia Liste d'union à l'extrême-droite
UNIS POUR SAINT-CYPRIEN
  • Ange Garcia
  • Martine Rateau
  • Didier Hogrel
  • Nadine Estebe
  • Francisco Ribeiro Socorro
  • Wendy Meynard
  • Alain Dana
  • Véronique Garcia
  • Pascal Renaud
  • Geneviève Ghyselinck
  • Roger Vicario
  • Valérie Bais-Paysant
  • Marc Ropero
  • Ambre Graveleine
  • Xavier Mourier
  • Martine Boudoux Cherel
  • Jean-Marc Laignon
  • Murielle Guillery
  • Bruno Ouvrard
  • Marie-Claude Goetz
  • Jacques Saliou
  • Géraldine Frank
  • Jonathan Costa
  • Corinne Rayssiguier
  • David Mondejar
  • Sylvie Puisais
  • Lilian Dupré
  • Marie-Luce Weyer
  • Théo Dosio
  • Joëlle Pouzeaud
  • Harris Puisais
  • Annie Vergé
  • Michel Perez

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Del Poso
Thierry Del Poso (28 élus) Saint-cyprien... naturellement ! 		2 754 63,55%
  • Thierry Del Poso
  • Nathalie Pineau
  • Frédéric Berliat
  • Marie-Thérèse Negre
  • Thierry Lopez
  • Pascale Guichard
  • Thierry Sirvente
  • Anne-Marie Pegar-Boix
  • Dominique Andrault
  • Marie-Claude Padros
  • Jacques Figueras
  • Katia Romagosa
  • Jean Gauze
  • Joelle Canavy
  • Jean Romeo
  • Claudette Delory
  • Patrick Bruzi
  • Amparine Berges
  • Stéphane Calvo
  • Adeline Serret-Sumalla
  • Alain Magnier
  • Michelle Prats
  • Damien Brinster
  • Carole Del Poso
  • Jean-Michel Garrigue
  • Mara Montaron
  • Dominique Bouquet
  • Thylane Rodriguez
Ange Garcia
Ange Garcia (3 élus) Rassembler pour saint cyprien 		985 22,73%
  • Ange Garcia
  • Angèle Michelle Isabelle Perez
  • Jean Marc Laignon
Bernard Marcel Beaucourt
Bernard Marcel Beaucourt (2 élus) Saint-cyprien une autre voie 		594 13,70%
  • Bernard Marcel Beaucourt
  • Claudette Guiraud
Participation au scrutin Saint-Cyprien
Taux de participation 45,04%
Taux d'abstention 54,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 550

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Del Poso
Thierry Del Poso (27 élus) Générations saint-cyprien 		3 466 56,44%
  • Thierry Del Poso
  • Nathalie Pineau
  • Stéphane Calvo
  • Marie-Thérèse Negre
  • Dominique Andrault
  • Marie-Reine Gilles-Boscher
  • Jean Romeo
  • Pascale Guichard
  • Thierry Sirvente
  • Marie-Claude Padros-Ducassy
  • Thierry Lopez
  • Josette Botella
  • Frédéric Berliat
  • Claudette Delory
  • Jacques Figueras
  • Danièle Costa
  • Jean Gauze
  • Odile Roussel
  • Loïc Garrido
  • Amparo Berges
  • Patrick Bruzi
  • Blandine Malagies
  • Henri Benkemoun
  • Stéphanie Margail
  • Olivier Olibeau
  • Manon Godail
  • Damien Brinster
Jean Jouandet
Jean Jouandet (3 élus) Mosaïque 		1 316 21,42%
  • Jean Jouandet
  • Martine Leroy
  • Jean-Claude Montes
Marie-Pierre Sadourny-Gomez
Marie-Pierre Sadourny-Gomez (2 élus) Une ville plus juste avec marie-pierre sadourny-gomez 		734 11,95%
  • Marie-Pierre Sadourny-Gomez
  • Franck Antoine
Claudette Guiraud
Claudette Guiraud (1 élu) Ensemble pour saint-cyprien 		625 10,17%
  • Claudette Guiraud
Participation au scrutin Saint-Cyprien
Taux de participation 69,06%
Taux d'abstention 30,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 6 379

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