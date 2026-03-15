Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyprien : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyprien [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Cyprien sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Cyprien.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Cyprien
13:46 - Fiscalité en hausse à Saint-Cyprien : un impact sur les élections municipales
À Saint-Cyprien, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,53 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 6 595 380 €, en net recul par rapport aux 7,56085 millions d'euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Cyprien est passé à près de 43,52 % en 2024 (contre 23,42 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Cyprien a représenté 2 277 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 721 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le match des municipales à Saint-Cyprien n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Cyprien ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier scrutin à l'époque, Thierry Del Poso (Les Républicains) a creusé l'écart en rassemblant 63,55% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Ange Garcia (Rassemblement National) a engrangé 22,73% des votes. Bernard Marcel Beaucourt (Divers centre) était troisième, s'adjugeant 13,70% des électeurs. Cette victoire au premier tour de Thierry Del Poso a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Saint-Cyprien, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Saint-Cyprien : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux des 35 000 communes françaises. À titre de rappel, le 1er tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Saint-Cyprien. A noter que les 11 bureaux de vote de l'agglomération de Saint-Cyprien fermeront à 18 heures pour le dépouillement. La diffusion des résultats à Saint-Cyprien commencera ici même dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cyprien
|Tête de listeListe
|
Marie-Claude Padros-Ducassy
Liste divers droite
SAINT-CYPRIEN 2026 UN HERITAGE, NOTRE AVENIR
|
|
Thierry Del Poso
Liste divers droite
SAINT-CYPRIEN AVANCE NATURELLEMENT
|
|
Ange Garcia
Liste d'union à l'extrême-droite
UNIS POUR SAINT-CYPRIEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Del Poso (28 élus) Saint-cyprien... naturellement !
|2 754
|63,55%
|
|Ange Garcia (3 élus) Rassembler pour saint cyprien
|985
|22,73%
|
|Bernard Marcel Beaucourt (2 élus) Saint-cyprien une autre voie
|594
|13,70%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cyprien
|Taux de participation
|45,04%
|Taux d'abstention
|54,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 550
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Del Poso (27 élus) Générations saint-cyprien
|3 466
|56,44%
|
|Jean Jouandet (3 élus) Mosaïque
|1 316
|21,42%
|
|Marie-Pierre Sadourny-Gomez (2 élus) Une ville plus juste avec marie-pierre sadourny-gomez
|734
|11,95%
|
|Claudette Guiraud (1 élu) Ensemble pour saint-cyprien
|625
|10,17%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cyprien
|Taux de participation
|69,06%
|Taux d'abstention
|30,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|6 379
Villes voisines de Saint-Cyprien
- Saint-Cyprien (66750)
- Ecole primaire à Saint-Cyprien
- Maternités à Saint-Cyprien
- Crèches et garderies à Saint-Cyprien
- Classement des collèges à Saint-Cyprien
- Salaires à Saint-Cyprien
- Impôts à Saint-Cyprien
- Dette et budget de Saint-Cyprien
- Climat et historique météo de Saint-Cyprien
- Accidents à Saint-Cyprien
- Délinquance à Saint-Cyprien
- Inondations à Saint-Cyprien
- Nombre de médecins à Saint-Cyprien
- Pollution à Saint-Cyprien
- Entreprises à Saint-Cyprien
- Prix immobilier à Saint-Cyprien