Résultat municipale 2026 à Saint-Cyprien (66750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Cyprien a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Cyprien, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyprien [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DEL POSO
Thierry DEL POSO (26 élus) SAINT-CYPRIEN AVANCE NATURELLEMENT 		3 497 53,27%
  • Thierry DEL POSO
  • Pascale GUICHARD
  • Thierry LOPEZ
  • Anne-Marie PEGAR-BOIX
  • Thierry SIRVENTE
  • Sylvie BEAULIEU
  • Jacques FIGUERAS
  • Carole DEL POSO
  • Alain MAGNIER
  • Katia ROMAGOSA
  • Jean-Michel GARRIGUE
  • Adeline SERRET-SUMALLA
  • Paul CAPEILLE
  • Alison BALESTRIERI
  • Jean ROMEO
  • Isabelle RUF
  • Damien BRINSTER
  • Claudette DELORY
  • René MONTALAT
  • Catherine LAURENT
  • Sébastien MOTTES
  • Mara MONTARON
  • Stéphane CALVO
  • Marie-Lyse VILANOVA DUBOIS
  • Emmanuel BLASCO
  • Amparine BERGES
Marie-Claude PADROS-DUCASSY
Marie-Claude PADROS-DUCASSY (5 élus) SAINT-CYPRIEN 2026 UN HERITAGE, NOTRE AVENIR 		2 055 31,30%
  • Marie-Claude PADROS-DUCASSY
  • Frédéric TOMASINI
  • Claudette GUIRAUD
  • Pierre ROSSIGNOL
  • Alizée GACHON
Ange GARCIA
Ange GARCIA (2 élus) UNIS POUR SAINT-CYPRIEN 		1 013 15,43%
  • Ange GARCIA
  • Martine RATEAU
Participation au scrutin Saint-Cyprien
Taux de participation 60,29%
Taux d'abstention 39,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Nombre de votants 6 868

Source : ministère de l’Intérieur

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