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19:21 - Saint-Cyprien : élections municipales et dynamiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Saint-Cyprien fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 995 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 154 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 3 545 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 9,20% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 37,92% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de santé. Avec 439 résidents étrangers, Saint-Cyprien se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 250 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 22,57%, révélant une situation économique fragile. Saint-Cyprien incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Municipales 2026 : vers une avancée du RN à Saint-Cyprien ? Le RN avait cumulé 22,73% des bulletins exprimés lors des municipales à Saint-Cyprien il y a 6 ans. Il n'y aura aucun second tour, Thierry Del Poso étant désigné sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 35,73% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,72% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 36,18% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 59,94% des voix sur le territoire. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,40% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 55,80% pour le mouvement lepéniste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Anaïs Sabatini.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Saint-Cyprien ? En ce jour de municipales à Saint-Cyprien, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. En 2020, l'abstention était évaluée à 54,96 % à la fin du premier round (une proportion assez classique). 4 550 votants s'étaient à l'inverse déplacés, en pleine pandémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 23,24 % dans la ville (et donc 76,76 % de participation). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 49,38 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,61 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,35 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une contrée moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats à Saint-Cyprien ? Les élections européennes de 2024 à Saint-Cyprien avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (48,40%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 13,22% des voix. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Anaïs Sabatini (Rassemblement National) en pole position avec 55,80% au premier tour, devant Marc Medina (Divers centre) avec 22,64%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Saint-Cyprien demeurait à l'époque une terre de droite mariniste.

14:57 - Saint-Cyprien : des suffrages éminemment parlants dans les urnes en 2022 Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Cyprien voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 35,73% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,43%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Cyprien, les électeurs accordaient 59,72% pour Marine Le Pen, contre 40,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Saint-Cyprien accordaient leurs suffrages à Anaïs Sabatini (RN) avec 36,18% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,94%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Cyprien s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Fiscalité en hausse à Saint-Cyprien : un impact sur les élections municipales À Saint-Cyprien, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,53 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 6 595 380 €, en net recul par rapport aux 7,56085 millions d'euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Saint-Cyprien est passé à près de 43,52 % en 2024 (contre 23,42 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Cyprien a représenté 2 277 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 721 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le match des municipales à Saint-Cyprien n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Saint-Cyprien ont offert un tableau détaillé des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier scrutin à l'époque, Thierry Del Poso (Les Républicains) a creusé l'écart en rassemblant 63,55% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Ange Garcia (Rassemblement National) a engrangé 22,73% des votes. Bernard Marcel Beaucourt (Divers centre) était troisième, s'adjugeant 13,70% des électeurs. Cette victoire au premier tour de Thierry Del Poso a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Saint-Cyprien, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante place le camp adverse face à une tâche considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.