En direct

19:19 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 18,52% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 31,76% ont 60 ans et plus. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 44,41%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,79%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,01%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,67% à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ? Le RN ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors des élections locales à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 10,03% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 23,06% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 8,63% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 18,87% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 23,12% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 28,16% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 60,45 % à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or aux dernières municipales Dans le cadre des municipales de 2026 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle pivot sur les résultats. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait vu 39,55 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, en pleine pandémie de coronavirus à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 81,59 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 64,69 % des électeurs (soit environ 3 305 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 77,40 %, bien au-delà des 57,62 % enregistrés en 2022. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Saint-Cyr-au-Mont-d'Or comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quel verdict à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ? À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or avaient donné la victoire localement à la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 27,23% des bulletins. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or plébiscitaient ensuite Blandine Brocard (Majorité présidentielle) avec 42,49% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Blandine Brocard culminant à 58,04% des voix dans la commune. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 46,98% des inscrits, devançant ainsi Éric Zemmour crédité de 12,08%. Le duel final se soldait finalement par un score de 76,94% pour Emmanuel Macron, contre 23,06% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or accordaient leurs suffrages à Blandine Brocard (Ensemble !) avec 46,72% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 81,26% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Saint-Cyr-au-Mont-d'Or comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Le point sur l'évolution de la fiscalité à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or S'agissant des contributions locales à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté environ 1 056 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 172 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à 26,83 % en 2024 (contre près de 15,80 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 161 550 € en 2024, bien en deçà des quelque 2,07996 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 14,03 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Les rapports de force politiques locaux actuels restent, encore à l'heure actuelle, influencés par l'issue des dernières élections municipales en date à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Dès le dimanche du premier tour, Patrick Guillot (Divers droite) a creusé l'écart en recueillant 792 voix (42,33%). Deuxième, Christelle Guyot (Divers droite) a engrangé 32,60% des bulletins valides. Un delta notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Patrick Guillot l'a finalement emporté avec 50,20% des voix, face à Christelle Guyot avec 826 votants (37,12%) et Jacqueline Mantelin-Ruiz réunissant 12,67% des voix. La domination de la liste 'Saint cyr avenir' s'est affirmée, conduisant à une victoire sans bavure et incontestable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a certainement tiré parti des voix des partisans des listes de droite éliminées, engrangeant 325 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la lourde responsabilité de neutraliser la prime accordée au sortant ce dimanche, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.