Résultat municipale 2026 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick GUILLOT
Patrick GUILLOT (27 élus) Saint Cyr avec vous 		2 455 84,74%
  • Patrick GUILLOT
  • Emmanuelle FOULON
  • Michel GUINARD
  • Magali PHILIT
  • Philippe DEL VECCHIO
  • Sylvie MAURICE
  • Gilles CATHELAND
  • Maud SANTA-CRUZ
  • Jacques GUINCHARD
  • Sabine CHAUVIN
  • Jérôme COCHET
  • Sophie GOULLIOUD
  • Cyril BOUVAT
  • Nathalie MARROCCO
  • Christian LAURIERE
  • Corinne BRUN
  • Vincent CHADIER
  • Pauline MAGAT
  • Hassane BABA-ARBI
  • Christine TALIEU
  • Christophe PERROT
  • Isabelle SARTORETTI
  • Yan CORTES
  • Véronique MARTINOD
  • Antoine LEPISSIER
  • Nathalie CAILLAULT-LUC
  • Frantz GUINAND
Laurent ROCHÉ-SAUCIER
Laurent ROCHÉ-SAUCIER (2 élus) Vivre Ensemble Saint-Cyr 		442 15,26%
  • Laurent ROCHÉ-SAUCIER
  • Françoise MARTELAT-SERVILLAT
Participation au scrutin Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Taux de participation 56,99%
Taux d'abstention 43,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 2 955

Source : ministère de l’Intérieur

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