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19:18 - Les données démographiques de Saint-Cyr-en-Val révèlent les tendances électorales La composition démographique et socio-économique de Saint-Cyr-en-Val détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,86% et une densité de population de 78 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres, représentant 28,58%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (11,78%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,73%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,37%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Cyr-en-Val, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Le RN avance à Saint-Cyr-en-Val Le parti d'extrême droite était absent lors de la dernière campagne municipale à Saint-Cyr-en-Val il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 16,79% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 29,02% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 12,96% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Cyr-en-Val comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 25,98% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 26,37% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 30,88% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Saint-Cyr-en-Val Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 328 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Saint-Cyr-en-Val, correspondant à un taux de participation de 50,00 %, dans la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 81,25 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 61,50 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 76,44 % au premier tour, contre 59,21 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée soucieuse de voter. Pour cette municipale, cette réalité à Saint-Cyr-en-Val sera en définitive primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - En 2024, Saint-Cyr-en-Val avait opté pour la droite Les Européennes de 2024 à Saint-Cyr-en-Val avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (25,98%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 21,07% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Cyr-en-Val avaient ensuite propulsé aux avants-postes Stéphanie Rist (Majorité présidentielle) avec 35,95% au premier tour, devant Ghislaine Kounowski (Union de la gauche) avec 29,79%. Le second round n'a pas changé grand chose, Stéphanie Rist culminant à 69,12% des suffrages exprimés dans la commune. La physionomie politique de Saint-Cyr-en-Val a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Saint-Cyr-en-Val reste un territoire arrimé à la majorité présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Cyr-en-Val comme une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Saint-Cyr-en-Val voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 38,35% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 17,08%. Le duel final se soldait finalement par un score de 70,98% pour Emmanuel Macron, contre 29,02% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Cyr-en-Val portaient leur choix sur Stéphanie Rist (Ensemble !) avec 41,61% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,52%.

12:58 - Vincent MICHAUT a-t-il augmenté la fiscalité à Saint-Cyr-en-Val ? Du côté de la fiscalité locale de Saint-Cyr-en-Val, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint environ 2 303 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 832 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 43,38 % en 2024 (contre près de 24,82 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 32 170 € en 2024. Un total bien loin des 743 460 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 17,15 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections de 2020 à Saint-Cyr-en-Val : une élection pliée dès le premier round Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Cyr-en-Val ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous électoral, Vincent Michaut a viré en tête avec 620 voix (50,16%). Deuxième, Nadia Thorez a obtenu 616 voix (49,83%). Ce succès d'emblée de Vincent Michaut a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Cyr-en-Val, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité si large représentera ce dimanche un défi herculéen, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.