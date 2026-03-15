Résultat municipale 2026 à Saint-Cyr-en-Val (45590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-en-Val a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Cyr-en-Val, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-en-Val [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe DELAFOY
Christophe DELAFOY (18 élus) SAINT CYR EN HARMONIE 		960 54,21%
  • Christophe DELAFOY
  • Caterine DESCHAMPS
  • Guillaume RICHARD
  • Christine FERGEAU
  • Alain GIRBE
  • Camille SARTHRE
  • Stéphane BRIS
  • Elsa DELAFOY
  • Julien LAMBERT
  • Sophie PETIT
  • Xavier CHAU
  • Estelle BARON
  • Arnaud DE REVIERS
  • Claire GODIN
  • Jean-Michel GUILHEN
  • Djamila LAGGOUN
  • Arnaud REBILLON
  • Hélène DENIS
Vincent MICHAUT
Vincent MICHAUT (5 élus) AGIR ENSEMBLE AVEC LES SAINT-CYRIENS 		811 45,79%
  • Vincent MICHAUT
  • Catherine RENAUD
  • Michel VASSELON
  • Marie PEIXOTO
  • Alain MARSEILLE
Participation au scrutin Saint-Cyr-en-Val
Taux de participation 65,81%
Taux d'abstention 34,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 1 809

Source : ministère de l’Intérieur

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