Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École

Tête de listeListe
Mehdi Belkacem
Mehdi Belkacem Liste Divers
Saint-Cyr-l'Ecole en Commun
  • Mehdi Belkacem
  • Lydie Dulongpont
  • Christophe Caproni
  • Sophie Razik
  • Bilal Gherras
  • Lauria Soquet
  • Emmanuel Ya
  • Christel Leloir
  • Hippolyte Blanc
  • Rania Boudjemai
  • Frédéric Lacomère
  • Martine Emeraud
  • Sébastien Wyon
  • Stella Gallant
  • Damien Leduc
  • Neïma Abchi
  • François Moerman
  • Régine Costa
  • Matthieu Briend
  • Marie Litwinowicz
  • Denis Espagno
  • Kimhoa Chardon
  • Bernard Bordeau
  • Alice Lacomère
  • Jean-Marc Thiesse
  • Pierrette Ermacora
  • Théotime Bergèse
  • Sophie Guerson
  • Thierry Canzano
  • Marion Schott
  • Renaud Jalain
  • Danièle Hauser
  • Gilles Vieillard
  • Claire Legrand
  • Xavier Blanc
  • Lisa Gendrier
  • Mamadou Kande
Sonia Brau
Sonia Brau Liste divers droite
SAINT-CYR AU COEUR 2026
  • Sonia Brau
  • Joseph Samama
  • Jessica Bullier
  • Henri Lancelin
  • Lydie Duchon
  • Isidro Dantas
  • Olga Khaldi
  • Yves Jourdan
  • Sophie Marvin
  • Vladimir Boire
  • Anne Barré
  • Freddy Clairembault
  • Marie-Laure Rousseau
  • Jérôme de Nazelle
  • Graziella Lacroix
  • Georges Degroote
  • Joselyne Quintard
  • Stéphane Peruch
  • Karine Gratecap
  • Cédric Bellotti
  • Clara Sandrin
  • Etienne Cremer
  • Virginia Da Silva
  • Vincent Victor
  • Flore Douet
  • Dominique Anelli
  • Maggy Lamarre
  • Olivier Blandin
  • Eniola Nougbode
  • Cyril Vincienne
  • Marie-Carmen Pougary
  • Nathan Horel
  • Laure Laloux
  • Vincent Valéry
  • Virginie Cramer
  • Theo Ndour
  • Florence Baudry
Camille Delarue
Camille Delarue Liste divers centre
ENSEMBLE POUR SAINT-CYR
  • Camille Delarue
  • Jérôme Prudent
  • Sandra Benhemma
  • Alexandre Coelho
  • Clara Beaucaire
  • Guy Lamotte
  • Aurélie Musseau
  • Jean-Julien Sun
  • Fanny Braun
  • Karim Ben Yarou
  • Virginie Domrane
  • Julien Girondon
  • Ruth Araez
  • Guillaume Duplaa
  • Evelyne Duquennoy
  • Damien Herault
  • Josette Le Bras
  • Pierrick Daul
  • Xiaoxian Liu
  • Médé-Jérémie Ahouma
  • Marielle Tordjeman
  • Marc-Henri Stroh
  • Cynthia Akakpovi
  • Patrice Sante
  • Christelle Jacquens
  • Loïc Falgayrac
  • Sylvie Bayona-Ruiz
  • Thomas Largillier
  • Joannie Feillias
  • Philippe Palaio
  • Matogba Meite
  • Yannick Gigant
  • Florence Militon
  • Luc Furet
  • Evangeline Tar
  • Wilfrid Reuter
  • Laurence Tonello

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia Brau
Sonia Brau (26 élus) Saint cyr au coeur 2020 		2 244 55,59%
  • Sonia Brau
  • Yves Jourdan
  • Isabelle Genevelle
  • Henri Lancelin
  • Lydie Duchon
  • Kamel Hamza
  • Marie-Laure Caillon
  • Isidro Dantas
  • Brigitte Aubonnet
  • Freddy Clairembault
  • Olga Khaldi
  • Ahmed Belkacem
  • Jessica Bullier
  • Claude Couton
  • Sophie Marvin
  • Frédéric Buono-Blondel
  • Gaëlle Du Mesnil
  • Joseph Samama
  • Fanny Achart-Victor
  • Jérôme De Nazelle
  • Graziella Lacroix
  • Vladimir Boire
  • Christine Gosselin
  • Christian Royer
  • Anne Barré
  • Jean-Marc Dusséaux
Lydie Dulongpont
Lydie Dulongpont (7 élus) Saint-cyr-l'école en commun 		1 792 44,40%
  • Lydie Dulongpont
  • Matthieu Mirleau
  • Catherine Londadjim
  • Mehdi Belkacem
  • Armelle Agneray
  • Christophe Caproni
  • Marie Litwinowicz
Participation au scrutin Saint-Cyr-l'École
Taux de participation 37,47%
Taux d'abstention 62,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 184

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Debain
Bernard Debain (25 élus) Saint cyr au coeur 		2 862 48,55%
  • Bernard Debain
  • Sonia Brau
  • Frédéric Buono-Blondel
  • Lydie Duchon
  • Guy Hemet
  • Jessica Bullier
  • Pierre-Emmanuel Guyard
  • Patricia Chenevier
  • Henri Lancelin
  • Brigitte Aubonnet
  • Jacques Oudiot
  • Rachida Djaouani
  • Jean-Paul Brame
  • Marie-Thérèse Verenneman
  • Bertrand Fugagnoli
  • Danielle Araneder
  • Isidro Do Lago Dantas De Macedo
  • Gaëlle Du Mesnil Du Buisson
  • Jean-Marc Dusseaux
  • Marie-Laure Caillon
  • Daniel Quintard
  • Isabelle Genevelle
  • Claude Couton
  • Meriem Rarrbo
  • Jean-Claude Chamayou
Daniel Guerson
Daniel Guerson (5 élus) Saint-cyr-l' ecole, avancons ensemble 		2 008 34,06%
  • Daniel Guerson
  • Séverine Oger
  • Sébastien Durand
  • Sylvie Decosse Guihard
  • Rémy Blanes
Gaëtane Desjardins
Gaëtane Desjardins (3 élus) Saint-cyr un nouvel elan 		1 024 17,37%
  • Gaëtane Desjardins
  • Michel Doublet
  • Fanny Braun
Participation au scrutin Saint-Cyr-l'École
Taux de participation 56,05%
Taux d'abstention 43,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 6 075

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Debain
Bernard Debain Saint cyr au coeur 		2 465 41,63%
Daniel Guerson
Daniel Guerson Saint-cyr-l' ecole, avancons ensemble 		1 414 23,88%
Gaëtane Desjardins
Gaëtane Desjardins Saint-cyr un nouvel elan 		928 15,67%
Etienne Erasimus
Etienne Erasimus Reucyr 		585 9,88%
Jean-Yves Maximilien
Jean-Yves Maximilien Saint-cyr front de gauche ville humaine et solidaire 		528 8,91%
Participation au scrutin Saint-Cyr-l'École
Taux de participation 56,22%
Taux d'abstention 43,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Nombre de votants 6 093

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