Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Cyr-l'École sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Cyr-l'École.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-l'École
13:10 - Une majorité Divers droite issue des résultats de la municipale de 2020 à Saint-Cyr-l'École
À Saint-Cyr-l'École, les résultats des élections municipales précédentes se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Sonia Brau (Divers droite) a viré en tête en totalisant 55,59% des soutiens. En deuxième position, Lydie Dulongpont (Divers) a engrangé 44,40% des voix. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Cyr-l'École, cette dynamique a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche une épreuve titanesque, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Saint-Cyr-l'École ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. Lors des élections municipales précédentes, la crise du coronavirus avait entraîné le report du deuxième tour. Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Saint-Cyr-l'École. Pour voter, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Saint-Cyr-l'École. Pour recevoir les résultats des élections municipales à Saint-Cyr-l'École dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École
|Tête de listeListe
|
Mehdi Belkacem
Liste Divers
Saint-Cyr-l'Ecole en Commun
|
|
Sonia Brau
Liste divers droite
SAINT-CYR AU COEUR 2026
|
|
Camille Delarue
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR SAINT-CYR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia Brau (26 élus) Saint cyr au coeur 2020
|2 244
|55,59%
|
|Lydie Dulongpont (7 élus) Saint-cyr-l'école en commun
|1 792
|44,40%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-l'École
|Taux de participation
|37,47%
|Taux d'abstention
|62,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 184
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Debain (25 élus) Saint cyr au coeur
|2 862
|48,55%
|
|Daniel Guerson (5 élus) Saint-cyr-l' ecole, avancons ensemble
|2 008
|34,06%
|
|Gaëtane Desjardins (3 élus) Saint-cyr un nouvel elan
|1 024
|17,37%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-l'École
|Taux de participation
|56,05%
|Taux d'abstention
|43,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|6 075
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Debain Saint cyr au coeur
|2 465
|41,63%
|Daniel Guerson Saint-cyr-l' ecole, avancons ensemble
|1 414
|23,88%
|Gaëtane Desjardins Saint-cyr un nouvel elan
|928
|15,67%
|Etienne Erasimus Reucyr
|585
|9,88%
|Jean-Yves Maximilien Saint-cyr front de gauche ville humaine et solidaire
|528
|8,91%
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-l'École
|Taux de participation
|56,22%
|Taux d'abstention
|43,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,84%
|Nombre de votants
|6 093
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