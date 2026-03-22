Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Cyr-l'École

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Cyr-l'École a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mehdi Belkacem
Mehdi Belkacem Liste Divers
Saint-Cyr-l'Ecole en Commun
  • Mehdi Belkacem
  • Lydie Dulongpont
  • Christophe Caproni
  • Sophie Razik
  • Bilal Gherras
  • Lauria Soquet
  • Emmanuel Ya
  • Christel Leloir
  • Hippolyte Blanc
  • Rania Boudjemai
  • Frédéric Lacomère
  • Martine Emeraud
  • Sébastien Wyon
  • Stella Gallant
  • Damien Leduc
  • Neïma Abchi
  • François Moerman
  • Régine Costa
  • Matthieu Briend
  • Marie Litwinowicz
  • Denis Espagno
  • Kimhoa Chardon
  • Bernard Bordeau
  • Alice Lacomère
  • Jean-Marc Thiesse
  • Pierrette Ermacora
  • Théotime Bergèse
  • Sophie Guerson
  • Thierry Canzano
  • Marion Schott
  • Renaud Jalain
  • Danièle Hauser
  • Gilles Vieillard
  • Claire Legrand
  • Xavier Blanc
  • Lisa Gendrier
  • Mamadou Kande
Sonia Brau
Sonia Brau Liste divers droite
SAINT-CYR AU COEUR 2026
  • Sonia Brau
  • Joseph Samama
  • Jessica Bullier
  • Henri Lancelin
  • Lydie Duchon
  • Isidro Dantas
  • Olga Khaldi
  • Yves Jourdan
  • Sophie Marvin
  • Vladimir Boire
  • Anne Barré
  • Freddy Clairembault
  • Marie-Laure Rousseau
  • Jérôme de Nazelle
  • Graziella Lacroix
  • Georges Degroote
  • Joselyne Quintard
  • Stéphane Peruch
  • Karine Gratecap
  • Cédric Bellotti
  • Clara Sandrin
  • Etienne Cremer
  • Virginia Da Silva
  • Vincent Victor
  • Flore Douet
  • Dominique Anelli
  • Maggy Lamarre
  • Olivier Blandin
  • Eniola Nougbode
  • Cyril Vincienne
  • Marie-Carmen Pougary
  • Nathan Horel
  • Laure Laloux
  • Vincent Valéry
  • Virginie Cramer
  • Theo Ndour
  • Florence Baudry
Camille Delarue
Camille Delarue Liste divers centre
ENSEMBLE POUR SAINT-CYR
  • Camille Delarue
  • Jérôme Prudent
  • Sandra Benhemma
  • Alexandre Coelho
  • Clara Beaucaire
  • Guy Lamotte
  • Aurélie Musseau
  • Jean-Julien Sun
  • Fanny Braun
  • Karim Ben Yarou
  • Virginie Domrane
  • Julien Girondon
  • Ruth Araez
  • Guillaume Duplaa
  • Evelyne Duquennoy
  • Damien Herault
  • Josette Le Bras
  • Pierrick Daul
  • Xiaoxian Liu
  • Médé-Jérémie Ahouma
  • Marielle Tordjeman
  • Marc-Henri Stroh
  • Cynthia Akakpovi
  • Patrice Sante
  • Christelle Jacquens
  • Loïc Falgayrac
  • Sylvie Bayona-Ruiz
  • Thomas Largillier
  • Joannie Feillias
  • Philippe Palaio
  • Matogba Meite
  • Yannick Gigant
  • Florence Militon
  • Luc Furet
  • Evangeline Tar
  • Wilfrid Reuter
  • Laurence Tonello

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia BRAU
Sonia BRAU (Ballotage) SAINT-CYR AU COEUR 2026 		2 997 46,49%
Mehdi BELKACEM
Mehdi BELKACEM (Ballotage) Saint-Cyr-l'Ecole en Commun 		1 851 28,71%
Camille DELARUE
Camille DELARUE (Ballotage) ENSEMBLE POUR SAINT-CYR 		1 599 24,80%
Participation au scrutin Saint-Cyr-l'École
Taux de participation 51,40%
Taux d'abstention 48,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 6 566

Source : ministère de l’Intérieur

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