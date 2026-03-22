Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Cyr-l'École sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Cyr-l'École.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-l'École
11:52 - Sonia Brau largement en tête de l'élection municipale la semaine dernière
Les élections municipales 2026 à Saint-Cyr-l'École ont vu Sonia Brau (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 46,49 % des voix. Mehdi Belkacem a pris la position de dauphin avec 28,71 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Sonia Brau a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a marqué un léger repli de 9 points depuis. Par ailleurs, avec 24,80 %, Camille Delarue (Divers centre) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Cyr-l'École, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 48,60 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Cyr-l'École
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Cyr-l'École a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mehdi Belkacem
Liste Divers
Saint-Cyr-l'Ecole en Commun
|
|
Sonia Brau
Liste divers droite
SAINT-CYR AU COEUR 2026
|
|
Camille Delarue
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR SAINT-CYR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia BRAU (Ballotage) SAINT-CYR AU COEUR 2026
|2 997
|46,49%
|Mehdi BELKACEM (Ballotage) Saint-Cyr-l'Ecole en Commun
|1 851
|28,71%
|Camille DELARUE (Ballotage) ENSEMBLE POUR SAINT-CYR
|1 599
|24,80%
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-l'École
|Taux de participation
|51,40%
|Taux d'abstention
|48,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|6 566
Source : ministère de l’Intérieur
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