Résultat municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École (78210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-l'École a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Cyr-l'École, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-l'École [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia BRAU
Sonia BRAU SAINT-CYR AU COEUR 2026 		2 997 46,49%
Mehdi BELKACEM
Mehdi BELKACEM Saint-Cyr-l'Ecole en Commun 		1 851 28,71%
Camille DELARUE
Camille DELARUE ENSEMBLE POUR SAINT-CYR 		1 599 24,80%
Participation au scrutin Saint-Cyr-l'École
Taux de participation 51,40%
Taux d'abstention 48,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 6 566

Source : ministère de l’Intérieur

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