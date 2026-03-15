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19:21 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Cyr-l'École Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Cyr-l'École montrent des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des municipales. Avec un taux de chômage de 8,80% et une densité de population de 4082 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 38,72%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,73% et d'une population étrangère de 12,86% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,45% à Saint-Cyr-l'École, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Saint-Cyr-l'École ? Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Saint-Cyr-l'École il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 12,43% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 30,76% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 9,66% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Saint-Cyr-l'École comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 18,36% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 23,68% pour le parti nationaliste. Il était ensuite éliminé de la course de tête le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Saint-Cyr-l'École très mobilisés lors des scrutins L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Saint-Cyr-l'École sera une variable majeure pour cette élection municipale. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 62,53 % du corps électoral, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 23,14 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 46,66 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,61 %, loin des 47,86 % affichés aux législatives de 2022. Regarder à la loupe ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Saint-Cyr-l'École comme une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - À Saint-Cyr-l'École, les élections d'il y a deux ans en faveur de la gauche Lors des dernières européennes, le résultat à Saint-Cyr-l'École s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,36%), challengée par Valérie Hayer (15,68%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (14,86%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Cyr-l'École avaient ensuite propulsé aux avants-postes William Martinet (Union de la gauche) avec 37,33% au premier tour, devant Laurent Mazaury (Union des Démocrates et Indépendants) avec 32,76%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Laurent Mazaury (Union des Démocrates et Indépendants) jusqu'au sommet avec 56,85%. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Saint-Cyr-l'École demeurait à l'époque une zone de flou électoral.

14:57 - Pour les élections 2026, Saint-Cyr-l'École apparaît comme un territoire dont l'étiquette reste à définir En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Cyr-l'École était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,37% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 26,14%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Cyr-l'École, les électeurs accordaient 69,24% pour Emmanuel Macron, contre 30,76% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Cyr-l'École soutenaient en priorité William Martinet (Nupes) avec 28,91% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Aurélie Piacenza (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 54,90% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Saint-Cyr-l'École comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Analyse de l'évolution des impôts locaux à Saint-Cyr-l'École Si on analyse la fiscalité de Saint-Cyr-l'École, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,68 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 483 510 €, en net recul par rapport aux 8 073 880 € récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Cyr-l'École est passé à 29,48 % en 2024 (contre 17,90 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Saint-Cyr-l'École s'est chiffrée à environ 874 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 238 € relevés en 2020.

11:59 - Une majorité Divers droite issue des résultats de la municipale de 2020 à Saint-Cyr-l'École À Saint-Cyr-l'École, les résultats des élections municipales précédentes se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour, Sonia Brau (Divers droite) a viré en tête en totalisant 55,59% des soutiens. En deuxième position, Lydie Dulongpont (Divers) a engrangé 44,40% des voix. Ce succès d'emblée a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Cyr-l'École, cette dynamique a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche une épreuve titanesque, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.