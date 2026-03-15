Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire

Tête de listeListe
Clément Leroux
Clément Leroux Liste divers gauche
L'UNION PORTE L'AVENIR
  • Clément Leroux
  • Nadine Bihoré
  • Christian Lebossé
  • Véronique Decornet
  • Laurent Tourre
  • Bénédicte Verkruysse
  • François Vollet
  • Laurence Behocaray
  • Thierry Blanchet
  • Delphine Belaud
  • Franck Lapeyre
  • Nathalie Baffi
  • Stéphane Joly
  • Danielle Reuiller
  • Damien Morice
  • Christine Desprez
  • Sacha Scheuer
  • Nathalie Thevenot
  • Alain Deshayes
  • Marie-Christine Péron
  • Alexandre Schmitt
  • Cindy Cheve
  • Patrice Deshaies
  • Josette Dubois
  • Jean-Paul Régis
  • Laure Robin
  • Vincent Mercier
  • Dominique Foucher
  • Loïc Blanchard
  • Clémence Arminjon
  • François Testu
  • Béatrice Lambrechts
  • Serge Fouchier
  • Ingrid de Corbier
  • Raymond Argacha
Philippe Briand
Philippe Briand Liste divers droite
SAINT CYR NOTRE AMBITION !
  • Philippe Briand
  • Valérie Jabot
  • Benjamin Girard
  • Annie Toulet
  • Michel Gillot
  • Ludivine Roussel
  • Patrice Vallée
  • Françoise Lesage
  • Fabrice Boigard
  • Karine Benoist
  • Christian Vrain
  • Anne-Sophie Milsent
  • Jean-Jacques Martineau
  • Carine Bontemps
  • Daniel Jouanneau
  • Adeline Autrusseau
  • Bruno Lavillatte
  • Myriam Audinet
  • Nicolas Vigot
  • Carole Chouraqui
  • Thierry Davaut
  • Marie-Laure Renard
  • Walter Collin
  • Stéphanie Aubert
  • Antoine Ducrocq
  • Daisy Gadaut-Talbert
  • Aymeric Jaillais
  • Alexandra Bouhour
  • Thomas Trimouille
  • Stéphanie Hubert-Dogan
  • Clément Guédé
  • Céline Michel
  • Jean-Claude Robin
  • Camille Roussel
  • Stéphane Grandjean

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Briand
Philippe Briand (29 élus) Saint cyr notre coeur notre force 		3 329 71,86%
  • Philippe Briand
  • Valérie Jabot
  • Michel Gillot
  • Francine Lemarié
  • Patrice Vallee
  • Françoise Baillereau
  • Benjamin Girard
  • Véronique Guiraud
  • Fabrice Boigard
  • Karine Benoist
  • Christian Vrain
  • Nathalie Richard
  • Jean-Jacques Martineau
  • Annie Toulet
  • Bruno Lavillatte
  • Régine Hinet
  • Nicolas Vigot
  • Colette Pranal
  • Christian Queguineur
  • Marie-Laure Renard
  • Denis Reuiller
  • Aurélie Flacassier
  • Fabien Pichereau
  • Stéphanie Valarcher
  • Christian Girard
  • Françoise Lesage
  • Franck Beguin
  • Joëlle Rieth
  • Daniel Jouanneau
François Vollet
François Vollet (3 élus) Saintcyr plurielle 		927 20,01%
  • François Vollet
  • Aliette Decock-Giraudaud
  • Christian Lebossé
Thierry Davaut
Thierry Davaut (1 élu) En avant saint-cyr 		376 8,11%
  • Thierry Davaut
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Loire
Taux de participation 38,88%
Taux d'abstention 61,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 758

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Briand
Philippe Briand (29 élus) Philippe briand saint cyr notre coeur notre force 		5 307 75,34%
  • Philippe Briand
  • Francine Lemarié
  • Jean-Yves Couteau
  • Valérie Jabot
  • Fabrice Boigard
  • Françoise Baillereau
  • Michel Gillot
  • Claude Robert
  • Patrice Vallée
  • Véronique Guiraud
  • Gilbert Hélène
  • Karine Benoist
  • Jean-Jacques Martineau
  • Régine Hinet
  • Christian Vrain
  • Marie-Cécile Galoyer
  • Clément Fortier
  • Véronique Renodon
  • Gérard Plaise
  • Colette Pranal
  • Bernard Richer
  • Nathalie Richard
  • François Milliat
  • Joëlle Rieth
  • Christian Queguineur
  • Annie Toulet
  • Olivier Coradazzo
  • Ninon Péchinot
  • Joachim Lebied
Alain Fievez
Alain Fievez (4 élus) Saint-cyr plurielle 		1 737 24,65%
  • Alain Fievez
  • Marie-Hélène Puiffe
  • Patrice Deshaies
  • Ingrid De Corbier
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Loire
Taux de participation 60,74%
Taux d'abstention 39,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,37%
Nombre de votants 7 444

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