Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Cyr-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Cyr-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire
13:10 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Saint-Cyr-sur-Loire
Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Cyr-sur-Loire ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour à l'époque, Philippe Briand (Les Républicains) a décroché la première place en récoltant 3 329 bulletins (71,86%). Deuxième, François Vollet (Parti socialiste) a capté 20,01% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Philippe Briand a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Cyr-sur-Loire ?
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux votants de Saint-Cyr-sur-Loire d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Saint-Cyr-sur-Loire. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Saint-Cyr-sur-Loire. Pour visualiser les résultats à Saint-Cyr-sur-Loire, rendez vous ici à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire
|Tête de listeListe
|
Clément Leroux
Liste divers gauche
L'UNION PORTE L'AVENIR
|
|
Philippe Briand
Liste divers droite
SAINT CYR NOTRE AMBITION !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Briand (29 élus) Saint cyr notre coeur notre force
|3 329
|71,86%
|
|François Vollet (3 élus) Saintcyr plurielle
|927
|20,01%
|
|Thierry Davaut (1 élu) En avant saint-cyr
|376
|8,11%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-sur-Loire
|Taux de participation
|38,88%
|Taux d'abstention
|61,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 758
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Briand (29 élus) Philippe briand saint cyr notre coeur notre force
|5 307
|75,34%
|
|Alain Fievez (4 élus) Saint-cyr plurielle
|1 737
|24,65%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-sur-Loire
|Taux de participation
|60,74%
|Taux d'abstention
|39,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,37%
|Nombre de votants
|7 444
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