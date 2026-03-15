Résultat municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire (37540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Cyr-sur-Loire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BRIAND
Philippe BRIAND (29 élus) SAINT CYR NOTRE AMBITION ! 		5 347 73,83%
  • Philippe BRIAND
  • Valérie JABOT
  • Benjamin GIRARD
  • Annie TOULET
  • Michel GILLOT
  • Ludivine ROUSSEL
  • Patrice VALLÉE
  • Françoise LESAGE
  • Fabrice BOIGARD
  • Karine BENOIST
  • Christian VRAIN
  • Anne-Sophie MILSENT
  • Jean-Jacques MARTINEAU
  • Carine BONTEMPS
  • Daniel JOUANNEAU
  • Adeline AUTRUSSEAU
  • Bruno LAVILLATTE
  • Myriam AUDINET
  • Nicolas VIGOT
  • Carole CHOURAQUI
  • Thierry DAVAUT
  • Marie-Laure RENARD
  • Walter COLLIN
  • Stéphanie AUBERT
  • Antoine DUCROCQ
  • Daisy GADAUT-TALBERT
  • Aymeric JAILLAIS
  • Alexandra BOUHOUR
  • Thomas TRIMOUILLE
Clément LEROUX
Clément LEROUX (4 élus) L'UNION PORTE L'AVENIR 		1 895 26,17%
  • Clément LEROUX
  • Nadine BIHORÉ
  • Christian LEBOSSÉ
  • Véronique DECORNET
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Loire
Taux de participation 57,80%
Taux d'abstention 42,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 7 431

Source : ministère de l’Intérieur

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