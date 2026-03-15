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19:21 - Saint-Cyr-sur-Loire : élections municipales et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Cyr-sur-Loire montrent des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des municipales. Dans l'agglomération, 12,24% des résidents sont des enfants, et 32,61% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,41%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (15,81%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,47%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (47,89%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Cyr-sur-Loire, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Rassemblement national à Saint-Cyr-sur-Loire : ce que disent les chiffres Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Saint-Cyr-sur-Loire il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 13,18% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,64% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 9,06% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme arrachait 27,89% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 19,69% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,35% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 29,69% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Cyr-sur-Loire ? L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Saint-Cyr-sur-Loire sera l'un des pivots de cette élection municipale. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale avait été marqué par une abstention de 61,12 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 38,88 %) alors que l'événement avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est pour sa part élevé à 20,00 %. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 38,27 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 24,72 %, contre 43,06 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une localité moins abstentionniste que la moyenne face aux moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Saint-Cyr-sur-Loire nettement ancré à gauche il y a deux ans Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Saint-Cyr-sur-Loire soutenaient en priorité Sabine Thillaye (Majorité présidentielle) avec 32,62% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Sabine Thillaye culminant à 70,31% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes en amont, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (20,79%). L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Saint-Cyr-sur-Loire restait à l'époque une terre marquée par le macronisme.

14:57 - Les électeurs de Saint-Cyr-sur-Loire avaient opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Cyr-sur-Loire soutenaient en priorité Sabine Thillaye (Ensemble !) avec 32,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,11%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Saint-Cyr-sur-Loire votaient en priorité pour Emmanuel Macron (38,32%), devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,25%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Cyr-sur-Loire, les électeurs accordaient 73,36% pour Emmanuel Macron, contre 26,64% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Saint-Cyr-sur-Loire laisse ainsi apparaître une place forte du courant central.

12:58 - Saint-Cyr-sur-Loire touchée par la réforme fiscale avant ces élections Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Saint-Cyr-sur-Loire, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,16 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 457 230 € la même année, en net recul par rapport aux quelque 5,49186 millions d'euros (5 491 860 € très exactement) perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Saint-Cyr-sur-Loire s'est établi à environ 33,09 % en 2024 (contre 16,61 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Cyr-sur-Loire a atteint 1 091 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 021 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Saint-Cyr-sur-Loire Les résultats des dernières élections municipales à Saint-Cyr-sur-Loire ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour à l'époque, Philippe Briand (Les Républicains) a décroché la première place en récoltant 3 329 bulletins (71,86%). Deuxième, François Vollet (Parti socialiste) a capté 20,01% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Philippe Briand a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Cyr-sur-Loire, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.