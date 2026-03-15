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19:16 - Comprendre l'électorat de Saint-Cyr-sur-Menthon : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,05%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (77,10%) souligne le poids des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (9,27%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 958 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,00%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,81%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Cyr-sur-Menthon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,81% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Saint-Cyr-sur-Menthon Le parti à la flamme était absent à la dernière municipale à Saint-Cyr-sur-Menthon en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 31,48% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,29% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 27,04% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 62,00% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 44,44% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 47,68% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,08% le dimanche suivant, actant la victoire pour Jérôme Buisson.

16:58 - Saint-Cyr-sur-Menthon : 28,96 % de votants aux dernières municipales La mobilisation atteignait 28,96 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Saint-Cyr-sur-Menthon, bien loin des 44,7 % observés au niveau national alors que le pays était affecté par l'épidémie de Covid-19. Il est pourtant de coutume d'observer que l'élection municipale demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français votent le plus. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre fortement mobilisé, avec 80,69 % de participation dans la ville (19,31 % d'abstention). La mobilisation atteignait pour sa part 51,01 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,87 %, contre seulement 47,56 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée en retrait des urnes par rapport au reste du pays. Dans le cadre de la municipale à Saint-Cyr-sur-Menthon, cette réalité jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Saint-Cyr-sur-Menthon : le vote des électeurs l'année de la dissolution Jérôme Buisson (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Saint-Cyr-sur-Menthon après la dissolution de 2024 avec 47,68%. Christophe Coquelet (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 19,09%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérôme Buisson culminant à 55,08% des voix dans la localité. Lors des européennes précédemment, le podium à Saint-Cyr-sur-Menthon s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (44,44%), à la première place devant Valérie Hayer (12,15%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,41%). L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc révélé que Saint-Cyr-sur-Menthon demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, confortant son ancrage.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Saint-Cyr-sur-Menthon lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Cyr-sur-Menthon s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Saint-Cyr-sur-Menthon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,48% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 27,63%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Cyr-sur-Menthon, les électeurs accordaient 53,29% pour Marine Le Pen, contre 46,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Saint-Cyr-sur-Menthon plébiscitaient Jérôme Buisson (RN) avec 27,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Buisson virant de nouveau en tête avec 62,00% des voix.

12:58 - La commune a-t-elle maîtrisé les impôts à Saint-Cyr-sur-Menthon ? Pour ce qui est des contributions locales à Saint-Cyr-sur-Menthon, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 618 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 565 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 27,87 % en 2024 (contre près de 13,90 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 8 100 euros en 2024, loin des 232 400 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 10,25 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Saint-Cyr-sur-Menthon ? Les résultats des municipales il y a 6 ans à Saint-Cyr-sur-Menthon ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Seule en lice, la liste menée par Jean-Luc Camilleri a naturellement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Menthon, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Six années après ce scrutin sans réelle confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. La liste des candidatures fournit certainement déjà une première réponse.