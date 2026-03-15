Résultat municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Menthon (01380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Menthon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Cyr-sur-Menthon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Menthon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine PALLE
Karine PALLE (15 élus) SAINT CYR AU COEUR DE NOS ENGAGEMENTS 		517 57,00%
  • Karine PALLE
  • Dominique MOREL
  • Marie-Angelique GOYON
  • Agapito FERNANDEZ
  • Sandrine BOURCET
  • Bruno PELLETIER
  • Caroline PERRIGUEUR-VOISIN
  • Denis CATHERIN
  • Sophie COLLARD
  • Michel JAMBON
  • Catherine PONCET
  • Gilles BAS
  • Coline COURTOIS
  • Jeremy LANDRIX
  • Benedicte DALL'AGNOL
Florian CHAGNARD
Florian CHAGNARD (4 élus) ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN NOUVEL ELAN POUR DEMAIN 		390 43,00%
  • Florian CHAGNARD
  • Isabelle ALBAN
  • Jean-Manuel ANDRE
  • Véronique CAMILLERI
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Menthon
Taux de participation 64,77%
Taux d'abstention 35,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 932

Source : ministère de l’Intérieur

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