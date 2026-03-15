Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer : les infos en direct

Sylvie Vinceneux Liste d'union à gauche

Saint-Cyr à gauche vers une ville juste et solidaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sylvie Vinceneux Programme de Sylvie Vinceneux à Saint-Cyr-sur-Mer (Saint-Cyr à gauche vers une ville juste et solidaire) Logement et Accessibilité Le programme met en avant la crise du logement à Saint-Cyr-sur-Mer, qui rend l'accès difficile pour les jeunes et contribue au vieillissement de la population. Le coût élevé du logement et de l'énergie pèse sur les familles et fragilise le commerce de proximité. Il est essentiel de trouver des solutions pour améliorer l'accessibilité au logement et soutenir les habitants dans leur quotidien. Justice Sociale et Solidarité Au cœur de l'action municipale, la justice sociale et la solidarité sont des priorités pour redynamiser la commune. Le programme prévoit un meilleur accès aux soins et des solutions adaptées au vieillissement, telles que le maintien à domicile et des logements pour seniors. L'objectif est de construire une ville juste et solidaire, où chaque citoyen se sente soutenu et écouté. Démocratie Participative La démocratie participative est un principe fondamental du programme, qui vise à impliquer les citoyens dans les décisions qui impactent leur quotidien. Les projets structurants seront validés par un référendum d'initiative locale, garantissant ainsi la transparence des finances. Cela permet de renforcer la confiance entre les élus et les habitants de Saint-Cyr-sur-Mer. Transition Écologique Le programme engage la commune dans une transition écologique face à l'urgence climatique. Cela inclut la protection des zones agricoles, la préservation de l'eau et la réduction des déchets. En travaillant sur un tourisme responsable et une mobilité durable, Saint-Cyr-sur-Mer aspire à devenir un modèle de durabilité pour ses habitants et pour les générations futures.

Sylvie Vinceneux

Dominique Olivier

Claire Ayard

Joël Duret

Sitti Said Hachim

Richard Pivarot

Anna Schleich

Alain Patouillard

Nelly Godefroy

Clément Roy

Julie Maestre

Michel Saurin

Joëlle Caliaros

Jérémie Duret

Michèle Hebert-Viviani

Bastien Esposito

Céline Laperriere

François Faucher

Véronique Vangioni

Patrick Viola

Isabelle Bougon

Philippe Leyval

Maria Szymanowska

Félix Esposito

Aline Raynaut

Alain Trullard

Claude Debray

Bernard Moulin

Françoise Cuny

Philippe Gaubert

Michèle Mollet

Constantin Caliaros

Martine Beche

Philippe Serre Liste divers centre

UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Serre Programme de Philippe Serre à Saint-Cyr-sur-Mer (UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR) Engagement pour la commune Le projet de Philippe Serre se concentre sur l'engagement des citoyens pour l'avenir de Saint-Cyr-sur-Mer. Il souligne l'importance de la rigueur et de l'expérience dans la gestion municipale. L'objectif est de créer un environnement où chaque habitant se sent écouté et protégé. Vision pour l'avenir La vision de Philippe Serre est à la fois simple et ambitieuse, respectant le passé tout en répondant aux enjeux contemporains. Il souhaite construire un avenir qui préserve l'identité de Saint-Cyr-sur-Mer tout en s'adaptant aux défis futurs. Cette approche vise à garantir un cadre de vie agréable et sécurisé pour tous les habitants. Gestion responsable Le projet met l'accent sur une gestion responsable et transparente des ressources de la commune. Philippe Serre s'engage à développer Saint-Cyr-sur-Mer de manière harmonieuse, tout en préservant l'environnement et le littoral. Le soutien aux commerces et aux acteurs locaux est également une priorité pour dynamiser la vie économique de la ville. Équipe dynamique Philippe Serre présente une équipe engagée, alliant compétences et dynamisme pour mener à bien son projet. Chaque membre de l'équipe est sélectionné pour sa capacité à contribuer au développement de Saint-Cyr-sur-Mer. Ensemble, ils visent à insuffler un nouveau souffle à la commune, en étant proches des citoyens.

Philippe Serre

Stéphanie Prevost

Michel Rampaud

Karine Lopez

Eric Bonnet

Michèle Vanpee

Jean-François Giangrasso

Anne-France Pupet

Gérard Bouvet

Anaïs Ben Lamine

Hugues Brisset

Lisa Buoncristiani

Robert Sartorelli

Fabienne Marietti

Yoann Deplanque

Julie Longubardo

André Monaco

Emmanuelle Lourenco

Benoît Laroche

Maryse Reverberi

Bruno Lehebel

Myriam Guiral

Sébastien Brenot-Durand

Magali Vabre

Jean-Marc Galiano

Véronique Castillon

Patrick Giangrasso

Marie-Agnès Loubau

Pierre Brusquet

Geneviève Gay

Laurent Nicoli

Caroline Melemedjian

Patrice Crepin

Marie-Thérèse Fabbiani

Jean Claude Lopez

Andrée Samat Liste des Républicains

Pour Saint Cyr, Une Vision, Une Ambition Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Andrée Samat Programme de Andrée Samat à Saint-Cyr-sur-Mer (Pour Saint Cyr, Une Vision, Une Ambition) Engagement pour la sécurité La sécurité des citoyens est une priorité avec la création d'une brigade de nuit pour la Police Municipale. Des permanences mobiles seront mises en place dans les quartiers pour renforcer la police de proximité. De plus, une police des plages et des patrouilles nautiques seront instaurées pour protéger le littoral. Solidarité et bienveillance Un des engagements majeurs est la création d'une Maison de Santé pour répondre aux petites urgences. Le dispositif de « Bail Réel Solidaire » permettra d'accéder à des logements à des prix abordables. Des initiatives en faveur de la jeunesse, comme la végétalisation des écoles et l'intégration de produits locaux dans les cantines, seront également mises en œuvre. Transformation du littoral La modernisation de La Madrague inclut un cheminement piéton et un réaménagement paysager. Les Lecques bénéficieront d'une promenade sécurisée et d'un aménagement visant à créer un esprit village. De nouveaux espaces, comme des halles culinaires et un pôle nautique d'excellence, seront développés pour dynamiser la région. Écoute et participation citoyenne Un engagement fort est pris pour donner la parole aux habitants à travers des consultations citoyennes. Une application mobile sera mise en place pour alerter sur les enjeux locaux. De plus, un budget participatif annuel permettra aux citoyens de voter pour des projets qui les concernent directement.

Andrée Samat

Eric Peterlin

Pascale Guirou

Bastien Salendres

Geneviève Cini

Jean-Michel Valentin

Michèle Salles

Christian Llena

Chrystelle Gohard

Mathieu Harrault

Lydie Toche

Christophe Peri

Evelyne Larlet-Loir

Didier Giallo

Estelle Frantz-Arnould

Christophe Guedon

Sandrine Maio

Maxime Reillat

Nathalie Deltour

Luciano Oddone

Delphine Mathieu

Victor Rosenthal

Lucie Brull

François Michel

Lise Rouy

Bernard Morieul

Anicée Beltran

Alain Hovsepian

Vanessa Kula

Michaël Raphard-Sragota

Hélène Bressolles

Frédéric Fouillon

Olivia Motus-Jaquier

Richard Vicari

Christine Voiron

Pierre Luciano Liste divers droite

UNIS POUR SAINT CYR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Pierre Luciano Programme de Pierre Luciano à Saint-Cyr-sur-Mer (UNIS POUR SAINT CYR) Engagement pour Saint-Cyr Le candidat Pierre Luciano met en avant son expérience au sein de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, où il a occupé des rôles clés dans la gestion des finances et des affaires scolaires. Son engagement se traduit par une volonté d'améliorer le cadre de vie et de préparer l'avenir des enfants. Il insiste sur l'importance de l'école comme cœur de la communauté, soulignant son rôle dans le développement futur de la ville. Projet participatif La liste « UNIS POUR SAINT-CYR » se veut inclusive et à l'écoute des citoyens, avec un slogan qui reflète cette ambition. Les membres de l'équipe sont déterminés à préserver l'identité de Saint-Cyr-sur-Mer tout en innovant pour répondre aux défis contemporains. Chaque proposition du programme est le fruit d'une consultation avec les habitants, garantissant ainsi une réponse adaptée à leurs attentes. Valeurs fondamentales Le projet repose sur trois valeurs essentielles : responsabilité, proximité et ambition. La gestion de la commune sera effectuée avec rigueur, tout en maintenant un lien étroit avec les habitants pour mieux comprendre leurs besoins. L'ambition de l'équipe est de construire un territoire dynamique et innovant, en impliquant activement les citoyens dans les décisions. Développement local Le candidat s'engage à soutenir l'économie locale en accompagnant commerçants et artisans dans leur développement. La revitalisation du port des Lecques est une priorité pour dynamiser l'activité économique de la région. En parallèle, des projets concrets seront lancés pour moderniser Saint-Cyr-sur-Mer et améliorer la qualité de vie des habitants.

Pierre Luciano

Astrid Manoukian

Pascal Cordeil

Stéphanie Penelon

Christian Abadie

Sabine Giacalone

Bruno Baixe

Virginie Breton

Antoine Bagno

Andréa Gallet

Jacques Lepachelet

Ambre Montlaur

Adrien Perdigon

Amandine Cidale

Richard Daumas

Cynthia Groc

Xavier Guion

Christine Orsini

Gregor Giustiniani

Évelyne Szohr

Yannick Guéguen

Karima Habchi

Laurent Perego

Michelle Naval

Nicolas Levallois

Lydia Duval

Lilian Nagy

Chantal Portero

Éric Balsano

Cécile Galiano

Félix Weygand

Fabienne Bertolucci

Louis Ferrara

Pauline Jacob

Yvan Maube Liste divers droite

YVAN 2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Yvan Maube Programme de Yvan Maube à Saint-Cyr-sur-Mer (YVAN 2026) Identité et sécurité Le projet met l'accent sur la protection et le renforcement de l'identité de Saint-Cyr. Cela inclut la création d'une police municipale présente toute la nuit et d'un Centre de Supervision Urban. De plus, des initiatives pour soutenir les associations et le tissu sportif sont prévues, comme la transformation du square Franck Leboeuf en plaine sportive. Qualité de vie Une meilleure qualité de ville est au cœur des ambitions, avec la création d'une maison de santé offrant des services de petites urgences. Le projet inclut également des repas bio en circuits courts et un plan ambitieux pour les écoles. L'objectif est de garantir un parcours éducatif complet pour les jeunes de Saint-Cyr. Patrimoine environnemental La protection et la valorisation du patrimoine environnemental sont essentielles, avec une révision du Plan Local d’Urbanisme pour préserver les espaces naturels. La création d'emplois aux Pradeaux pour les jeunes et l'implantation d'entreprises durables sont également prévues. Des solutions de transport à la demande et des infrastructures pour les cyclistes seront mises en place pour améliorer la mobilité. Proximité et dialogue Le projet vise à remettre la proximité au cœur de l'action municipale à Saint-Cyr. Cela inclut la création de Saint-Cyr Proximité et des permanences d’élus dans chaque quartier. Des réunions annuelles seront organisées pour maintenir un dialogue constant avec les citoyens.