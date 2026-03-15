Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer

Tête de listeListe
Sylvie Vinceneux
Sylvie Vinceneux Liste d'union à gauche
Saint-Cyr à gauche vers une ville juste et solidaire
  • Sylvie Vinceneux
  • Dominique Olivier
  • Claire Ayard
  • Joël Duret
  • Sitti Said Hachim
  • Richard Pivarot
  • Anna Schleich
  • Alain Patouillard
  • Nelly Godefroy
  • Clément Roy
  • Julie Maestre
  • Michel Saurin
  • Joëlle Caliaros
  • Jérémie Duret
  • Michèle Hebert-Viviani
  • Bastien Esposito
  • Céline Laperriere
  • François Faucher
  • Véronique Vangioni
  • Patrick Viola
  • Isabelle Bougon
  • Philippe Leyval
  • Maria Szymanowska
  • Félix Esposito
  • Aline Raynaut
  • Alain Trullard
  • Claude Debray
  • Bernard Moulin
  • Françoise Cuny
  • Philippe Gaubert
  • Michèle Mollet
  • Constantin Caliaros
  • Martine Beche
Philippe Serre
Philippe Serre Liste divers centre
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR
  • Philippe Serre
  • Stéphanie Prevost
  • Michel Rampaud
  • Karine Lopez
  • Eric Bonnet
  • Michèle Vanpee
  • Jean-François Giangrasso
  • Anne-France Pupet
  • Gérard Bouvet
  • Anaïs Ben Lamine
  • Hugues Brisset
  • Lisa Buoncristiani
  • Robert Sartorelli
  • Fabienne Marietti
  • Yoann Deplanque
  • Julie Longubardo
  • André Monaco
  • Emmanuelle Lourenco
  • Benoît Laroche
  • Maryse Reverberi
  • Bruno Lehebel
  • Myriam Guiral
  • Sébastien Brenot-Durand
  • Magali Vabre
  • Jean-Marc Galiano
  • Véronique Castillon
  • Patrick Giangrasso
  • Marie-Agnès Loubau
  • Pierre Brusquet
  • Geneviève Gay
  • Laurent Nicoli
  • Caroline Melemedjian
  • Patrice Crepin
  • Marie-Thérèse Fabbiani
  • Jean Claude Lopez
Andrée Samat
Andrée Samat Liste des Républicains
Pour Saint Cyr, Une Vision, Une Ambition
  • Andrée Samat
  • Eric Peterlin
  • Pascale Guirou
  • Bastien Salendres
  • Geneviève Cini
  • Jean-Michel Valentin
  • Michèle Salles
  • Christian Llena
  • Chrystelle Gohard
  • Mathieu Harrault
  • Lydie Toche
  • Christophe Peri
  • Evelyne Larlet-Loir
  • Didier Giallo
  • Estelle Frantz-Arnould
  • Christophe Guedon
  • Sandrine Maio
  • Maxime Reillat
  • Nathalie Deltour
  • Luciano Oddone
  • Delphine Mathieu
  • Victor Rosenthal
  • Lucie Brull
  • François Michel
  • Lise Rouy
  • Bernard Morieul
  • Anicée Beltran
  • Alain Hovsepian
  • Vanessa Kula
  • Michaël Raphard-Sragota
  • Hélène Bressolles
  • Frédéric Fouillon
  • Olivia Motus-Jaquier
  • Richard Vicari
  • Christine Voiron
Pierre Luciano
Pierre Luciano Liste divers droite
UNIS POUR SAINT CYR
  • Pierre Luciano
  • Astrid Manoukian
  • Pascal Cordeil
  • Stéphanie Penelon
  • Christian Abadie
  • Sabine Giacalone
  • Bruno Baixe
  • Virginie Breton
  • Antoine Bagno
  • Andréa Gallet
  • Jacques Lepachelet
  • Ambre Montlaur
  • Adrien Perdigon
  • Amandine Cidale
  • Richard Daumas
  • Cynthia Groc
  • Xavier Guion
  • Christine Orsini
  • Gregor Giustiniani
  • Évelyne Szohr
  • Yannick Guéguen
  • Karima Habchi
  • Laurent Perego
  • Michelle Naval
  • Nicolas Levallois
  • Lydia Duval
  • Lilian Nagy
  • Chantal Portero
  • Éric Balsano
  • Cécile Galiano
  • Félix Weygand
  • Fabienne Bertolucci
  • Louis Ferrara
  • Pauline Jacob
Yvan Maube
Yvan Maube Liste divers droite
YVAN 2026
  • Yvan Maube
  • Nathalie Germaine Marte
  • Alain Marcel Berard
  • Raymonde Baudoin
  • Christian Bernard Frederic Gagniere
  • Carine Jocelyne Bertrand
  • Dominique Hocquet
  • Ingrid Lecornu
  • Christian Pompilius
  • Stephanie Alberte Lucienne Estublier Morellini
  • Gilles Di Rosa
  • Corinne Pierrette Patricia Sanna
  • Thierry Ehni
  • Karelle Matteoda Seux
  • Eric Pascal Meguerdit
  • Celine Jeanine Foster
  • Gregory Merlin
  • Fabienne Pardi
  • Maziout Arrar
  • Stephanie Genevieve Bach
  • Enzo Banchetti
  • Alexandra Bussez
  • Jean-Christophe Yves Henri Pontier
  • Angelique Ambre
  • Jerome Philippe Pinchon
  • Clara Pourcelly
  • Charles Honore Yves Seris
  • Elodie Soler
  • Mehdi Lacquemant
  • Geraldine Pey-Stoppolani
  • Benoit Kosch
  • Veronique Clotilde Colette Chantal Sisco
  • Laurent Robert Elie Acalet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Barthélemy
Philippe Barthélemy (25 élus) Ensemble pour saint-cyr 		2 553 50,53%
  • Philippe Barthélemy
  • Andrée Samat
  • Louis Ferrara
  • Anne-Laure Beaudoin
  • Pierre Luciano
  • Michèle Vanpee
  • Bruno Joannon
  • Chrystelle Gohard
  • Frédéric Herbaut
  • Helen Etchanchu
  • Pascal Cordeil
  • Astrid Manoukian
  • Yannick Gueguen
  • Pascale Guirou
  • Yohann Pamelle
  • Sabine Giacalone
  • Jean-Michel Valentin
  • Laurene Catani
  • Jacques Lepachelet
  • Christine Orsini
  • Bruno Baixe
  • Ambre Montlaur
  • Christian Peyrard
  • Cynthia Groc
  • Jean Paul Roche
Yvan Maube
Yvan Maube (6 élus) Notre force pour saint cyr 		1 773 35,09%
  • Yvan Maube
  • Beatrice Aïello
  • Alain Berard
  • Mireille Neviere-Maestroni
  • Dominique Hocquet
  • Corinne Roche-Sanna
Dominique Olivier
Dominique Olivier (2 élus) Avec vous, un nouvel elan 		726 14,37%
  • Dominique Olivier
  • Laura Genevois
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Mer
Taux de participation 46,34%
Taux d'abstention 53,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 158

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Barthélemy
Philippe Barthélemy Ensemble pour saint-cyr 		2 139 48,84%
Yvan Maube
Yvan Maube Notre force pour saint cyr 		1 499 34,23%
Dominique Olivier
Dominique Olivier Avec vous, un nouvel elan 		741 16,92%
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Mer
Taux de participation 40,20%
Taux d'abstention 59,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 479

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Barthélemy
Philippe Barthélemy (26 élus) Ensemble pour saint cyr 		3 356 51,87%
  • Philippe Barthélemy
  • Andrée Samat
  • Louis Ferrara
  • Michèle Vanpee
  • Frédéric Herbaut
  • Pascale Nouyrigat
  • Bruno Joannon
  • Chrystelle Gohard
  • Patrice Cattaui
  • Marie-Claire Pelot-Pappalardo
  • Antoine Bagno
  • Marguerite Trogno
  • Pierre Luciano
  • Isabelle Vidal
  • Jean-Pierre Le Van Da
  • Sabine Giacalone
  • Yannick Gueguen
  • Christine Manfredi-Marin
  • Gérard Buoncristiani
  • Amandine Cidale
  • Jean-Michel Valentin
  • Olivia Motus-Jaquier
  • Jean-Paul Roche
  • Angèle Bertoia
  • Louis Saout
  • Christine Orsini
Elisabeth Lalesart
Elisabeth Lalesart (3 élus) Saint cyr bleu marine 		1 399 21,62%
  • Elisabeth Lalesart
  • Jean-Luc Bernard
  • Stephanie Leite
Claude Giuliano
Claude Giuliano (2 élus) Saint cyr reussir ensemble 		946 14,62%
  • Claude Giuliano
  • Michelle Negrel-Salles
Philippe Serre
Philippe Serre (2 élus) Pour saint cyr, un nouvel elan 		768 11,87%
  • Philippe Serre
  • Marie-Pierre Valverde
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Mer
Taux de participation 61,66%
Taux d'abstention 38,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Nombre de votants 6 612

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