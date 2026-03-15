Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Cyr-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Cyr-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer
13:46 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Saint-Cyr-sur-Mer ?
À Saint-Cyr-sur-Mer, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,98 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 2 405 340 € la même année. Une somme loin des 5 271 300 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Cyr-sur-Mer atteint désormais un peu plus de 38,25 % en 2024 (contre 22,76 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Cyr-sur-Mer a atteint environ 1 651 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 364 € relevés en 2020.
11:59 - Élections de 2020 à Saint-Cyr-sur-Mer : une triangulaire pour conclure le scrutin
Les résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Cyr-sur-Mer ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Philippe Barthélemy (Divers droite) a imposé son rythme en récoltant 48,84% des bulletins. À sa poursuite, Yvan Maube (Divers droite) a obtenu 34,23% des suffrages. Dominique Olivier (Divers gauche) a suivi, obtenant 16,92% des bulletins. Un retard important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Philippe Barthélemy l'a finalement emporté avec 50,53% des bulletins, face à Yvan Maube rassemblant 1 773 votants (35,09%) et Dominique Olivier avec 726 suffrages (14,37%). L'avance de départ s'est vérifiée et encore amplifiée, aboutissant à une victoire écrasante. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute profité des voix des listes de droite éliminées, ajoutant 414 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Saint-Cyr-sur-Mer
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Saint-Cyr-sur-Mer sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Parcourez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Saint-Cyr-sur-Mer. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer
|Tête de listeListe
|
Sylvie Vinceneux
Liste d'union à gauche
Saint-Cyr à gauche vers une ville juste et solidaire
|
|
Philippe Serre
Liste divers centre
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR
|
|
Andrée Samat
Liste des Républicains
Pour Saint Cyr, Une Vision, Une Ambition
|
|
Pierre Luciano
Liste divers droite
UNIS POUR SAINT CYR
|
|
Yvan Maube
Liste divers droite
YVAN 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Barthélemy (25 élus) Ensemble pour saint-cyr
|2 553
|50,53%
|
|Yvan Maube (6 élus) Notre force pour saint cyr
|1 773
|35,09%
|
|Dominique Olivier (2 élus) Avec vous, un nouvel elan
|726
|14,37%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-sur-Mer
|Taux de participation
|46,34%
|Taux d'abstention
|53,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 158
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Barthélemy Ensemble pour saint-cyr
|2 139
|48,84%
|Yvan Maube Notre force pour saint cyr
|1 499
|34,23%
|Dominique Olivier Avec vous, un nouvel elan
|741
|16,92%
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-sur-Mer
|Taux de participation
|40,20%
|Taux d'abstention
|59,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 479
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Barthélemy (26 élus) Ensemble pour saint cyr
|3 356
|51,87%
|
|Elisabeth Lalesart (3 élus) Saint cyr bleu marine
|1 399
|21,62%
|
|Claude Giuliano (2 élus) Saint cyr reussir ensemble
|946
|14,62%
|
|Philippe Serre (2 élus) Pour saint cyr, un nouvel elan
|768
|11,87%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-sur-Mer
|Taux de participation
|61,66%
|Taux d'abstention
|38,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,16%
|Nombre de votants
|6 612
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