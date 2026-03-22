Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Cyr-sur-Mer

Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Cyr-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Serre
Philippe Serre Liste divers centre
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR
  • Philippe Serre
  • Stéphanie Prevost
  • Michel Rampaud
  • Karine Lopez
  • Eric Bonnet
  • Michèle Vanpee
  • Jean-François Giangrasso
  • Anne-France Pupet
  • Gérard Bouvet
  • Anaïs Ben Lamine
  • Hugues Brisset
  • Lisa Buoncristiani
  • Robert Sartorelli
  • Fabienne Marietti
  • Yoann Deplanque
  • Julie Longubardo
  • André Monaco
  • Emmanuelle Lourenco
  • Benoît Laroche
  • Maryse Reverberi
  • Bruno Lehebel
  • Myriam Guiral
  • Sébastien Brenot-Durand
  • Magali Vabre
  • Jean-Marc Galiano
  • Véronique Castillon
  • Patrick Giangrasso
  • Marie-Agnès Loubau
  • Pierre Brusquet
  • Geneviève Gay
  • Laurent Nicoli
  • Caroline Melemedjian
  • Patrice Crepin
  • Marie-Thérèse Fabbiani
  • Jean Claude Lopez
Andrée Samat
Andrée Samat Liste des Républicains
Pour Saint Cyr, Une Vision, Une Ambition
  • Andrée Samat
  • Eric Peterlin
  • Pascale Guirou
  • Bastien Salendres
  • Geneviève Cini
  • Jean-Michel Valentin
  • Michèle Salles
  • Christian Llena
  • Chrystelle Gohard
  • Mathieu Harrault
  • Lydie Toche
  • Christophe Peri
  • Evelyne Larlet-Loir
  • Didier Giallo
  • Estelle Frantz-Arnould
  • Christophe Guedon
  • Sandrine Maio
  • Maxime Reillat
  • Nathalie Deltour
  • Luciano Oddone
  • Delphine Mathieu
  • Victor Rosenthal
  • Lucie Brull
  • François Michel
  • Lise Rouy
  • Bernard Morieul
  • Anicée Beltran
  • Alain Hovsepian
  • Vanessa Kula
  • Michaël Raphard-Sragota
  • Hélène Bressolles
  • Frédéric Fouillon
  • Olivia Motus-Jaquier
  • Richard Vicari
  • Christine Voiron
Pierre Luciano
Pierre Luciano Liste divers droite
UNIS POUR SAINT CYR
  • Pierre Luciano
  • Astrid Manoukian
  • Pascal Cordeil
  • Stéphanie Penelon
  • Christian Abadie
  • Sabine Giacalone
  • Bruno Baixe
  • Virginie Breton
  • Antoine Bagno
  • Andréa Gallet
  • Jacques Lepachelet
  • Ambre Montlaur
  • Adrien Perdigon
  • Amandine Cidale
  • Richard Daumas
  • Cynthia Groc
  • Xavier Guion
  • Christine Orsini
  • Gregor Giustiniani
  • Évelyne Szohr
  • Yannick Guéguen
  • Karima Habchi
  • Laurent Perego
  • Michelle Naval
  • Nicolas Levallois
  • Lydia Duval
  • Lilian Nagy
  • Chantal Portero
  • Éric Balsano
  • Cécile Galiano
  • Félix Weygand
  • Fabienne Bertolucci
  • Louis Ferrara
  • Pauline Jacob

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre LUCIANO
Pierre LUCIANO (Ballotage) UNIS POUR SAINT CYR 		2 681 34,98%
Andrée SAMAT
Andrée SAMAT (Ballotage) Pour Saint Cyr, Une Vision, Une Ambition 		2 190 28,57%
Yvan MAUBE
Yvan MAUBE (Ballotage) YVAN 2026 		1 348 17,59%
Philippe SERRE
Philippe SERRE (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR 		954 12,45%
Sylvie VINCENEUX
Sylvie VINCENEUX Saint-Cyr à gauche vers une ville juste et solidaire 		492 6,42%
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Mer
Taux de participation 65,08%
Taux d'abstention 34,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 7 799

Source : ministère de l’Intérieur

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