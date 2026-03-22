Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Cyr-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Cyr-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer
11:48 - Un premier constat à Saint-Cyr-sur-Mer avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer ont vu Pierre Luciano (Divers droite) s'imposer dimanche dernier avec 34,98 % des bulletins valides. À sa suite, Andrée Samat (Les Républicains) a obtenu la seconde place avec 28,57 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 17,59 %, Yvan Maube, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Philippe Serre, avec la nuance Divers centre, a obtenu 12,45 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Saint-Cyr-sur-Mer, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 65,08 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Saint-Cyr-sur-Mer
Le deuxième tour des élections municipales à Saint-Cyr-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Serre
Liste divers centre
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR
|
|
Andrée Samat
Liste des Républicains
Pour Saint Cyr, Une Vision, Une Ambition
|
|
Pierre Luciano
Liste divers droite
UNIS POUR SAINT CYR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre LUCIANO (Ballotage) UNIS POUR SAINT CYR
|2 681
|34,98%
|Andrée SAMAT (Ballotage) Pour Saint Cyr, Une Vision, Une Ambition
|2 190
|28,57%
|Yvan MAUBE (Ballotage) YVAN 2026
|1 348
|17,59%
|Philippe SERRE (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR
|954
|12,45%
|Sylvie VINCENEUX Saint-Cyr à gauche vers une ville juste et solidaire
|492
|6,42%
|Participation au scrutin
|Saint-Cyr-sur-Mer
|Taux de participation
|65,08%
|Taux d'abstention
|34,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|7 799
Source : ministère de l’Intérieur
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