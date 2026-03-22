Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Serre à Saint-Cyr-sur-Mer (UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR)

Engagement pour Saint-Cyr

Le projet de Philippe Serre pour Saint-Cyr-sur-Mer repose sur un engagement fort envers la commune. Il souhaite rassembler des citoyens engagés et compétents pour construire un avenir meilleur. La responsabilité de servir la ville est au cœur de son approche, avec une attention particulière portée aux besoins des habitants.

Vision pour l'avenir

La vision de Philippe Serre est à la fois simple et ambitieuse, visant à respecter le passé tout en répondant aux enjeux actuels. Il met l'accent sur la nécessité de comprendre le présent pour construire un avenir durable. Cette approche inclut des aspects tels que la sécurité, la santé, et la dynamique économique de la commune.

Gestion responsable

Le projet de Philippe Serre se fonde sur une gestion responsable et transparente des ressources de la commune. Il prône un développement maîtrisé qui préserve l'environnement et le littoral de Saint-Cyr-sur-Mer. Le soutien aux commerces locaux et aux associations est également une priorité pour renforcer le tissu social de la ville.

Proximité avec les habitants

Philippe Serre s'engage à être un maire proche et à l'écoute des citoyens. Il souhaite établir un dialogue constant avec les habitants pour mieux comprendre leurs besoins et attentes. Cette proximité est essentielle pour instaurer un climat de confiance et de collaboration au sein de la commune.