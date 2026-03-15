Résultat municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer (83270) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Cyr-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre LUCIANO
Pierre LUCIANO UNIS POUR SAINT CYR 		2 681 34,98%
Andrée SAMAT
Andrée SAMAT Pour Saint Cyr, Une Vision, Une Ambition 		2 190 28,57%
Yvan MAUBE
Yvan MAUBE YVAN 2026 		1 348 17,59%
Philippe SERRE
Philippe SERRE UN SOUFFLE NOUVEAU POUR SAINT-CYR 		954 12,45%
Sylvie VINCENEUX
Sylvie VINCENEUX Saint-Cyr à gauche vers une ville juste et solidaire 		492 6,42%
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Mer
Taux de participation 65,08%
Taux d'abstention 34,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 7 799

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Saint-Cyr-sur-Mer

En savoir plus sur Saint-Cyr-sur-Mer