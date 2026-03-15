En direct

19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Cyr-sur-Mer La démographie et la situation socio-économique de Saint-Cyr-sur-Mer contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 24% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 15,92% ont plus de 75 ans. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (46,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 8270 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,81%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,58%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 46,82%, comme à Saint-Cyr-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Saint-Cyr-sur-Mer Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des municipales à Saint-Cyr-sur-Mer en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 29,02% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 52,73% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 30,13% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 52,21% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,55% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 49,86% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Saint-Cyr-sur-Mer classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En ce jour de municipales à Saint-Cyr-sur-Mer, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 59,80 % lors des précédentes élections municipales, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors qu'à cause du coronavirus, une part importante des électeurs avaient renoncé à se déplacer. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention se fixer à 24,75 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 51,36 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 27,72 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,53 %. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats à Saint-Cyr-sur-Mer ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,55%). Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Saint-Cyr-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Frank Giletti (Rassemblement National) avec 49,86% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Saint-Cyr-sur-Mer s'était résolument ancrée à le Rassemblement national Lors des législatives de 2022, les votants de Saint-Cyr-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Frank Giletti (RN) avec 30,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,21%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Cyr-sur-Mer qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen en tête avec 29,02% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 26,87%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,73% pour Marine Le Pen, contre 47,27% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Saint-Cyr-sur-Mer s'inscrit comme une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Saint-Cyr-sur-Mer ? À Saint-Cyr-sur-Mer, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 13,98 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 2 405 340 € la même année. Une somme loin des 5 271 300 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Saint-Cyr-sur-Mer atteint désormais un peu plus de 38,25 % en 2024 (contre 22,76 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Saint-Cyr-sur-Mer a atteint environ 1 651 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 364 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 à Saint-Cyr-sur-Mer : une triangulaire pour conclure le scrutin Les résultats des élections municipales il y a six ans à Saint-Cyr-sur-Mer ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Philippe Barthélemy (Divers droite) a imposé son rythme en récoltant 48,84% des bulletins. À sa poursuite, Yvan Maube (Divers droite) a obtenu 34,23% des suffrages. Dominique Olivier (Divers gauche) a suivi, obtenant 16,92% des bulletins. Un retard important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Philippe Barthélemy l'a finalement emporté avec 50,53% des bulletins, face à Yvan Maube rassemblant 1 773 votants (35,09%) et Dominique Olivier avec 726 suffrages (14,37%). L'avance de départ s'est vérifiée et encore amplifiée, aboutissant à une victoire écrasante. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute profité des voix des listes de droite éliminées, ajoutant 414 voix supplémentaires entre les deux tours.