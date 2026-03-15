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19:20 - Saint-Cyr-sur-Morin : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans les rues de Saint-Cyr-sur-Morin, les élections s'achèvent. Dotée de 934 logements pour 1 943 habitants, la densité de la ville est de 102 habitants par km². Ses 137 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 572 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (81,37%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 26,72% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 49,30% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 468,68 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. En somme, Saint-Cyr-sur-Morin incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Saint-Cyr-sur-Morin ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Saint-Cyr-sur-Morin il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 29,51% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,67% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 28,43% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national réunissait 54,41% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 43,12% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 48,72% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 53,86% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Julien Limongi.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Saint-Cyr-sur-Morin ? Pour cette élection municipale 2026, la mobilisation des votants à Saint-Cyr-sur-Morin sera essentielle dans la conclusion du scrutin. Les archives d'il y a six ans montrent que 703 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 48,92 %, un score dans la norme alors que la pandémie du coronavirus avait maintenu chez eux de nombreux électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 129 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 79,17 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 52,74 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,42 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 48,58 % des inscrits. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée civiquement engagée par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Saint-Cyr-sur-Morin Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Julien Limongi (Rassemblement National) en tête avec 48,72% au premier tour, devant Mathieu Garnier (Union de la gauche) avec 26,71%. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Limongi culminant à 53,86% des votes sur place. Les Européennes avant la dissolution à Saint-Cyr-sur-Morin avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,12%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 11,77% des suffrages. .

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Saint-Cyr-sur-Morin ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Cyr-sur-Morin s'affirme comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Cyr-sur-Morin plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 29,51% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 19,13%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,67% pour Marine Le Pen, contre 44,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Saint-Cyr-sur-Morin plébiscitaient Aymeric Durox (RN) avec 28,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,41%.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Saint-Cyr-sur-Morin En ce qui concerne la fiscalité locale de Saint-Cyr-sur-Morin, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 663 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 649 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 39,22 % en 2024 (contre environ 21,22 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 26 790 € de recettes en 2024, loin des 352 790 € enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 15,56 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Saint-Cyr-sur-Morin : une élection pliée dès le premier round Dans la commune de Saint-Cyr-sur-Morin, les dynamiques politiques locales sont aujourd'hui encore façonnées par le verdict des dernières municipales en date. Au soir du premier tour à l'époque, Edith Théodose-Poma a distancé ses concurrents en totalisant 497 bulletins (73,84%). Deuxième, Pierre Allard a obtenu 26,15% des votes. Ce triomphe au premier tour de Edith Théodose-Poma a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Morin, ce décor constitue un point de départ particulier. Faire basculer une telle majorité représentera une tâche colossale pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.