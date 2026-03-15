Résultat municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Morin (77750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Cyr-sur-Morin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Cyr-sur-Morin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Cyr-sur-Morin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Francis Marcel DELARUE
Francis Marcel DELARUE (16 élus) ENGAGEMENT, INDÉPENDANCE ET PROXIMITÉ 		562 67,47%
  • Francis Marcel DELARUE
  • Stéphanie MONTICO
  • Bruno KOLODZIEJ
  • Catherine HENNEPEAUX
  • Pierre ALLARD
  • Marguerite LAFOND
  • Jacques GODARD
  • Isabelle VARRON
  • Gurvan JUDAS
  • Minh-Tuyen GUICHETEAU
  • Anthony BOUSSAUD
  • Anne BESSIÈRE
  • Christophe COLLIN
  • Edith THÉODOSE POMA
  • Marlon PALISSE
  • Sandrine PAYET
Kai GIBERT
Kai GIBERT (3 élus) LES HABITANTS D'ABORD 		271 32,53%
  • Kai GIBERT
  • Patricia PINCHEMEL
  • Majid FEKIR
Participation au scrutin Saint-Cyr-sur-Morin
Taux de participation 57,82%
Taux d'abstention 42,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 865

Source : ministère de l’Intérieur

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