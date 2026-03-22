Résultat municipale 2026 à Saint-Denis-d'Oléron (17650) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-d'Oléron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Denis-d'Oléron, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-d'Oléron [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabienne FORD (11 élus) Saint Denis en toute clarté
|410
|37,72%
|
|Alain BOSI (2 élus) COEUR DYONISIEN
|369
|33,95%
|
|Jérôme BOUILLY (2 élus) SAINT-DENIS AUTHENTIQUE DYNAMIQUE ET ENGAGÉE
|308
|28,33%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Denis-d'Oléron
|Taux de participation
|76,08%
|Taux d'abstention
|23,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Nombre de votants
|1 110
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Denis-d'Oléron - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabienne FORD (Ballotage) Saint Denis en toute clarté
|348
|35,47%
|Alain BOSI (Ballotage) COEUR DYONISIEN
|323
|32,93%
|Jérôme BOUILLY (Ballotage) SAINT-DENIS AUTHENTIQUE DYNAMIQUE ET ENGAGÉE
|310
|31,60%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis-d'Oléron
|Taux de participation
|69,23%
|Taux d'abstention
|30,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|1 010
Election municipale 2026 à Saint-Denis-d'Oléron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Denis-d'Oléron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Denis-d'Oléron.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Denis-d'Oléron
18:36 - Saint-Denis-d'Oléron : retour sur le dernier verdict politique en date
Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Saint-Denis-d'Oléron avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,68%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 17,90% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Saint-Denis-d'Oléron avaient ensuite favorisé Aymeric Mongelous (Rassemblement National) avec 38,02% au premier tour, devant Christophe Plassard (Horizons) avec 36,48%. Mais c'est néanmoins Christophe Plassard (Horizons) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 58,07% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Saint-Denis-d'Oléron a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
15:57 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Saint-Denis-d'Oléron
À Saint-Denis-d'Oléron, les résultats du scrutin municipal précédent ont été riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Joseph Huot a raflé la première place en rassemblant 444 bulletins (58,26%). Sur la seconde marche, Nicolas Ceccaldi a capté 318 voix (41,73%). Ce succès d'emblée de Joseph Huot a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Saint-Denis-d'Oléron, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire sans appel, la tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Le 2e tour des élections à Saint-Denis-d'Oléron doit départager 3 listes
Comme le précisent les candidatures au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la liste de Fabienne Ford (DIV), la liste de Jérôme Bouilly (DIV) et la liste menée par Alain Bosi (DIV) sont donc alignés ce dimanche pour ce deuxième passage aux urnes. À 18 heures, le bureau de vote de Saint-Denis-d'Oléron ferme.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Saint-Denis-d'Oléron il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Saint-Denis-d'Oléron, c'est Fabienne Ford qui est arrivée en tête avec 35,47 % des votes. Dans son sillage, Alain Bosi s'est classé deuxième avec 32,93 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jérôme Bouilly s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Saint-Denis-d'Oléron, l'élection a vu 69,23 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
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