Résultat municipale 2026 à Saint-Denis-d'Oléron (17650) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-d'Oléron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Denis-d'Oléron, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-d'Oléron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne FORD
Fabienne FORD (11 élus) Saint Denis en toute clarté 		410 37,72%
  • Fabienne FORD
  • Jean-Marie DHENNE
  • Sandrine CHEDAL
  • Alain CHARLET
  • Barbara DESNOYER
  • Patrick MULLER
  • Marina BERNARD
  • Pascal MARMET
  • Muriel MARTIN
  • Bruno BECEDE
  • Florence LARGEAU
Alain BOSI
Alain BOSI (2 élus) COEUR DYONISIEN 		369 33,95%
  • Alain BOSI
  • Aurelie Caroline DAUPHIN
Jérôme BOUILLY
Jérôme BOUILLY (2 élus) SAINT-DENIS AUTHENTIQUE DYNAMIQUE ET ENGAGÉE 		308 28,33%
  • Jérôme BOUILLY
  • Marion RAMOS
Participation au scrutin Saint-Denis-d'Oléron
Taux de participation 76,08%
Taux d'abstention 23,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 1 110

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Denis-d'Oléron - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne FORD
Fabienne FORD (Ballotage) Saint Denis en toute clarté 		348 35,47%
Alain BOSI
Alain BOSI (Ballotage) COEUR DYONISIEN 		323 32,93%
Jérôme BOUILLY
Jérôme BOUILLY (Ballotage) SAINT-DENIS AUTHENTIQUE DYNAMIQUE ET ENGAGÉE 		310 31,60%
Participation au scrutin Saint-Denis-d'Oléron
Taux de participation 69,23%
Taux d'abstention 30,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 1 010

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