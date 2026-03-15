Résultat municipale 2026 à Saint-Denis-de-Jouhet (36230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Denis-de-Jouhet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Denis-de-Jouhet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-de-Jouhet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno SIMON
Bruno SIMON (13 élus) Une équipe expérimentée et dynamique pour St Denis De Jouhet 		335 67,81%
  • Bruno SIMON
  • Camille DESABRES
  • Pascal CUTARD
  • Alexandra TRIGAUD
  • Jean-Luc RICHARD
  • Audrey LENNE
  • Laurent DUVIGNAC
  • Noémie CHAMBRIER
  • Jacques LABESSE
  • Laëtitia DECREUX
  • Laurent BOUQUIN
  • Céline DENIS
  • Nicolas CHIAPPE
André FAURE
André FAURE (2 élus) Bien vivre ensemble 		159 32,19%
  • André FAURE
  • Nathalie DAGNEAUX
Participation au scrutin Saint-Denis-de-Jouhet
Taux de participation 72,97%
Taux d'abstention 27,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 529

Source : ministère de l’Intérieur

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