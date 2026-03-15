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19:18 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Denis-de-Jouhet Devant le bureau de vote de Saint-Denis-de-Jouhet, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 8,79% d'agriculteurs pour 969 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 57 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 14,04% des résidents sont des enfants, et 13,62% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 48,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 32,75% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 6,26 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Saint-Denis-de-Jouhet contribue à édifier l'avenir de la France.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Saint-Denis-de-Jouhet Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière bataille municipale à Saint-Denis-de-Jouhet en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 32,16% des suffrages lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron dans la ville avec 49,42% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 22,95% au candidat RN au tour 1. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 43,48% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 43,42% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 44,58% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il finira avec 50,00% le dimanche suivant.

16:58 - À Saint-Denis-de-Jouhet, la participation s'annonce forte aux municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Saint-Denis-de-Jouhet, le premier round du scrutin municipal avait vu 61,84 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 457 votants qui s'étaient manifestés, le coronavirus ayant impacté fortement la compétition. Notons que les élections municipales sont en effet traditionnellement, avec les élections présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre attiré les électeurs, avec 75,68 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 24,32 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 54,76 % des électeurs (soit environ 385 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 72,60 %, bien au-delà des 50,20 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste du pays. Dans le cadre de cette élection municipale à Saint-Denis-de-Jouhet, cette particularité aura en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Saint-Denis-de-Jouhet : retour sur les derniers scrutins en date Les élections européennes 2024 à Saint-Denis-de-Jouhet avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (43,42%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait recueilli 11,76% des votes. Les législatives à Saint-Denis-de-Jouhet quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Marc Siffert (Union de l'extrême droite) en pole position avec 44,58% au premier tour, devant Nicolas Forissier (Les Républicains) avec 38,15%. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Forissier (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 50,00% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Saint-Denis-de-Jouhet a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une zone pivot, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Saint-Denis-de-Jouhet ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Denis-de-Jouhet était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 32,16% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,54%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,58% pour Emmanuel Macron, contre 49,42% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Denis-de-Jouhet plébiscitaient Nicolas Forissier (LR) avec 40,79% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Forissier virant de nouveau en tête avec 56,52% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Saint-Denis-de-Jouhet Signe d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Saint-Denis-de-Jouhet, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 23,41 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 39 600 euros environ la même année. Un montant loin des 177 920 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Saint-Denis-de-Jouhet a évolué pour se fixer à 28,63 % en 2024 (contre 12,42 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Denis-de-Jouhet a représenté 476 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 489 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Saint-Denis-de-Jouhet Les résultats des dernières municipales à Saint-Denis-de-Jouhet ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Signalons que les votants avaient la possibilité de choisir plusieurs candidats à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Pascal Cutard a récolté le plus de votes avec 89,67% des soutiens, devançant Lucie Renault qui a rassemblé 89,22% des bulletins valides. Les deux premiers candidats se tenaient dans un mouchoir de poche. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Saint-Denis-de-Jouhet, cette logique très particulière sera de nouveau observée avec attention. Le mode de scrutin spécifique sans liste appartient toutefois au passé.