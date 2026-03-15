Résultat municipale 2026 à Saint-Denis-de-Pile (33910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Denis-de-Pile a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Denis-de-Pile, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-de-Pile [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne FONTENEAU
Fabienne FONTENEAU (26 élus) Saint Denis de Pile Terre d'avenir 		1 952 73,60%
  • Fabienne FONTENEAU
  • Eric NICOLETTI
  • Colette LAGARDE
  • Hervé Luc ALEXANDRE
  • Myriam CHAUVEL
  • Michel EYMAS
  • Christine LAFORGUE
  • Pascal PERAULT
  • Michèle DAUGE
  • Frédéric BONNER
  • Marie-Claude SOUDRY
  • Jean-Michel LEJARD
  • Ophélie BONNET
  • Claude PERDIGOU
  • Marie-France BERTHOMMÉ
  • Nicolas COURCELLE-CHASSIN
  • Sylvie SHARPE
  • Sébastien LABORDE
  • Alice BRODU
  • Vincent SCHNEIDER
  • Drissia AZLOUNI
  • Pierre GAUTHIER
  • Catherine CARRERE
  • Emmanuël RIBÉREAU
  • Marie-Laure DELY
  • Gérald DECAESTEKE
Cécile GAMBEAU
Cécile GAMBEAU (3 élus) Pour Saint-Denis autrement 		700 26,40%
  • Cécile GAMBEAU
  • Julien CARAYON
  • Christelle JONC
Participation au scrutin Saint-Denis-de-Pile
Taux de participation 62,49%
Taux d'abstention 37,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 2 732

Source : ministère de l’Intérieur

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