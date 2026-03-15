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19:17 - Démographie et politique à Saint-Denis-de-Pile, un lien étroit La démographie et le profil socio-économique de Saint-Denis-de-Pile contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec une densité de population de 209 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,47%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2940 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,73%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,63%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Saint-Denis-de-Pile mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,71% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Saint-Denis-de-Pile Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Saint-Denis-de-Pile en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 33,41% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,07% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 33,87% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le RN sécurisait 54,21% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 42,13% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 50,16% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Saint-Denis-de-Pile : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En 2020 à Saint-Denis-de-Pile, l'abstention s'était établie à 42,27 % au premier round, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays. C'étaient 2 323 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 21,14 % dans la ville (78,86 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,06 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 31,20 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,26 % d'abstention. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur apparaît in fine comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Saint-Denis-de-Pile sera quoi qu'il en soit capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Saint-Denis-de-Pile : retour sur les derniers scrutins en date Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Saint-Denis-de-Pile avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,13% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Denis-de-Pile avaient ensuite propulsé aux avants-postes Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 50,16% au premier tour, devant Cécilia Fonseca (Union de la gauche) avec 24,96%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Les électeurs de Saint-Denis-de-Pile avaient franchement opté pour la droite radicale en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Denis-de-Pile comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Denis-de-Pile choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,41% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 23,49%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Denis-de-Pile, les électeurs accordaient 54,07% pour Marine Le Pen, contre 45,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Denis-de-Pile soutenaient en priorité Edwige Diaz (RN) avec 33,87% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,21%.

12:58 - Les premières élections à Saint-Denis-de-Pile depuis la réforme fiscale À Saint-Denis-de-Pile, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,48 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 89 400 euros environ la même année, en net recul par rapport aux 844 790 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Denis-de-Pile a évolué pour se fixer à 46,35 % en 2024 (contre 28,89 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Saint-Denis-de-Pile s'est chiffrée à environ 672 euros en 2024 (contre 639 € en 2020).

11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Denis-de-Pile Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont plus que jamais façonnés par l'issue des dernières élections municipales en date à Saint-Denis-de-Pile. Dès le premier tour de scrutin, Fabienne Fonteneau (Parti socialiste) a surclassé ses concurrents en récoltant 62,96% des bulletins. Sur la seconde marche, Chantal Dugourd (Divers) a rassemblé 37,03% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Parti socialiste a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Denis-de-Pile, ce décor pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.