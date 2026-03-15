Résultat municipale 2026 à Saint-Denis-de-Pile (33910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Denis-de-Pile a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Denis-de-Pile, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-de-Pile [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabienne FONTENEAU (26 élus) Saint Denis de Pile Terre d'avenir
|1 952
|73,60%
|
|Cécile GAMBEAU (3 élus) Pour Saint-Denis autrement
|700
|26,40%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Denis-de-Pile
|Taux de participation
|62,49%
|Taux d'abstention
|37,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|2 732
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Saint-Denis-de-Pile [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Saint-Denis-de-Pile en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Denis-de-Pile
19:17 - Démographie et politique à Saint-Denis-de-Pile, un lien étroit
La démographie et le profil socio-économique de Saint-Denis-de-Pile contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec une densité de population de 209 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,47%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2940 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,73%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,63%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Saint-Denis-de-Pile mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,71% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.
17:57 - Le RN attire de plus en plus les électeurs de Saint-Denis-de-Pile
Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Saint-Denis-de-Pile en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 33,41% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,07% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 33,87% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le RN sécurisait 54,21% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 42,13% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 50,16% pour le RN. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.
16:58 - Saint-Denis-de-Pile : des résultats d'ordinaire marqués par la participation
En 2020 à Saint-Denis-de-Pile, l'abstention s'était établie à 42,27 % au premier round, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays. C'étaient 2 323 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés, bon nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 21,14 % dans la ville (78,86 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,06 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 31,20 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 46,26 % d'abstention. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur apparaît in fine comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Saint-Denis-de-Pile sera quoi qu'il en soit capitale dans l'aboutissement du scrutin.
15:59 - Saint-Denis-de-Pile : retour sur les derniers scrutins en date
Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Saint-Denis-de-Pile avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,13% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Denis-de-Pile avaient ensuite propulsé aux avants-postes Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 50,16% au premier tour, devant Cécilia Fonseca (Union de la gauche) avec 24,96%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Une confirmation très claire des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.
14:57 - Les électeurs de Saint-Denis-de-Pile avaient franchement opté pour la droite radicale en 2022
La synthèse des votes de 2022 dépeint Saint-Denis-de-Pile comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Saint-Denis-de-Pile choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,41% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 23,49%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Denis-de-Pile, les électeurs accordaient 54,07% pour Marine Le Pen, contre 45,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Denis-de-Pile soutenaient en priorité Edwige Diaz (RN) avec 33,87% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,21%.
12:58 - Les premières élections à Saint-Denis-de-Pile depuis la réforme fiscale
À Saint-Denis-de-Pile, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,48 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 89 400 euros environ la même année, en net recul par rapport aux 844 790 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Saint-Denis-de-Pile a évolué pour se fixer à 46,35 % en 2024 (contre 28,89 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Saint-Denis-de-Pile s'est chiffrée à environ 672 euros en 2024 (contre 639 € en 2020).
11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Saint-Denis-de-Pile
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont plus que jamais façonnés par l'issue des dernières élections municipales en date à Saint-Denis-de-Pile. Dès le premier tour de scrutin, Fabienne Fonteneau (Parti socialiste) a surclassé ses concurrents en récoltant 62,96% des bulletins. Sur la seconde marche, Chantal Dugourd (Divers) a rassemblé 37,03% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Parti socialiste a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Saint-Denis-de-Pile, ce décor pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Saint-Denis-de-Pile (33910) ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Saint-Denis-de-Pile sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Saint-Denis-de-Pile sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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