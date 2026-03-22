Résultat municipale 2026 à Saint-Denis-en-Val (45560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-en-Val a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Denis-en-Val, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-en-Val [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann PORTUGUÈS
Yann PORTUGUÈS (21 élus) FAISONS VIVRE SAINT-DENIS-EN-VAL ENSEMBLE 		1 670 44,90%
  • Yann PORTUGUÈS
  • Catherine MARCON-DAROUSSIN
  • Patrice SORNIQUE
  • Christelle BOUCERONDE
  • Alexandre BOURDIN
  • Stéphanie BILLAY
  • Grégory CAMILLERI
  • Karine PONCELET
  • Bastien LAMPIRE
  • Anne MORIN MOTTAIS
  • Olivier KOCH MATHIAN
  • Karinne DALLIER MENEUX
  • Eric BERNARD
  • Caroline CYGLER SIMONNEAU
  • Florian ROULET-PLANTADE
  • Catherine MONGEARD
  • César LEMOINE
  • Chrystelle BASTARD
  • Jonathan JEAN-BAPTISTE
  • Pascale JULLIEN
  • Frédéric SUCHER
Jérôme RICHARD
Jérôme RICHARD (6 élus) SAINT-DENIS EN VAL NATURELLEMENT 		1 453 39,07%
  • Jérôme RICHARD
  • Laurence BELLAIS
  • Jérôme BROU
  • Monique GAULT
  • Denis JAVOY
  • Jocelyne FRÉMONDIÈRE
Gaby OULAMA
Gaby OULAMA (2 élus) UNION DIONYSIENNE 		596 16,03%
  • Gaby OULAMA
  • Virginie NÉAU
Participation au scrutin Saint-Denis-en-Val
Taux de participation 59,56%
Taux d'abstention 40,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Nombre de votants 3 774

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loiret ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Saint-Denis-en-Val - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann PORTUGUÈS
Yann PORTUGUÈS (Ballotage) FAISONS VIVRE SAINT-DENIS-EN-VAL ENSEMBLE 		1 474 40,21%
Jérôme RICHARD
Jérôme RICHARD (Ballotage) SAINT-DENIS EN VAL NATURELLEMENT 		1 346 36,72%
Gaby OULAMA
Gaby OULAMA (Ballotage) UNION DIONYSIENNE 		846 23,08%
Participation au scrutin Saint-Denis-en-Val
Taux de participation 59,17%
Taux d'abstention 40,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Nombre de votants 3 744

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