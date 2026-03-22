Résultat municipale 2026 à Saint-Denis-en-Val (45560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-en-Val a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Denis-en-Val, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis-en-Val [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann PORTUGUÈS (21 élus) FAISONS VIVRE SAINT-DENIS-EN-VAL ENSEMBLE
|1 670
|44,90%
|
|Jérôme RICHARD (6 élus) SAINT-DENIS EN VAL NATURELLEMENT
|1 453
|39,07%
|
|Gaby OULAMA (2 élus) UNION DIONYSIENNE
|596
|16,03%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Denis-en-Val
|Taux de participation
|59,56%
|Taux d'abstention
|40,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|3 774
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Saint-Denis-en-Val - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann PORTUGUÈS (Ballotage) FAISONS VIVRE SAINT-DENIS-EN-VAL ENSEMBLE
|1 474
|40,21%
|Jérôme RICHARD (Ballotage) SAINT-DENIS EN VAL NATURELLEMENT
|1 346
|36,72%
|Gaby OULAMA (Ballotage) UNION DIONYSIENNE
|846
|23,08%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis-en-Val
|Taux de participation
|59,17%
|Taux d'abstention
|40,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Nombre de votants
|3 744
Election municipale 2026 à Saint-Denis-en-Val [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Saint-Denis-en-Val sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Denis-en-Val.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Denis-en-Val
18:39 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Saint-Denis-en-Val
Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Saint-Denis-en-Val avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,02%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 20,16% des voix. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Denis-en-Val accordaient leurs suffrages à Stéphanie Rist (Majorité présidentielle) avec 33,24% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stéphanie Rist culminant à 65,29% des voix localement. L'orientation des électeurs de Saint-Denis-en-Val a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une ville politiquement partagée.
15:57 - Élections municipales 2020 : la victoire de Marie-Philippe Lubet à Saint-Denis-en-Val
Comment s'était achevé le dernier scrutin municipal à Saint-Denis-en-Val ? Au terme du premier tour, Marie-Philippe Lubet (Divers droite) a surclassé ses rivaux en recueillant 1 663 suffrages (69,43%). Dans la position du principal opposant, Yann Portugues (Divers gauche) a rassemblé 732 voix (30,56%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Saint-Denis-en-Val, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette suprématie ce dimanche, le camp adverse devra réaliser un grand bond dans les suffrages, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - À Saint-Denis-en-Val, Yann Portuguès, Gaby Oulama et Jérôme Richard s'affrontent ce dimanche
Selon les candidatures officielles au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Yann Portuguès, à la tête de "Faisons Vivre Saint-Denis-En-Val Ensemble", Gaby Oulama, à la tête de "Union Dionysienne" et Jérôme Richard et sa liste "Saint-Denis En Val Naturellement". Les 6 bureaux de vote de la ville de Saint-Denis-en-Val sont accessibles jusqu'à 18 heures pour recevoir les votants.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection à Saint-Denis-en-Val la semaine dernière ?
Pour le premier tour des élections municipales à Saint-Denis-en-Val, c'est Yann Portuguès qui a pris la tête en rassemblant 40,21 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jérôme Richard (Divers droite) s'est classé deuxième avec 36,72 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Gaby Oulama, étiqueté Extrême droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Saint-Denis-en-Val, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 40,83 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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