Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Saint-Denis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Saint-Denis.
L'actu des élections municipales 2026 à Saint-Denis
13:46 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Denis
Concernant la pression fiscale pesant sur Saint-Denis, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 908 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 897 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 36,73 % en 2024 (contre près de 23,79 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 2,39232 millions d'euros (2 392 320 € très exactement) en 2024, marquant une forte baisse face aux 32,87033 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 18,62 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.
11:59 - Une majorité Union de la gauche issue du résultat des élections municipales de 2020 à Saint-Denis
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Denis s'avère riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Ericka Bareigts (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 17 285 voix (42,69%). À sa poursuite, Didier Robert (Divers droite) a obtenu 10 073 bulletins valides (24,88%). Un large écart. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Ericka Bareigts l'a finalement emporté avec 26 309 voix (58,88%), face à Didier Robert rassemblant 18 368 votants (41,11%). La candidate étiquetée Union de la gauche a probablement bénéficié des voix des listes de gauche, récupérant 9 024 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Saint-Denis, ce décor pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Bureaux de vote à Saint-Denis : les horaires d'ouverture
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 134 bureaux de vote de Saint-Denis sont les suivants : de 8 h à 18 h. En 2026, les votants de Saint-Denis sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Parcourez ci-dessous tous les candidats à Saint-Denis. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Denis
|Tête de listeListe
|
Sonny Welmant
Liste de droite souverainiste
NOTRE HEURE C'EST MAINTENANT !
|
|
Jean Max Nativel
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT DIONYSIEN
|
|
Ericka Bareigts
Liste d'union à gauche
SAINT-DENIS POUR TOUS
|
|
Ludovic Sautron
Liste écologiste
SAINT-DENIS, UNE TERRE UN PEUPLE !
|
|
Stéphane Persée
Liste divers gauche
POUR TOUT SAINT-DENIS
|
|
Giovanni Payet
Liste divers gauche
LA VOIX CITOYENNE A SAINT-DENIS
|
|
Gaëlle Lebon
Liste d'extrême droite
LA FORCE D'AGIR POUR SAINT-DENIS !
|
|
René-Paul Victoria
Liste des Républicains
DIONYSIENS RASSEMBLÉS POUR CHANGER
|
|
Farid Mangrolia
Liste divers centre
TOUS DIONYSIENS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ericka Bareigts (44 élus) Saint-denis pour tous
|26 309
|58,88%
|
|Didier Robert (11 élus) Saint-denis c'est le moment
|18 368
|41,11%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|45,48%
|Taux d'abstention
|54,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|47 704
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ericka Bareigts Saint-denis pour tous
|17 285
|42,69%
|Didier Robert Saint-denis c'est le moment
|10 073
|24,88%
|Nassimah Dindar Saint-denis en l'air
|5 266
|13,00%
|Vanessa Payet Osons ensemble
|3 026
|7,47%
|Alain Armand Changer saint-denis ensemble
|1 574
|3,88%
|Yvette Duchemann Generation ecologie
|1 125
|2,77%
|Sonny Welmant Soyons les forces du changement
|956
|2,36%
|Magaly Onesio Astèr lo pép !
|880
|2,17%
|Rémy Massain Tous ensemble pour saint denis
|218
|0,53%
|Eric Beeharry Ensemble pour un nouveau saint-denis
|80
|0,19%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|40,54%
|Taux d'abstention
|59,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|42 325
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Annette (43 élus) Saint-denis pour tous
|32 596
|56,70%
|
|René-Paul Victoria (12 élus) Pour saint-denis
|24 886
|43,29%
|
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|62,93%
|Taux d'abstention
|37,07%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,98%
|Nombre de votants
|61 136
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilbert Annette Saint-denis pour tous
|21 635
|41,85%
|René-Paul Victoria Pour saint-denis
|13 117
|25,37%
|Michel Lagourgue Pour le reveil de saint-denis
|5 981
|11,57%
|Nadia Ramassamy Avenir meilleur pour saint-denis
|2 915
|5,63%
|Alexandre Laï-Kane-Cheong L'autre choix
|1 974
|3,81%
|Gino Ponin-Ballom Faire gagner saint-denis
|1 953
|3,77%
|Margarette Robert Mucy Saint-denis d'abord
|1 464
|2,83%
|Joseph Grondin Saint-denis bleu marine
|1 397
|2,70%
|Ismaïl Aboudou Ismael aboudou
|813
|1,57%
|Jean Alexandre Poleya Ensemble refondons saint-denis
|445
|0,86%
|Participation au scrutin
|Saint-Denis
|Taux de participation
|55,86%
|Taux d'abstention
|44,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,75%
|Nombre de votants
|54 274
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