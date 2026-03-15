Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Saint-Denis

Tête de listeListe
Sonny Welmant
Sonny Welmant Liste de droite souverainiste
NOTRE HEURE C'EST MAINTENANT !
  • Sonny Welmant
  • Christiane Secondis
  • Joseph Sitaya
  • Nadège Govindama Mariaye
  • Alex Labache
  • Bibinoussoura Attoumani
  • Raphaël Hoareau
  • Amina Siddat
  • Frédéric Sangelle
  • Leslie Ramin
  • Laoumi Youssouf
  • Valérie K'Grain
  • Mohamadi Bourra
  • Ketty Mounoussamy
  • Cyril Smith
  • Echa M'Madi
  • Samuel Hoarau
  • Hadidja Rachadi
  • Axel Techer
  • Lucie Naze
  • Ludovic Vingadachetty
  • Mira Cavalie
  • Marion Cassagne
  • Sabrina Welmant
  • Malikani Said Ali
  • Mireille Alvinsi
  • Franco Rassaby
  • Elsa Turpin
  • Philippe Treport
  • Dhoiharati Soulaimana
  • Romain Lafable
  • Arielle Anrfrane
  • Christian Daguet
  • Fezy Bazon
  • Ivan Grondin
  • Delphine Alvinsi
  • Chatrapatty Bhugwant
  • Arlette Ranorohanta
  • Patrick Sautron
  • Fatima Mhoudine
  • Mickaël M'Tima
  • Yvonne Nallamoutou
  • Anthony Delphine
  • Mélina Nadhoiri
  • Thierry Rivière
  • Fatoumia Ibouroi
  • David Malet
  • Aurore Labache
  • Dhoulanoune Bacar
  • Johanna Vahoie
  • Claude Benoit
  • Clara Boyer
  • Ibrahim Chambani
  • Rahimina Madi M'Colo
  • Athanase Sitaya
  • Toimaenti Mahamoud
  • Mohamed Mahamoud Ali
  • Nasra Abdou
  • Ibrahim Reziky
Jean Max Nativel
Jean Max Nativel Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT DIONYSIEN
  • Jean Max Nativel
  • Linda Ringuin
  • Jean Jacques Morel
  • Murielle Sisteron
  • Jean-Fred Mahalatchimy
  • Edith Nalem
  • Désiré Sautron
  • Corinne de Flore
  • Thierry Folgoat
  • Véronique Nativel
  • Victor-Andréa Perego-Magueresse
  • Sabine Bourane
  • Dimitri Smith
  • Marie Amina Said
  • Erick Turpin
  • Nadine Mitra
  • Daniel Toussaint
  • Loane Polladou
  • Claude François Hoarau
  • Johanna Azarhoussen
  • Marcel Eleonore
  • Caroline Dagard
  • Joseph Grondin
  • Julie Riviere
  • Pierre Michel Clain
  • Marie Nadège Banor
  • Philippe Louis-Jean
  • Joyce Degauque
  • Hary Fred Grondin
  • Natacha Mohamadi Madi
  • Charles Jonzo
  • Aurore Figuin
  • Olivier Grondin
  • Maryse Miranville
  • Ludovic Teorbe
  • Viviane Calcine
  • Jean-Pierre Grosset
  • Annie-Laure Lepinay
  • Michel Benitta
  • Aurélie Grondin
  • Raymond Premont
  • Nathalie Louis-Jean
  • Bruno Hoareau
  • Sandra Laverdun
  • Michel Serge Rosamel
  • Orlane Chan-Fook
  • Jimmy Bily
  • Julie Ringuin
  • René Hervé Jean-Bart
  • Alexandrine Espel
  • Jean Alex Itema Moucha
  • Séverine Ringuin
  • Issoufi Boinali
  • Marie Patricia Moutoussamy
  • Jimmy Bertrand
  • Carole Deniset
  • Hassani Mbae
  • Maely Mithra
  • Henri Laravine
Ericka Bareigts
Ericka Bareigts Liste d'union à gauche
SAINT-DENIS POUR TOUS
  • Ericka Bareigts
  • Jean-Pierre Riviere
  • Brigitte Adame
  • Jean-François Hoareau
  • Julie Pontalba
  • Gérard Francoise
  • Monique Orphé
  • Jean-Pierre Marchau
  • Geneviève Bommalais
  • David Belda
  • Pauline Bacca
  • Virgile Kichenin
  • Audrey Coridon
  • Patrice Bedier
  • Sonia Bardinot
  • Guillaume Kichenama
  • Alexandra Clain
  • Jacques Lowinsky
  • Joëlle Raharinosy
  • Arnaud Huguet
  • Marylise Isidore
  • Yassine Mangrolia
  • Julie Lallemand
  • Jean-Alexandre Poleya
  • Christèle Beaumier
  • Patrice Boulevart
  • Hendata M'Madi Mogne
  • Jean-Max Boyer
  • Véronique Malayandy
  • Olivier Refane
  • Marion Chauvot
  • Charles Kichenin Moutalou
  • Shënaz Damour
  • Philippe Algot
  • Claudette Clain
  • Marcel Testan
  • Sybille Boyer
  • Philippe Naillet
  • Audrey Belim
  • Giovanni Virapin Modely
  • Audrey Robert
  • Stéphane Depeche
  • Dany Santoulangue Gicquiaud
  • Thomas Robert
  • Larissa Mara
  • Maximin Assoune
  • Marina Ally-Isse
  • Xavier Layemar
  • Audrey Rougemont Payet
  • Stéphane Lim-Su-Kwaï
  • Tracy Natan
  • Mickaël Noël
  • Corinne Babef
  • Guy Leblond
  • Cédrine Dargel
  • Radj Cally
  • Catherine Mulot Rato
  • Claude Marodon
  • Arlette Zibel
  • Hilaire Chaffre
  • Sonia Parrot
Ludovic Sautron
Ludovic Sautron Liste écologiste
SAINT-DENIS, UNE TERRE UN PEUPLE !
  • Ludovic Sautron
  • Murielle Alma
  • Jean Hugo Fayol
  • Karine Payet
  • Zakaria Mall
  • Eloïse Ramassamy
  • Davy Vallée
  • Marie Francine Alcinous
  • Olivier Boyer
  • Nathalie Bourdieu
  • Vivian Boyer
  • Maguy Gence
  • Alain Hubert
  • Delphine Mougenot
  • Christopher Virassamy
  • Anaïs Alamele
  • Jean-Michel Babet
  • Claire Lenne
  • Bernard Tangatchy
  • Claudie Thione-Toye
  • Gaël Calpin
  • Betty Zopire
  • Jean Jérôme M'Tima
  • Nadezda Tse-Fat-Yuen
  • Patrick Boyer
  • Laurence Frebillot
  • Michel Du Peloux
  • Brigitte Riviere-Rimbert
  • Damien Payet
  • Sophie Morel
  • Claude Michel Espel
  • Marie Ronat
  • Didier Fontaine
  • Christine Madiot
  • Dimitri Turpin
  • Françoise Lauret
  • Guy Manguani
  • Myriam Brunel
  • Axel Panechou
  • Janine Riviere
  • Mickaël Boucher
  • Marie Pedre
  • Nelson Latchimy
  • Magalie Amplis
  • Eric Naminzo
  • Alexandra Gruchet
  • Gérard Raoul
  • Louise Riviere
  • Jean-Sébastien Hubert
  • Fabienne Cassam-Chenaï
  • Gérald Nourry
  • Parvizbanou Alibay Djina
  • Angelo Guarino
  • Gaëlle de Fabrique Saint-Tours
  • Erick Pinot
  • Dominique Alonso Garcia
  • Jean-Pierre Reyneau
  • Kristina Colodier
  • Jean Kapler
Stéphane Persée
Stéphane Persée Liste divers gauche
POUR TOUT SAINT-DENIS
  • Stéphane Persée
  • Fanny Lai-Leung Kwong
  • Gérard Cheung Lung
  • Magaly Onesio
  • Daniel Zitte
  • Stéphanie Riviere
  • Jean-Pierre Lion
  • Véronique Gonthier
  • Johny Miranville
  • Moina Ousseni
  • Eric Thevenin
  • Clara Dreinaza
  • Andriantiana Henderson
  • Margaret Lagrave
  • Gervais Nitram
  • Marie Sylvie Hoareau
  • Kaled Hamza
  • Marie Brigitte Jams
  • Laurent Padre
  • Anaïs Nallamoutou
  • Marius Copeau
  • Tatiana Dubaele
  • Anice Mambo
  • Adrienne Dorali
  • Pascal Moreau
  • Audrey Mamode
  • Dany Amavassy
  • Genevieve Lapierre
  • Fabrice Plante
  • Britanie Melade
  • Rémi Phalaris
  • Marie Sergine Virama
  • Luciano Techer
  • Monia Bassonville
  • Clément Damartin
  • Myriam Clain
  • Frederic Prudent
  • Maïté François-Marie
  • Loïc Baleinier
  • Leina Boinette
  • Jean-François Onezime
  • Corinne Techer
  • Ludovic Gravina
  • Loriane Copeau
  • Said Mahamoud
  • Laurence Paulee
  • Jean David Sery
  • Patricia Verelizier
  • Patrick Moniteur
  • Sophie Manique
  • Pascal Espel
  • Cléa Dreinaza
  • Serge Sellier
  • Alexandra Saïti
  • Ismael Ousseni
  • Marie Agnès Guichard
  • Daniel Clain
  • Kelly Pasquet
  • Harry Riviere
  • Emeline Lagrave
  • Idriss Miranville
Giovanni Payet
Giovanni Payet Liste divers gauche
LA VOIX CITOYENNE A SAINT-DENIS
  • Giovanni Payet
  • Marie-Dolène Atchama
  • Tanguy Sevat
  • Virginie Elssass
  • Vincent Ramaye
  • Agathe Lengaigne
  • David Lannic
  • Christelle Hassen
  • Julien Payet
  • Sophie Berne
  • Simon Robert
  • Annie Chamand
  • Patrice Fontaine
  • Mélanie Aïssaoui
  • Noël Conruyt
  • Natacha Bachelet
  • Jean Brenier
  • Marie-Claude Dijoux
  • Vivien Preschoux
  • Julie Le Beuze
  • Paul Laude
  • Marion Bisson
  • Eric Esnault
  • Alexandra Fontaine
  • Philippe Ravazza
  • Sylvaine Payet
  • Julien Orban
  • Charlotte Nando
  • Romain Verguin
  • Martine Vedapodagom
  • Ryan Batonnet
  • Joffrette Pause
  • Jean-Marc Sevat
  • Christine Royer
  • Benoit Techer
  • Carmen Carrillo
  • Eric Dehlinger
  • Aurelie Granger
  • Emmanuel Pons
  • Laëtitia Staël
  • François Rouge
  • Chloé Vivien
  • Thierry Brayette
  • Isabelle de Vulder
  • Anatole Debaize
  • Stéphanie Govin
  • Alain Nando
  • Noela Futol
  • David Debacker
  • Joëlle Leclanche
  • Dilan Samison
  • Claudine Guignardon
  • Serge Montagnan
  • Micheline Decooman
  • Lucas Geaufreau
  • Nicole Breurec
  • Michel Pastor
  • Nathalie Nauche
  • Cyril Denuet
  • Catherine Fontaine
  • François Subervie
Gaëlle Lebon
Gaëlle Lebon Liste d'extrême droite
LA FORCE D'AGIR POUR SAINT-DENIS !
  • Gaëlle Lebon
  • Fabrice Jams
  • Marie France Samourgompoullé
  • Pierrot Pausé
  • Sophie Maillot
  • Gino Ponin-Ballom
  • Mageswari Permale
  • Hutson Andy
  • Leila Akhoun
  • Asokan Velin
  • Joshua Inidry
  • Josué Panechou
  • Coralie Yacoub
  • Freddy Jean-Jacques
  • Marine Armon-Mounoussamy
  • Jonathan Clorate
  • Geneviève Niobé
  • Tiroumal Samourgompoulle
  • Marie-Paule Ichame
  • Christophe Roy
  • Janie Trécasse
  • Daniel Vanwalscappel
  • Corinne Tableau
  • Marcel Ramassamy
  • Eurika Maria
  • Didier Budel
  • Aurélie Thiebault
  • Georges Eleonore
  • Maéva Promi
  • Daniel Dormeuil
  • Valérie Marchand
  • Owen Strub
  • Solène Moinache
  • Fabrice Trécasse
  • Frédérique Gomar
  • Bruno Payet
  • Marie-Pierre Savriacouty
  • Johny Moraida
  • Sylvie Ranganayaguy
  • Thierry Cheles
  • Katrina Toulcanon
  • Johan Ramy
  • Emmanuelle Dagard
  • Landison Andriamihaja
  • Marie Paule Saint-Fidèle
  • Johanny Gonthier
  • Huguette Virassamy
  • Kévin Cascade
  • Evelyne Pounoussamy
  • Jean Paul Elizeon
  • Rachelle Sababadichetty
  • David Assoumani
  • Karina Dormeuil
  • Marcel Apavou
  • Marie Elisane Grondin
  • Germain Morel
  • Emeline Conynck
  • Edouard Jean-Jacques
  • Carole Catherine
  • Paul Maillot
  • Maryline Dijoux
René-Paul Victoria
René-Paul Victoria Liste des Républicains
DIONYSIENS RASSEMBLÉS POUR CHANGER
  • René-Paul Victoria
  • Éline Hubert
  • Pierre Riviere
  • Alice Morville
  • Michel Lagourgue
  • Joanie Lucien
  • Richenel Hubert
  • Nicole Humblot
  • Philippe Minatchy
  • Delphine Smith
  • Rowan Ieve
  • Pâquerette Barege
  • Alain Puelle
  • Sarodja Brenda Alphy
  • Dominique Fournel
  • Kelly Andriamasindray
  • Vincent Zampiero
  • Noëla Medea
  • Pierrick Blancard
  • Brigitte Washington
  • Jean-Mickaël Cerveaux
  • Sandhana Tounia
  • Erick Sautron
  • Deborah Voniaritompo
  • Patrick Dalele
  • Gwendoline Matur
  • Yoland Gouzaut
  • Marie Jaures
  • Rajnikante Zagjivan
  • Chantal Manès
  • Harry Tacite
  • Faïda Ali
  • Michaël Louyindoula
  • Maryse Lof
  • Frédéric Gossard
  • Erika Florineda
  • Baptiste Sery
  • Rachel Sumatra
  • Jean-François Treuthard
  • Marie-Vanessa Riviere
  • Deeraj Benarasi
  • Yolande Zoogones
  • Jean Yves Finlande
  • Priscilla Savrimoutou
  • Raymond Wae Tion
  • Valérie Oreste
  • Jean Jacques Rakotondrahasy
  • Mickaëlla Gonfo
  • Jean-François Lagarde
  • Anne Emilie Rice
  • Louis Sautron
  • Elodie Cadiou
  • Pascal Affejee
  • Marie Agnès Lepinay
  • Brunot Sadon
  • Monique Buisson de Larichaudy
  • Bertrand Chevallier
  • Myrielle Antier
  • Gervais Sautron
  • Georgette Dena
  • Jean-Jacques Riviere
Farid Mangrolia
Farid Mangrolia Liste divers centre
TOUS DIONYSIENS
  • Farid Mangrolia
  • Anaïs Robert
  • Jérôme Grondin
  • Stéphanie Ravat
  • Alain Turby
  • Inzata Madani
  • Billy Thomas
  • Nathalie Govindama Mariaye
  • Hozeïfah Noorgate
  • Annick Turpin
  • Jean-Bernard Ranganayaguy
  • Cécile Ajorque
  • Fabien Amavassy
  • Nouria Hamadi
  • Christian Weber
  • Chaïra Bel-Hamissi
  • Ben Attoumani
  • Marina Boyer
  • Dany Talassia
  • Sabrina Grondin
  • Lino Rasolonirina
  • Faïthen Bouzéza
  • Cochees Fontaine
  • Eva Hoarau
  • Oubeïdi Ousseni
  • Indra Perny
  • Camille Wolf
  • Zarmina Yssouf
  • Ahmad Mootara
  • Azra Cassam Chenaï
  • Cédric Ample
  • Marie-Christina Armouet
  • Jean-Luc Fénélon
  • Toilanti Saïd Omar
  • Dimitri Perrier
  • Nelcy Hang-Law
  • Sandro Ah-Line
  • Nashrine Adam
  • Jimmy Hoff
  • Rooksana Kathrada
  • Faïssoili Msa Hazi
  • Laetitia éléonore
  • Danyal Sadar
  • Sabrina Valliamée
  • Awadi Ousseni
  • Fawzia Akhoun
  • Charikani Abdoulatuf
  • Chantal Denamiel
  • Lucas Gaudens
  • Faouwzia Lambat
  • Dominique Fritsch
  • Fatemah Issack
  • Tony Finold
  • Elodie Boyer
  • Julien Marianne Dit Gerard
  • Caroline Dalleau
  • Ridwan Delmas
  • Aurélie Fritsch
  • Hossenkhan Mohidinkhan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ericka Bareigts
Ericka Bareigts (44 élus) Saint-denis pour tous 		26 309 58,88%
  • Ericka Bareigts
  • Jean-François Hoareau
  • Aurélie Médéa
  • Ibrahim Dindar
  • Brigitte Adame
  • Jean-Pierre Marchau
  • Julie Pontalba
  • Erick Fontaine
  • Monique Orphé
  • Benjamin Thomas
  • Audrey Belim
  • Gilbert Annette
  • Geneviève Bommalais
  • Gérard Francoise
  • Karel Magamootoo
  • David Belda
  • Joëlle Raharinosy
  • Virgile Kichenin
  • Fernande Anilha
  • Mathieu Raffini
  • Véronique Pounoussamy
  • Jacques Lowinsky
  • Dominique Turpin
  • François Javel
  • Julie Lallemand
  • Yassine Mangrolia
  • Christelle Hassen
  • Gérard Cheung Lung
  • Marylise Isidore
  • Guillaume Kichenama
  • Claudette Clain
  • Jean-Claude Lakia-Soucalie
  • Christèle Beaumier
  • Stéphane Persée
  • Marie-Anick Andamaye
  • Xavier-Jonathan Ritou
  • Sonia Bardinot
  • Jean-Alexandre Poleya
  • Raihanah Valy
  • Philippe Naillet
  • Nouria Raha
  • Jean-Max Boyer
  • Alexandra Clain
  • Eric Delorme
Didier Robert
Didier Robert (11 élus) Saint-denis c'est le moment 		18 368 41,11%
  • Didier Robert
  • Corinne Babef
  • Haroun Gany
  • Nadia Ramassamy
  • Alain Zaneguy
  • Noela Medea
  • Michel Lagourgue
  • Faouzia Aboubacar Ben Vitry
  • Vincent Begue
  • Wanda Yeng-Seng
  • Jean-Régis Ramsamy
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 45,48%
Taux d'abstention 54,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 47 704

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ericka Bareigts
Ericka Bareigts Saint-denis pour tous 		17 285 42,69%
Didier Robert
Didier Robert Saint-denis c'est le moment 		10 073 24,88%
Nassimah Dindar
Nassimah Dindar Saint-denis en l'air 		5 266 13,00%
Vanessa Payet
Vanessa Payet Osons ensemble 		3 026 7,47%
Alain Armand
Alain Armand Changer saint-denis ensemble 		1 574 3,88%
Yvette Duchemann
Yvette Duchemann Generation ecologie 		1 125 2,77%
Sonny Welmant
Sonny Welmant Soyons les forces du changement 		956 2,36%
Magaly Onesio
Magaly Onesio Astèr lo pép ! 		880 2,17%
Rémy Massain
Rémy Massain Tous ensemble pour saint denis 		218 0,53%
Eric Beeharry
Eric Beeharry Ensemble pour un nouveau saint-denis 		80 0,19%
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 40,54%
Taux d'abstention 59,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 42 325

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Annette
Gilbert Annette (43 élus) Saint-denis pour tous 		32 596 56,70%
  • Gilbert Annette
  • Jeanne Loyher
  • Gérald Maillot
  • Yvette Duchemann
  • Gérard Francoise
  • Nalini Veloupoule-Merlo
  • Jacques Lowinsky
  • Ericka Bareigts
  • Philippe Naillet
  • Monique Orphe
  • Jean-François Hoareau
  • Brigitte Adame
  • François Javel
  • Hajasoa Picard
  • Alain Armand
  • Marie-Annick Andamaye
  • Jean-Claude Fidji
  • Claudette Clain
  • Jean-Pierre Esperet
  • Gabrielle Fontaine
  • René-Louis Pestel
  • Laetitia Volia
  • Jean-Pierre Marchau
  • Brigitte Hoarau
  • Maximilien Dit Maxime Assaby
  • Aline Catherine
  • Frédéric Varondin
  • Nicole Humblot
  • Didier Euphrasie
  • Laïnati Ali
  • Alain Couderc
  • Marylise Law-Assing-Isidore
  • Virgile Kichenin
  • Corine Arlandon
  • Ibrahim Cadjee
  • Sonia Bardinot
  • Eric Delorme
  • Audrey Belim
  • Thierry Melade
  • Geneviève Bommalais
  • Gérard Chopinet
  • Anissa Furia
  • David Belda
René-Paul Victoria
René-Paul Victoria (12 élus) Pour saint-denis 		24 886 43,29%
  • René-Paul Victoria
  • Nassimah Dindar
  • Michel Lagourgue
  • Nadia Ramassamy
  • Serge François Hoarau
  • Fernande Anilha
  • Jean-Jacques Morel
  • Faouzia Aboubacar Ben Épse Vitry
  • Sudel Fuma
  • Marie-Annick Tavel Épouse Turpin
  • Richenel Hubert
  • Cynthia Ho-Shing
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 62,93%
Taux d'abstention 37,07%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,98%
Nombre de votants 61 136

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilbert Annette
Gilbert Annette Saint-denis pour tous 		21 635 41,85%
René-Paul Victoria
René-Paul Victoria Pour saint-denis 		13 117 25,37%
Michel Lagourgue
Michel Lagourgue Pour le reveil de saint-denis 		5 981 11,57%
Nadia Ramassamy
Nadia Ramassamy Avenir meilleur pour saint-denis 		2 915 5,63%
Alexandre Laï-Kane-Cheong
Alexandre Laï-Kane-Cheong L'autre choix 		1 974 3,81%
Gino Ponin-Ballom
Gino Ponin-Ballom Faire gagner saint-denis 		1 953 3,77%
Margarette Robert Mucy
Margarette Robert Mucy Saint-denis d'abord 		1 464 2,83%
Joseph Grondin
Joseph Grondin Saint-denis bleu marine 		1 397 2,70%
Ismaïl Aboudou
Ismaïl Aboudou Ismael aboudou 		813 1,57%
Jean Alexandre Poleya
Jean Alexandre Poleya Ensemble refondons saint-denis 		445 0,86%
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 55,86%
Taux d'abstention 44,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,75%
Nombre de votants 54 274

Villes voisines de Saint-Denis

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