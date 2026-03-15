Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis : les infos en direct

Voix citoyenne

La voix citoyenne à Saint-Denis se fait entendre face aux défis quotidiens que rencontrent les habitants. Les problèmes tels que le déclassement de la commune, le clientélisme et l'absence de gouvernance exemplaire sont au cœur des préoccupations. Un appel à l'unité et à l'engagement collectif est lancé pour redresser la situation et redonner vie à la commune.

Mesures essentielles

Un ensemble de 20 mesures a été proposé pour améliorer la qualité de vie des Dionysiens. Ces mesures touchent divers domaines, allant de la santé à l'habitat, en passant par la sécurité et l'éducation. L'objectif est de répondre aux urgences sociales et écologiques tout en favorisant l'engagement citoyen.

Logement et environnement

Le projet prévoit la création de 1500 logements d'ici 2030, ainsi que la plantation de 150 000 arbres pour améliorer l'environnement. Ces initiatives visent à rénover les quartiers et à assurer un bien-être durable pour les habitants. La protection des ressources locales est également une priorité pour garantir un cadre de vie agréable.

Sécurité et tranquillité

Le programme "Saint-Denis Tranquille" introduit des outils pour signaler et suivre les problèmes de sécurité au quotidien. Ce dispositif, en collaboration avec la CINOR et l'État, vise à assurer la tranquillité et la propriété dans chaque quartier. La sécurité est ainsi renforcée pour le bien-être de tous les citoyens.