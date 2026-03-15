Résultat municipale 2026 à Saint-Denis (97400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Denis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Denis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Denis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ericka BAREIGTS
Ericka BAREIGTS (52 élus) SAINT-DENIS POUR TOUS 		30 425 62,22%
  • Ericka BAREIGTS
  • Jean-Pierre RIVIERE
  • Brigitte ADAME
  • Jean-François HOAREAU
  • Julie PONTALBA
  • Gérard FRANCOISE
  • Monique ORPHÉ
  • Jean-Pierre MARCHAU
  • Geneviève BOMMALAIS
  • David BELDA
  • Pauline BACCA
  • Virgile KICHENIN
  • Audrey CORIDON
  • Patrice BEDIER
  • Sonia BARDINOT
  • Guillaume KICHENAMA
  • Alexandra CLAIN
  • Jacques LOWINSKY
  • Joëlle RAHARINOSY
  • Arnaud HUGUET
  • Marylise ISIDORE
  • Yassine MANGROLIA
  • Julie LALLEMAND
  • Jean-Alexandre POLEYA
  • Christèle BEAUMIER
  • Patrice BOULEVART
  • Hendata M'MADI MOGNE
  • Jean-Max BOYER
  • Véronique MALAYANDY
  • Olivier REFANE
  • Marion CHAUVOT
  • Charles KICHENIN MOUTALOU
  • Shënaz DAMOUR
  • Philippe ALGOT
  • Claudette CLAIN
  • Marcel TESTAN
  • Sybille BOYER
  • Philippe NAILLET
  • Audrey BELIM
  • Giovanni VIRAPIN MODELY
  • Audrey ROBERT
  • Stéphane DEPECHE
  • Dany SANTOULANGUE GICQUIAUD
  • Thomas ROBERT
  • Larissa MARA
  • Maximin ASSOUNE
  • Marina ALLY-ISSE
  • Xavier LAYEMAR
  • Audrey ROUGEMONT PAYET
  • Stéphane LIM-SU-KWAÏ
  • Tracy NATAN
  • Mickaël NOËL
Gaëlle LEBON
Gaëlle LEBON (3 élus) LA FORCE D'AGIR POUR SAINT-DENIS ! 		5 159 10,55%
  • Gaëlle LEBON
  • Fabrice JAMS
  • Marie France SAMOURGOMPOULLÉ
René-Paul VICTORIA
René-Paul VICTORIA (2 élus) DIONYSIENS RASSEMBLÉS POUR CHANGER 		3 667 7,50%
  • René-Paul VICTORIA
  • Éline HUBERT
Jean Max NATIVEL
Jean Max NATIVEL (2 élus) RASSEMBLEMENT DIONYSIEN 		3 306 6,76%
  • Jean Max NATIVEL
  • Linda RINGUIN
Farid MANGROLIA
Farid MANGROLIA TOUS DIONYSIENS 		1 976 4,04%
Giovanni PAYET
Giovanni PAYET LA VOIX CITOYENNE A SAINT-DENIS 		1 865 3,81%
Ludovic SAUTRON
Ludovic SAUTRON SAINT-DENIS, UNE TERRE UN PEUPLE ! 		1 581 3,23%
Stéphane PERSÉE
Stéphane PERSÉE POUR TOUT SAINT-DENIS 		540 1,10%
Sonny WELMANT
Sonny WELMANT NOTRE HEURE C'EST MAINTENANT ! 		384 0,79%
Participation au scrutin Saint-Denis
Taux de participation 45,17%
Taux d'abstention 54,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 50 901

Source : ministère de l’Intérieur

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