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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Saint-Denis La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Denis façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Dans l'agglomération, 21,10% des résidents sont des enfants, et 25,08% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (61,93%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 54195 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,54%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (14,01%) indique des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 8,44% à Saint-Denis, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Vote RN à Saint-Denis : les données clés Le Rassemblement national restait loin du match lors du scrutin municipal à Saint-Denis en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 22,26% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,06% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 12,52% aux représentants du parti au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score insuffisant, à Saint-Denis comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 26,32% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 27,43% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Saint-Denis. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 36,26% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Saint-Denis plutôt abstentionniste lors des élections En parallèle de ces élections municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Saint-Denis. La fuite des électeurs atteignait 59,46 % pour le premier tour des élections il y a six ans, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que sévissait l'épidémie de Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 44,51 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 70,94 % en 2022 à seulement 51,38 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 69,32 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Saint-Denis Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Saint-Denis avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 26,32% des inscrits. Les législatives à Saint-Denis quelques semaines plus tard avaient ensuite offert une victoire au courant 'Union de la gauche' (37,12%), devant le RN (27,43%) à l'échelle des 2 circonscriptions couvrant la ville. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, l'Union de la gauche culminant à 51,82% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Saint-Denis demeure inclassable ou presque Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Saint-Denis donnaient la prime à la tendance Divers gauche (42,03%) devant la tendance Divers centre (14,98%). Le second tour était favorable à la tendance Divers gauche, agrégeant 60,65% des suffrages exprimés. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Denis qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 37,49% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 22,26%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,06% pour Marine Le Pen, contre 48,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Saint-Denis Concernant la pression fiscale pesant sur Saint-Denis, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 908 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 897 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 36,73 % en 2024 (contre près de 23,79 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 2,39232 millions d'euros (2 392 320 € très exactement) en 2024, marquant une forte baisse face aux 32,87033 millions d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 18,62 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.

11:59 - Une majorité Union de la gauche issue du résultat des élections municipales de 2020 à Saint-Denis La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Saint-Denis s'avère riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Ericka Bareigts (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 17 285 voix (42,69%). À sa poursuite, Didier Robert (Divers droite) a obtenu 10 073 bulletins valides (24,88%). Un large écart. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Ericka Bareigts l'a finalement emporté avec 26 309 voix (58,88%), face à Didier Robert rassemblant 18 368 votants (41,11%). La candidate étiquetée Union de la gauche a probablement bénéficié des voix des listes de gauche, récupérant 9 024 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Saint-Denis, ce décor pèsera irrémédiablement sur le résultat.