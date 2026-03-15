Résultat municipale 2026 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Hélène MATHIEU
Marie-Hélène MATHIEU (27 élus) Ensemble pour Saint Didier 		2 860 84,77%
  • Marie-Hélène MATHIEU
  • Bertrand MADAMOUR
  • Catherine LAFORÊT
  • Serge DELAIGUE
  • Virginie BOGNAR-FILIPPAZZO
  • Marc GAGLIONE
  • Marielle Chantal Aliette LASSALLE
  • Frédéric JAMET
  • Florence ROMERSA
  • Didier VERDILLON
  • Christelle DESBOIS
  • Erick APTEL
  • Marie PRIEUR
  • Jérôme PIEROT
  • Maud BODINIER
  • Emmanuel FRANCOIS
  • Maîalen Marie Aude Mathilde DE L'ESPINAY ÉPOUSE CLERY
  • Lionel HABERLÉ
  • Béatrice MAILLET
  • Nicolas GUYOT
  • Vinciane BONDUELLE
  • Benoit NOEL
  • Albane BLONDON
  • Laurent JURY
  • Barbara MEUNIER FILIPPAZZO
  • Arnaud GUYENON
  • Nathalie ESTUBLIER
Damienne FALCOT
Damienne FALCOT (2 élus) OUVERTE ET SOLIDAIRE 		514 15,23%
  • Damienne FALCOT
  • Mohamed BENAZZOUZ
Participation au scrutin Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Taux de participation 61,54%
Taux d'abstention 38,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 3 550

Source : ministère de l’Intérieur

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