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19:19 - Démographie et politique à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, un lien étroit Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Saint-Didier-au-Mont-d'Or est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 45,66% de cadres pour 7 405 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 351 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 685 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,34%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 256 personnes (3,46%) favorise une richesse culturelle précieuse. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,82%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 109 940 euros par an. En conclusion, Saint-Didier-au-Mont-d'Or incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Saint-Didier-au-Mont-d'Or ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections locales à Saint-Didier-au-Mont-d'Or en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 10,32% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 22,50% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 7,49% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 17,25% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 24,21% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 28,88% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Saint-Didier-au-Mont-d'Or très mobilisés lors des scrutins Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était établie à 58,23 % lors du premier round (dans la moyenne nationale). C'étaient 2 447 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le Covid-19 affectait le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 16,51 % des citoyens en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 42,02 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 19,46 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 32,39 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives il y a deux ans à Saint-Didier-au-Mont-d'Or ? Blandine Brocard (Ensemble !) avait remporté au premier tour des législatives à Saint-Didier-au-Mont-d'Or suite à la dissolution en 2024 avec 38,41%. Sasha Bitoum (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 24,21%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Blandine Brocard culminant à 59,17% des voix dans la commune. Le choc des Européennes quelques semaines plus tôt à Saint-Didier-au-Mont-d'Or avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Valérie Hayer (25,83%), suivie par François-Xavier Bellamy qui s'était arrogée 20,94% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Saint-Didier-au-Mont-d'Or voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 44,84% des inscrits, tandis que Valérie Pécresse aggrégeait 13,60%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 77,50% pour Emmanuel Macron, contre 22,50% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Didier-au-Mont-d'Or portaient leur choix sur Blandine Brocard (Ensemble !) avec 45,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 83,01%.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Saint-Didier-au-Mont-d'Or À Saint-Didier-au-Mont-d'Or, où la fiscalité locale a diminué depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 15,22 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 263 310 €. Un montant loin des 2,619 millions d'euros (2 619 000 € très exactement) enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Saint-Didier-au-Mont-d'Or atteint désormais 27,29 % en 2024 (contre 16,26 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale se situe à près de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point en quatre ans. Cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Saint-Didier-au-Mont-d'Or a représenté 1 256 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 303 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Saint-Didier-au-Mont-d'Or Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore à ce jour, déterminés par le verdict des dernières élections municipales à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. À l'issue du premier passage aux urnes, Marie-Hélène Mathieu (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 48,97% des bulletins. Derrière, Laure Velay (Divers centre) a obtenu 36,00% des voix. Une distance notable. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Marie-Hélène Mathieu l'a finalement emporté avec 1 366 suffrages (50,29%), face à Laure Velay s'adjugeant 37,44% des électeurs inscrits et Ludovic Balmefrezol avec 12,26% des voix. Le fossé initial s'est confirmé et même creusé, aboutissant à une victoire écrasante et incontestable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers droite a certainement tiré parti des votes des listes de droite, ajoutant 199 voix supplémentaires entre les deux tours.