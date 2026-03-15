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19:18 - Les défis socio-économiques de Saint-Didier-en-Velay et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Saint-Didier-en-Velay comme partout ailleurs. Dotée de 1 813 logements pour 3 502 habitants, la densité de la commune est de 137 habitants/km². L'existence de 230 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (25,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 32,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,85%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 28 121 € par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Saint-Didier-en-Velay, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Élections de 2026 : vers une percée du RN à Saint-Didier-en-Velay ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté lors de la dernière campagne municipale à Saint-Didier-en-Velay il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 31,37% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,92% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 17,56% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Saint-Didier-en-Velay comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,16% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 38,09% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 42,54% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Saint-Didier-en-Velay ? La participation atteignait 52,18 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Saint-Didier-en-Velay, un niveau plutôt élevé alors que progressait le Covid. Les municipales sont en effet, avec les présidentielles, un scrutin où les électeurs se mobilisent le plus souvent. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 78,45 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 21,55 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 57,19 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,55 % au premier tour, contre 50,44 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une localité relativement attachée au vote par rapport aux moyennes françaises. En ce jour d'élection municipale à Saint-Didier-en-Velay, cette réalité sera en tout cas regardée de près.

15:59 - Saint-Didier-en-Velay : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des dernières européennes, le résultat à Saint-Didier-en-Velay s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,16%), devançant Valérie Hayer (11,38%) et Raphaël Glucksmann (10,99%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Saint-Didier-en-Velay avaient ensuite placé en tête Alexandre Heuzey (Rassemblement National) avec 38,09% au premier tour, devant Laurent Wauquiez (Les Républicains) avec 34,27%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Laurent Wauquiez (Les Républicains) jusqu'à la première place avec 57,46%. La préférence des électeurs de Saint-Didier-en-Velay a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Saint-Didier-en-Velay apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Saint-Didier-en-Velay se positionne comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Saint-Didier-en-Velay plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,37% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 23,86%. Lors de la finale de l'élection à Saint-Didier-en-Velay, les électeurs accordaient 52,92% pour Marine Le Pen, contre 47,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Saint-Didier-en-Velay soutenaient en priorité Isabelle Valentin (LR) avec 44,43% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 72,83% des suffrages.

12:58 - La pression fiscale à Saint-Didier-en-Velay : une tendance en hausse au cours des dernières années Concernant la pression fiscale de Saint-Didier-en-Velay, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté 771 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 563 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 41,30 % en 2024 (contre 19,40 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 34 860 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 426 300 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 11,00 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Saint-Didier-en-Velay Les résultats des précédentes élections municipales à Saint-Didier-en-Velay ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour, Emmanuel Salgado a pris les commandes en recueillant 52,89% des bulletins. Derrière, Madeleine Chabanolle a engrangé 47,10% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de Emmanuel Salgado a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Saint-Didier-en-Velay, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce succès éclatant met le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.