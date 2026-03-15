Résultat municipale 2026 à Saint-Didier-en-Velay (43140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Saint-Didier-en-Velay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Saint-Didier-en-Velay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Saint-Didier-en-Velay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel SALGADO
Emmanuel SALGADO (22 élus) SAINT-DIDIER EN ACTION 		992 60,38%
  • Emmanuel SALGADO
  • Monique REYNAUD
  • François PAULLENARD
  • Mathilde HERNANDEZ
  • Christian BLACHON
  • Corinne AMIEL
  • Bruno DUFAURE DE CITRES
  • Marie-Hélène ROCHE
  • Alain EVESQUE
  • Armelle MONTEUX
  • Jean-Jacques BRUNET
  • Élodie TORTI
  • Christophe DI CARO
  • Élodie PERROTIN
  • Jacques GARCIA
  • Clémence PLAY
  • Alexis TARERIAT
  • Sandrine BOUARD
  • Benoît CHAPELON
  • Marie-Jo GELIFIER
  • Richard CORNUT
  • Mélanie HERNANDEZ
Sylvie MARCOUX
Sylvie MARCOUX (5 élus) DÉSIDÉRIEN AU QUOTIDIEN 		651 39,62%
  • Sylvie MARCOUX
  • Philippe GINET
  • Julie TARERIAT
  • Frédéric LARGERON
  • Martine GINET
Participation au scrutin Saint-Didier-en-Velay
Taux de participation 59,97%
Taux d'abstention 40,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 1 730

Source : ministère de l’Intérieur

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